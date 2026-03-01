報稅特刊／退稅篇／4族群注意 退稅會變多

今年可能會多拿多少退稅呢？因每個人的收入和家庭狀況不同而有差，平均退稅金額可能會比近年多約1000美元。(圖／123RF)

根據洛杉磯KTLA5電視台及「富比世 」(Forbes)，受去年7月通過的「大又美法」(One Big Beautiful Bill Act)，加上多項稅額抵減政策擴大，專家預期今年納稅人的退稅 支票將更為「有感」，也就是說，退稅金有可能將比往年來得更多。

為何會出現這種情況呢？稅務專家指出，今年不少人退稅金額變多，有一個比較技術性的原因，就是國稅局 還沒來得及因應新法更新「預扣稅率表」。這導致不少上班族在2025年一整年被扣的稅，其實比實際該繳的還多，因此在申報後讓退稅金額看起來特別「有感」。

那實際上大家可能會多拿多少退稅呢？「富比世」報導指出，金額會因每個人的收入和家庭狀況不同而有差，但整體來看，平均退稅金額可能會比近年多約1000美元，也就是說，平均退稅有機會突破4000美元。

不過，退稅「變多」的感受並不會人人一樣。根據「富比世」的分析，今年最明顯受惠的主要有「四大族群」：

1.年收入約5萬到15萬元的中等收入家庭

2.受惠於兒童稅額抵免擴大的育兒家庭

3.常領加班費或小費的勞工

4.符合新設6000美元扣除資格的部分長者。

至於原本就幾乎不用繳聯邦所得稅的低收入族群，退稅金額變化不大；而高收入家庭則因為稅額抵免會隨收入提高而逐步減少(Phase-out)，能多拿到的退稅金額也相對有限。

不少人覺得退稅多一定好，但稅務專家認為，這其實見仁見智。退稅金額太高，通常代表兩種情況：一是你一年中被公司扣的稅太多；二是你符合某些抵免或扣除，但預扣時沒算進去。雖然這兩種都不算壞事，但退稅多，也代表你平時實領薪水比較少，等於在無息把錢借給政府。很多專家認為，「最理想的退稅，其實接近零才算最好」。

根據國稅局最新指引，「大又美法」全面調升了標準扣除額，並顯著增加「兒童稅額抵免」(Child Tax Credit)。今年稅制也出現重大突破，首度將「加班費」與「小費收入」納入扣除項目，這對廣大服務業與勞工階層而言無疑是一大利多。

此外，為鼓勵本土消費與照顧高齡族群，今年新增的扣除項目還包括：購買「美國製造」新車的貸款利息，以及符合特定資格的長者可申請高達6000美元的專屬扣除額。

根據國稅局，多數電子報稅並選擇直接入帳的案件，約21天內可收到退稅。紙本支票需更久，且IRS已大幅減少支票發放。