報稅特刊／實務篇／65歲扣6000元?要看資格

符合長者減稅資格者，無論選擇逐項扣除還是標準扣除的方式，都可以申請這項抵免優惠。(圖／123RF)

川普總統倡議的稅收與開支「大又美法」(One Big Beautiful Bill)今年大幅提高65歲以上長者的標準扣除額，且納稅人不用逐項列舉扣除項目，就能享有額外的6000元扣除額稅務優惠。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，這項稅收抵免政策將在2025納稅年度生效，即2026年申報的這一次，且是在長者與視障者長期以來享有額外稅收抵免之外的優惠，而此政策將在2028納稅年度到期。

這項政策依照人數計算，因此已婚夫婦聯合申報最高可抵免1萬2000元。

若要符合長者減稅資格，必須在2025年12月31日或之前年滿65歲，並以個人、戶長、遺孀或已婚夫婦「聯合申報」的方式報稅 。請注意，已婚夫婦「單獨申報」則不符合減免資格。

無論選擇逐項扣除還是標準扣除的方式，符合資格的納稅人都可以申請這項抵免優惠。

不過，這項抵扣額設有收入上限；個人再調整總收入(modified adjusted gross income，MAGI)若超過7萬5000元，抵扣額度將遞減。而若個人再調整總收入超過17萬5000元，抵扣額度將完全取消。

夫妻聯合報稅，扣除額從15萬元開始遞減，至25萬元時完全取消。個人申報者最多可扣除6000元，聯合申報者最多可扣除1萬2000元。

長者可享有的額外稅收優惠不用逐項列舉扣除項，可在填寫1040表或1040-SR表時一併申報。

填寫報稅表 時，需要填寫出生日期。

如果年滿或超過65歲，國稅局(IRS)會自動認定稅務優惠資格。

另有其他報稅軟體可自動識別納稅人的抵免資格並為申請抵扣。

如果要填寫紙此報稅表，請務必勾選年齡/65歲以上的方格，並寫對社會安全號碼。

大又美法新增的扣除額可與現有的長者和視障人士免稅額疊加使用，後者對於個人申報納稅人的額度為2000元，而分開申報的已婚夫婦則為1600元。此外，若申報時僅一方配偶年滿65歲，額外標準扣除額則為1600元。

就2026年退稅 額度而言，額外標準扣除額將增至個別納稅人2050元，已婚夫婦聯合申報時，每位符合資格的配偶可獲得1650元。

綜上所述，2025納稅年度的標準扣除額分別為：

單身：1萬5750元

夫妻聯合報稅：3萬1500元

夫妻分別申報：1萬5750元

戶長：2萬3625元

因此，65歲以上的申報納稅人每人最多可申報2萬3750元，而聯合申報者最多可申報4萬6700元。