移民專頁／無直接退黨證明 可提供替代證明

鄭毅律師主答
讀者問：

我嫁給美國公民，申請結婚綠卡。不久前面試，面試官問了25分鐘黨員問題，而且表示見過很多黨員的case，知道退黨證明基本上開不出來。今天接獲要求RFE，要求提供退黨證明。 I-485和 I-130是透過公司的律師辦的，只說了出國10年了，而且沒參加任何活動。不知道是不是因為寫的太少了，才提出這樣的要求。目前，打算是寫一份詳細的宣誓書(sworn affidavit)，並公證一下，作為RFE回應。我不知道還能怎麼證明了。我還要file我的I-601？

答：

1. 你遇到的情況比較典型。移民局已經發出了RFE，你在回覆RFE時，因為沒有直接的退黨證據，可以考慮提供替代性的證據，如提供詳細的宣誓書、解釋入黨過程及是否自願，是否因學業獲組織默認。實際活動方面，是否幾乎沒有參加活動、從未繳費、從未擔任職務，出國後事實上脫離，長期不接觸，不匯報，無持續效忠，無消息渠道，無任何政治組織活動等。

2. 其他方面，可提供不參加黨務證明，如學校、單位無黨內職務記錄、無繳費記錄；長期脫離組織證明，如出入境記錄、海外居留證明、工作合約、納稅證明；無組織聯繫證明，如郵件、通信記錄缺失、無會議記錄、無支部關係證明等。

3. 通常不用主動遞交 I-601，只有當移民局正式認定你退黨證據不充分，又不符合法律規定的例外情況 (如入黨是非自願的，對黨的宗旨沒有實質的理解)，因此inadmissible (不可入境)，才需要遞交 I-601豁免。

移民 綠卡 美國公民

上一則

移民專頁／案件被拖 可聯絡國會議員辦公室

下一則

移民專頁／提交NIW申請 將被視為移民簽證

