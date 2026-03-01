料理功夫／抹茶湯圓2吃

紅豆抹茶湯圓

元宵節 是過年的最後一天，元宵過後，年就結束了。至於元宵要吃湯圓還是元宵呢？現在市面上都能買到。字面上解釋：湯圓是用糯米粉團搓揉出的，而元宵則是用搖滾的方式製作而成。妹妹到日本 買回抹茶粉，所以立刻想動手試試，因為我常用綠茶粉代替抹茶粉，於是真正用抹茶粉製作出來的抹茶湯圓就出爐了，冷冷的天氣吃起來特別暖心又暖胃。

材料：

水磨糯米粉200克、溫熱水150毫升、抹茶粉3大湯匙、紅豆2杯、清水適量、冰糖適量。

抹茶湯圓做法：

把糯米粉倒入盆中或大碗中，接著加入抹茶粉（此粉顏色不是很深，可依個人喜愛調整深淺）拌勻，再將溫熱水依序加入，揉成粉團，用手掌力道揉至均勻，直到粉團成形、不黏手即可。湯圓大小依自己喜好搓揉完成。接著燒開水，將湯圓放入滾水中，待湯圓浮起後撈出，再以冷熱水交替沖洗，口感較Q，瀝乾水分後備用。

煮紅豆：

紅豆洗淨後泡水1小時，再用電鍋煮，內鍋約加入5杯水蒸煮，煮好後加入適量冰糖，再續燜加熱即可。

糖水抹茶湯圓：

取部分煮抹茶的熱水再次煮開，加入冰糖並不停攪拌，直到冰糖完全融化，再加入想吃的湯圓數量即可，作法快速又方便。

紅豆抹茶湯圓：

將紅豆湯加入抹茶湯圓即可，搭配紅豆，是最經典的組合。

煮後盤點：

此次使用日本抹茶粉，顏色沒有綠茶粉來得深，偏淺色，因此可依喜好適量調整顏色深淺。由於是一個人完成，粉團偏軟，搓出的圓形較不完美，可在揉麵團時多加些糯米粉；若太硬則加些水，原則相同。若家中有小幫手一起完成，或許能減少手忙腳亂。另外，建議使用水磨糯米粉，口感會比較好，供參考。 揉好的生湯圓

