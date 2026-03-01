娛樂／中國奇譚2 要讓動畫真正「上主桌」

「中國奇譚2」較第一季選題更為開闊，融合武俠、科幻與現實等多種題材。（取材自豆瓣電影）

三年前，「中國奇譚」以中式奇幻美學和人文內核成為當年的中國現象級國漫，首季的八部短片在B站的播放量高達3.6億，其中第一集「小妖怪的夏天」在2025年夏天衍生出平行宇宙電影「浪浪山小妖怪」，成為去年的暑期檔黑馬，創下中國影史2D動畫電影票房紀錄。因此今年登場的「中國奇譚2」，被觀眾、業界與市場抱有多重期待。

總導演拒絕標籤化 擴張中式美學

經過第一季的廣泛討論，許多觀眾習慣將「中國奇譚」稱為「中式審美」。在總導演陳廖宇看來，中式審美不應該停留在固定不變的標籤上，他在不同場合表達過很多次，中國風格不應成為創作的負擔，所謂傳統美學和國風也並不一定是石獅子、紅燈籠、剪窗花、水墨畫……它與想像力，與當下和未來一點都不排斥。所以這一次，「中國奇譚2」的故事在延續展現本土語境下的奇幻想像力基礎上，更側重對人的自我身分、家庭關係、社會關係的思考和探討。

從上古神話到志怪故事，從武俠江湖到親子關係……相較於第一季，「中國奇譚2」的選題更為開闊，題材上也融合武俠、科幻、現實、奇幻等多元題材類型，第二季也更加注重對於故事的打磨，每個短片都比第一次花了更多時間，更扎根於生活細節。

不複製模式 回原點探索可能

陳廖宇承認，雖然第一季並不完美，但是得到了那麼多關注，在後續創作中不可能不產生一定負擔和壓力以及功利心。他記得，項目剛啟動時，好幾次開會大家都說：「你看，『小妖怪的夏天 』當時就是這麼弄的」、「『小妖怪的夏天』這個地方就弄得很好玩」……每當這個時候，劇組就會互相提醒：「打住！不能再這麼想了，不能把它當成一個標準。」

「這是一個很危險的信號。」陳廖宇說，「我們接下來要做的是新的作品，」主創們要回到原點，重新探索不同的可能性，也許能夠出現新的成功，也許最終結果不理想，無論如何，都能接受。「唯一不接受的是總結某個作品的成功經驗，然後照著它複製，『中國奇譚』不能做這樣的事情。」

三條追夢小蛇 挑戰沒手腳技術難題

作為「中國奇譚2」九個故事中「打頭陣」短片，「如何成為三條龍」導演楊木表示，聽到是「第一棒」時壓力極大，再回頭審片後覺得片子全都有問題，「合成還有點問題，聲音也是，音樂也不大行」，「開始各種改」。

不少熟悉「中國奇譚」的老觀眾看完最新季的第一集後，很驚訝它居然與上一季的「林林」出自同一位導演之手。「林林」的史詩感和水墨意境的大量留白迥別於其他幾部短片，尤其最後一組鏡頭，充滿「盈盈一水間，脈脈不得語」的悲愴；而這次「如何成為三條龍」，則藉小蛇們的求仙之路探尋「想成為什麼樣的自己」，是工筆國風的2D動畫，色彩明快，節奏緊湊，風趣幽默。

「中國奇譚」第三部短片「林林」充滿水墨意境的大留白。（取材自豆瓣電影） 「如何成為三條龍」海報。（取材自豆瓣電影）

楊木表示，他一直想寫一個區別於西遊等神話體系的本土神仙故事，「龍」這個意象人們都熟悉，蛇是龍的前身，從蛇到龍的蛻變，天然具備成長敘事的張力，楊木自己又屬蛇，他很快就把這個關於龍的故事寫好了。在他的故事中，三條追夢的無名小蛇，正是芸芸眾生的縮影。

這個故事很快被總導演選中，但在動畫片中，蛇極少作為正面形象出現，作為主角更是稀缺。蛇的造型設計本身就是難點，它沒有四肢，只能靠尾巴表達情緒，而且愈簡單的造型愈容易跑形，例如「蛇老二」的造型，「桃心形的頭部角度，包括眼睛的位置高一點低一點，其實差別很大的」。

楊木說，當牠轉到特定角度時，每個畫師畫出來都可能有偏差，他們花了很多時間去校準。蛇的行動和情緒也不好表現，因為沒有手腳。而大部分動畫人，從學習階段開始，熟悉的都是有手有腳的表演，現成的經驗包含跑步需要多少幀、走路需要多少幀、每一個關鍵幀大概是什麼樣等等。落實在蛇身上，這些經驗都失效了，得從頭開始研究。

劇本也修改過好幾次，曾有一版結尾，楊木讓三條小蛇成了龍，飛升上天後，牠們問：「我們現在已經成龍 了，接下來要做什麼？」一個聲音回答說：「這兒有三根柱子，還缺三條龍，你們盤上去吧。」歷經艱難成龍的結果，最後變成三條盤柱龍。但楊木最終推翻了這個結局，「好像有點過於悲觀了」，「還是稍微開放一點，讓觀眾自己解讀，更好一些」。

