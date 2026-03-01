我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

報稅特刊／實務篇／夫妻合併報稅 這18州未必划算

編譯廖振堯
聽新聞
test
0:00 /0:00
投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州有婚姻懲罰，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。(美聯社)
投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州有婚姻懲罰，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。(美聯社)

投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州的報稅出現「婚姻懲罰」，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。

今日美國(USA Today)報導，依各州不同規定，結婚可能讓夫妻每年多付超過8000元的稅負。為找出夫妻報稅成本最高的地區，BestBrokers假設以下情境：夫妻雙方年收入各為7萬5000元，若分開申報則採1萬5750元的標準扣除額，合併申報為3萬1500元。下列便是這18州稅制設計、累進稅率、扣除額互相作用下，合併申報會多繳的金額：華盛頓特區8173元、德拉瓦州7008元、西維吉尼亞州5724元、新墨西哥州2146元、羅德島州1834元、新澤西州1575元、威斯康辛州1469元、俄亥俄州1364元、維吉尼亞州1318元、南卡羅來納州1212元、明尼蘇達州1191元、佛蒙特州1046元、密蘇里州857元、密西西比州440元、北達科他州312元、馬里蘭州253元、阿肯色州86元、內布拉斯加州1元。

BestBrokers指出，紐約州是唯一一個已婚夫妻在所得稅上優於單身人士的州，合併申報可比兩名單身者少繳23元的稅。BestBrokers總編輯霍夫曼(Paul Hoffman)補充，有些夫妻即使只有一方工作卻還是選擇合併申報，民眾得注意這在各州究竟是放大婚姻懲罰或紅利。

婚姻懲罰也可能出現在其他稅制中，即使不看州所得稅，在某些聯邦稅項中，因為已婚人士的稅率級距並非單身人士乘以2，仍可能出現婚姻懲罰，包括：

合格股利與長期資本利得：婚姻懲罰出現在15%與20%兩個最高稅率，單身人士門檻為53萬3400元、已婚夫婦為60萬50元(應稅收入未超過此門檻以15%徵收、超過則以20%徵收)。

淨投資所得稅(又稱紅藍卡資本利得附加稅)：稅率3.8%，起徵門檻為單身20萬元、已婚25萬元；另有0.9%的紅藍卡稅，起徵門檻同前。

社會安全福利課稅：單身人士所得門檻為2萬5000元，但已婚夫婦僅超過3萬2000元便需繳納。

世報陪您半世紀

報稅 紅藍卡

上一則

報稅特刊／退稅篇／10%的人 快改掉支票退稅

下一則

報稅特刊／實務篇／65歲扣6000元?要看資格

延伸閱讀

華州挑戰禁忌 將開徵9.9%富豪稅

華州挑戰禁忌 將開徵9.9%富豪稅
孟昭文辦公室每周二提供免費報稅服務 盡早預約

孟昭文辦公室每周二提供免費報稅服務 盡早預約
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓廿年豐富經驗敬請認明報稅

熱門新聞

2026年1月14日，在德國柏林的聲援伊朗抗議活動中，一名抗議者點菸燃燒伊朗最高領袖哈米尼的照片。(美聯社)

新聞眼／點燃哈米尼照片燒起反伊怒火 誰是「點菸女」？

2026-02-22 11:46
「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
風靡全美數十年的是拉差泰式辣椒醬。(路透)

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

2026-02-22 01:10
白沙湖海拔3300公尺，為白沙山環繞，湖水呈似真似幻的感覺，可以眺望慕士塔格峰。(作者提供)

封面故事／南疆石城 玄奘東歸首站

2026-02-22 01:30
獨庫公路穿越天山山脈，一年僅開放四個月，自然和人文景觀都值得細細品味。(作者提供)

封面故事／新疆最美3公路 展壯麗風貌

2026-02-22 14:15
處於早期失智症階段的人可能會開始更頻繁地忘記事情，難以回憶起最近學到的資訊或經常重複自己說過的話，示意圖。（圖／123RF）

醫藥／失智症5早期徵兆 易被忽略、錯失治療時機

2026-02-22 01:08

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」