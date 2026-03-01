你知道嗎／急診室vs.緊急護理中心 就醫怎麼選

我的頻道

編譯周靜芝
受傷或出現疾病症狀後，該選擇前往急診室(emergency room)或緊急護理中心(urgent care clinic)就醫？醫師指出，這取決於患者需要何種治療。

今日美國(USA Today)報導，急診醫學專科醫師薩魯加-夏瑪(Ritu Saluja-Sharma)表示，若面臨危及生命、肢體功能喪失問題或潛在嚴重病症時，患者應前往急診室。她說，當出現胸痛、呼吸困難、中風徵兆、嚴重出血、重大創傷或失去意識等情況，可能造成永久性傷害或危及生命時，前往急診室才是正確選擇。

若非危及生命但需當日就醫評估時，緊急護理中心是較佳選擇。薩魯加-夏瑪說，這包括扭傷、感染、皮疹、類流感症狀或發燒等需要檢查的狀況，若認為情況不緊急且無需當日就診，可致電醫師預約門診。

薩魯加-夏瑪指出，緊急護理中心通常處理較輕症，因此診療速度較快；其多採「先到先得」方式，有時甚至能線上預約當日看診。

WellNow急診照護醫療長比恩鮑姆(Robert Biernbaum)表示，急診室會優先處理病情最危急的患者，危及生命的狀況會立即獲得治療，而非緊急病患可能面臨長時間等候。

儘管緊急護理中心通常更迅速，薩魯加-夏瑪不建議民眾在危及生命狀況時前往。她說，若因中風、重大創傷或更嚴重狀況前往緊急護理中心，他們反而會撥打911將病患轉送急診室，反而耗費更多時間；因此務必從一開始就選擇正確的就醫場所。

比恩鮑姆也表示，若生命面臨立即危險，馬上呼叫救護車或直奔最近的急診室。