於是，有了如今這三條良善的小蛇歷經波折，幾番嘗試，最終透過扶助世人、踐行正道試圖成仙的故事。這故事穿越屏幕的阻隔，抵達了觀眾的內心，有人在彈幕中寫道，「濟世為民者便是真龍」。

被流浪貓啟發 偽紀錄片諷現實

「中國奇譚2」最早釋出的兩部作品，排序延續了第一季已經走通的路線，首篇「如何成為三條龍」節奏感極強，借小蛇的求仙之路探尋自我成長；第二篇「耳中人」延續水墨素描與志怪奇詭的文藝敘事風格。相較於前兩篇的「爭議性延續」，第三篇「今日動物園」承載了更多「新」：復古畫質與偽紀錄片風格用幽默且犀利的方式，將當代職場生態隱喻為「打工動物」的生存圖景，荒誕中折射現實。

「今日動物園」導演楊雅詞是第一次加盟「中國奇譚」的新人，她是個動物愛好者，一直關注動物權益，動筆寫動物園的故事，靈感來源於幾年前在網絡爆火的「流浪貓領袖三號樓」，這隻以凶猛和不可動搖的性格而被譽為全網最兇的貓咪，開啟了楊雅詞對於人與動物關係的反思。

那時，一個救助流浪貓的博主創立「貓德學院」，對抓捕到的流浪貓進行「貓德教育」，確保貓咪變得溫順可親後，再供人領養。就在眾多流浪貓被改變命運變成寵物 毛孩後，「三號樓」出現了，牠不僅撕碎舒適的窩、攻擊靠近牠的人，社會化訓練完全失敗後，最終被放歸，繼續當野貓。

最初，楊雅詞和眾多網友一樣，對「三號樓」感到惋惜，甚至覺得牠是一個忘恩負義的「白眼狼」。但她很快意識到：「我憑什麼認為被收養才是最好的選擇？為什麼不聽從人類的安排，就一定要被貼上不知感恩的標籤？又是什麼讓我如此自大？」不停地追問下，楊雅詞開始思考「究竟是什麼造成了我和『三號樓』不一樣的價值選擇？」

到了這一步，「今日動物園」故事出現了，那個被崇拜、活在傳說中的「二舅」就是在這場自我追問中誕生的。牠逃出動物園，獲得自由的同時卻也失去了安全的籠子和安逸的圈養生活，要在森林和野狼搏鬥才能獲得食物。

「今日動物園」採用偽紀錄片風格，還原1990年代的動物園風貌。（取材自豆瓣電影）

這個作品的「奇」不再局限於志怪奇幻，更在於對現實生活的洞察。片中的復古畫質還原了1990年代的動物園風貌，這正是楊雅詞兒時記憶中的動物園，它同樣喚醒了不少「80後」的集體回憶。粗糲的偽紀錄片風格，還是第一次在2D動畫片中使用。

獨特的形式增加觀眾的代入感，如果換成常規的故事片手法，從不同視角展開探討的張力就會減弱。「紀錄片會讓觀眾更真實地理解動物們在『說』什麼」。在全片的高潮，動物園停電，一片黑暗中，動物們短暫地回歸到了野性的狀態。那一刻，牠們白天所追求的餅乾和更大的籠子，彷彿顯露出某種懸浮於生存本質之上的虛幻，就像小熊那句迷茫的發問：「森林在哪兒呢？」對於這個問題和最終抉擇，楊雅詞並未在片中給出明確的答案，她認為，這個問題或許本就沒有所謂正確答案。

「動畫之年」過後…盼未來不被另外歸類

2025年被觀眾稱為「動畫之年」，從年初到年末，中國本土動畫「哪吒之魔童鬧海」、「浪浪山小妖怪」、迪士尼 的「動物方城市2」（Zootopia 2，又譯「瘋狂動物城2」）三部風格各異的動畫作品接連打破圈層壁壘，因此，2026年伊始開播的「中國奇譚2」無疑承載著不小的壓力和期待。

2025年中國動畫電影票房突破250億元人民幣（35.95億美元），占全中國電影市場近半壁江山，作為「浪浪山小妖怪」的電影監製與藝術總監，陳廖宇高興之餘也很震驚，又有些五味雜陳，這些報導其實意味著「還是對動畫有偏見」。

打造17.19億人民幣票房大作「浪浪山小妖怪」的陳廖宇，今年帶著「中國奇譚2」回歸。（取材自豆瓣電影）

陳廖宇認為，動畫真正崛起的那一天，應當是當人們普遍視動畫為電影的一個普通類型之時，到那時，動畫的勝利就是電影的勝利，無論取得怎樣的成績，人們都不會再大驚小怪。因此動畫仍需持續進步，直到人們不再給動畫「單開一桌」。「以前總把我們安排在『小孩那桌』，如今雖然坐到主桌來了，可大家依然覺得我們是『小孩桌過來的』。」陳廖宇說，「等到大家對我們坐在主桌習以為常，動畫才算真正地『上桌』了。」

（取材自中國新聞周刊）