報稅特刊／困惑篇／今年稅制變革多 該請人報稅嗎？

報稅 季又來了，這意味著，你得決定是要自己費力填寫報稅表格，還是尋求專業人士的幫助。

國稅局 (IRS)在1月26日開始接受2025納稅年度的報稅申請；這是自2017年「減稅與就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)以來，稅法改變最大的一次報稅季。

川普總統的招牌「稅收和支出方案」新增了許多條款，包括小費和加班費免稅、川普帳戶以及一項可追溯至2025年的額外老年人稅收抵免。

會計師表示，這項旨在增加美國人收入的新規定很可能造成混亂；為了避免出錯，許多通常自行報稅的美國人，這次或許應該考慮改變一下策略。

「雖然新的扣除項將有利於數百萬美國人，但由於其中存在許多細微差別和規則，因此可能會令人困惑，」報稅服務平台Jackson Hewitt稅務長(chief tax officer)斯特伯(Mark Steber)指出，「對於那些打算申報與加班費或小費收入相關的新扣除項的納稅人來說，情況尤其如此；因為他們可能需要額外花一些時間，正確計算申報金額，因為W-2表格在年底前並沒有根據新稅法進行更新。」

但這也不代表你就必須聘請稅務專家；許多美國人的報稅程序，仍然相當簡單；只要借助稅務軟體、美國國稅局的幫助，或利用傳統或AI搜尋引擎，多數人仍然是可以自行處理稅務事宜。

收入來源有限 自己動手

以下是一些能幫你判斷何時需要尋求專業協助的小提示：

如果你的收入來源有限，例如只有W-2表格、銀行帳戶和一些1099表格，並且你打算採用標準扣除額，那麼自己動手報稅就會是一個不錯的選擇。

如果你的應稅收入低於特定門檻、有殘疾、英語能力有限或者是老年人，那你可能就有資格使用國稅局的免費報稅項目。想知道自己是否符合，請上國稅局網站。

2025課稅年度的標準扣除額為：

單身申報者和分別申報的已婚夫婦為1萬5750元；戶主申報為2萬3625元；已婚夫婦聯合申報為3萬1500元。

婚姻狀況有變 聘請專家

當你的稅務狀況比較複雜時，就是尋求專業協助的好時機。

像是在經歷例如結婚、離婚、從固定工資收入轉為自由職業、臨近退休、收入減少、生育子女等重大人生變故後，聘請專業人士就會是個明智之舉；稅務籌劃師表示，因為他們可以幫你爭取到更多抵扣或稅收優惠。