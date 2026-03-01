我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

料理功夫／抹茶湯圓2吃

伊蓮小姐
聽新聞
test
0:00 /0:00
紅豆抹茶湯圓
紅豆抹茶湯圓

元宵節是過年的最後一天，元宵過後，年就結束了。至於元宵要吃湯圓還是元宵呢？現在市面上都能買到。字面上解釋：湯圓是用糯米粉團搓揉出的，而元宵則是用搖滾的方式製作而成。妹妹到日本買回抹茶粉，所以立刻想動手試試，因為我常用綠茶粉代替抹茶粉，於是真正用抹茶粉製作出來的抹茶湯圓就出爐了，冷冷的天氣吃起來特別暖心又暖胃。

材料：

水磨糯米粉200克、溫熱水150毫升、抹茶粉3大湯匙、紅豆2杯、清水適量、冰糖適量。

抹茶湯圓做法：

把糯米粉倒入盆中或大碗中，接著加入抹茶粉（此粉顏色不是很深，可依個人喜愛調整深淺）拌勻，再將溫熱水依序加入，揉成粉團，用手掌力道揉至均勻，直到粉團成形、不黏手即可。湯圓大小依自己喜好搓揉完成。接著燒開水，將湯圓放入滾水中，待湯圓浮起後撈出，再以冷熱水交替沖洗，口感較Q，瀝乾水分後備用。

煮紅豆：

紅豆洗淨後泡水1小時，再用電鍋煮，內鍋約加入5杯水蒸煮，煮好後加入適量冰糖，再續燜加熱即可。

糖水抹茶湯圓：

取部分煮抹茶的熱水再次煮開，加入冰糖並不停攪拌，直到冰糖完全融化，再加入想吃的湯圓數量即可，作法快速又方便。

紅豆抹茶湯圓：

將紅豆湯加入抹茶湯圓即可，搭配紅豆，是最經典的組合。

煮後盤點：

此次使用日本抹茶粉，顏色沒有綠茶粉來得深，偏淺色，因此可依喜好適量調整顏色深淺。由於是一個人完成，粉團偏軟，搓出的圓形較不完美，可在揉麵團時多加些糯米粉；若太硬則加些水，原則相同。若家中有小幫手一起完成，或許能減少手忙腳亂。另外，建議使用水磨糯米粉，口感會比較好，供參考。

揉好的生湯圓
揉好的生湯圓

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

世報陪您半世紀

日本 元宵節

上一則

料理功夫／沙茶甜椒肉片

下一則

移民專頁／案件被拖 可聯絡國會議員辦公室

延伸閱讀

不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好

不只咖啡因 抹茶、能量飲也可能害你睡不好
刀槍劍齊出 多族裔學員展示少林功夫

刀槍劍齊出 多族裔學員展示少林功夫
世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」

世報迎春2026年節展╱炫武功夫院 年紀雖小 「實打實」
青少年文化大使新春培訓 包湯圓

青少年文化大使新春培訓 包湯圓

熱門新聞

2026年1月14日，在德國柏林的聲援伊朗抗議活動中，一名抗議者點菸燃燒伊朗最高領袖哈米尼的照片。(美聯社)

新聞眼／點燃哈米尼照片燒起反伊怒火 誰是「點菸女」？

2026-02-22 11:46
「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
風靡全美數十年的是拉差泰式辣椒醬。(路透)

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

2026-02-22 01:10
白沙湖海拔3300公尺，為白沙山環繞，湖水呈似真似幻的感覺，可以眺望慕士塔格峰。(作者提供)

封面故事／南疆石城 玄奘東歸首站

2026-02-22 01:30
獨庫公路穿越天山山脈，一年僅開放四個月，自然和人文景觀都值得細細品味。(作者提供)

封面故事／新疆最美3公路 展壯麗風貌

2026-02-22 14:15
處於早期失智症階段的人可能會開始更頻繁地忘記事情，難以回憶起最近學到的資訊或經常重複自己說過的話，示意圖。（圖／123RF）

醫藥／失智症5早期徵兆 易被忽略、錯失治療時機

2026-02-22 01:08

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」