報稅特刊／實務篇／夫妻合併報稅 這18州未必划算

投資研究平台BestBrokers指出，到2025年仍有18州的報稅 出現「婚姻懲罰」，這些州夫妻若合併申報，會高於兩人各以單身身分申報，原因在於州稅的所得級距並未隨婚姻狀態加倍。

今日美國(USA Today)報導，依各州不同規定，結婚可能讓夫妻每年多付超過8000元的稅負。為找出夫妻報稅成本最高的地區，BestBrokers假設以下情境：夫妻雙方年收入各為7萬5000元，若分開申報則採1萬5750元的標準扣除額，合併申報為3萬1500元。下列便是這18州稅制設計、累進稅率、扣除額互相作用下，合併申報會多繳的金額：華盛頓特區8173元、德拉瓦州7008元、西維吉尼亞州5724元、新墨西哥州2146元、羅德島州1834元、新澤西州1575元、威斯康辛州1469元、俄亥俄州1364元、維吉尼亞州1318元、南卡羅來納州1212元、明尼蘇達州1191元、佛蒙特州1046元、密蘇里州857元、密西西比州440元、北達科他州312元、馬里蘭州253元、阿肯色州86元、內布拉斯加州1元。

BestBrokers指出，紐約州是唯一一個已婚夫妻在所得稅上優於單身人士的州，合併申報可比兩名單身者少繳23元的稅。BestBrokers總編輯霍夫曼(Paul Hoffman)補充，有些夫妻即使只有一方工作卻還是選擇合併申報，民眾得注意這在各州究竟是放大婚姻懲罰或紅利。

婚姻懲罰也可能出現在其他稅制中，即使不看州所得稅，在某些聯邦稅項中，因為已婚人士的稅率級距並非單身人士乘以2，仍可能出現婚姻懲罰，包括：

合格股利與長期資本利得：婚姻懲罰出現在15%與20%兩個最高稅率，單身人士門檻為53萬3400元、已婚夫婦為60萬50元(應稅收入未超過此門檻以15%徵收、超過則以20%徵收)。

淨投資所得稅(又稱紅藍卡 資本利得附加稅)：稅率3.8%，起徵門檻為單身20萬元、已婚25萬元；另有0.9%的紅藍卡稅，起徵門檻同前。

社會安全福利課稅：單身人士所得門檻為2萬5000元，但已婚夫婦僅超過3萬2000元便需繳納。