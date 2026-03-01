報稅特刊／陷阱篇／申報求快不求好 小心被查稅

我的頻道

編譯周靜芝
今年許多人預期將獲得更高的退稅金額，讓提早報稅或許更具吸引力。但專家指出，這並不意味著該倉促提交申報表，首先需備齊所有必要表格，否則可能面臨處理延誤，甚至更糟的結果。（路透）
今年許多人預期將獲得更高的退稅金額，讓提早報稅或許更具吸引力。但專家指出，這並不意味著該倉促提交申報表，首先需備齊所有必要表格，否則可能面臨處理延誤，甚至更糟的結果。（路透）

今年許多人預期將獲得更高的退稅金額，讓提早報稅或許更具吸引力。但專家指出，這並不意味著該倉促提交申報表，首先需備齊所有必要表格，否則可能面臨處理延誤，甚至更糟的結果。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，每年，雇主與金融機構都會透過如W-2與1099所謂的「資訊申報表」(information returns)，申報個人的收入及其他交易。專家指出，這些表格會以副本寄給納稅人與國稅局，使該機構系統能自動標記遺漏或錯誤的細節。

美國註冊會計師協會(AICPA)經理沃克(April Walker)表示，他們無法確知所有觸發國稅局稽查的因素，但避免被查的最佳方式之一，就是確保申報內容完整無遺漏。

若申報表有錯漏，納稅人可能收到CP 2000通知函。該通知函依據稅務機關收到的申報表，詳列缺漏項目，同時說明國稅局建議的調整方案，納稅人可同意或不同意。

達拉斯稅務公司負責人楊布魯德(Josh Youngblood)說，部分申報人可能因漏報收入而面臨準確性相關罰款，但錯誤未必會觸發稽查。

專家提醒，對國稅局可能出現的延遲，申報時確保資料「一次到位」很重要。

AICPA指出，多數稅表於1月底寄達，但部分可能延至2月中旬、3月甚至更晚。沃克說，例如投資相關的1099表格通常最晚送達，尤其涉及複雜資產時；某些情況下，金融機構寄發的首份表格會註明修正版本將後續補寄。

收入相關表格包含：薪資所得的W-2、合約工作的1099-NEC、失業金的1099-G、退休金提領的1099-R等。若要申報2025年小費或加班收入的新扣除額，雇主本季可能不會在W-2或1099表格中申報這些數字，這表示需自行計算適用稅收減免的收入。

此外，部分申報者將於2026年首次收到1099-DA表，該表格涵蓋去年數位資產交易紀錄。

特定「調整前扣除項目」，即使採用標準扣除額仍可享受稅收減免，相關表格包括：1098-E(學生貸款利息)、5498(個人退休帳戶供款)或5498-SA(健康儲蓄帳戶存款)。

若列舉扣除額超過標準扣除額，可能需要抵押貸款利息的1098表格或慈善捐贈收據；亦可使用房地產稅單申報州及地方稅(SALT)的較高扣除額。

申報抵免時，教育稅收減免需1098-T表格，而子女及受撫養人照顧稅收抵免則需相關收據。

