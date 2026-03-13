川普愛穿這款145元鞋 到處送閣員「不敢不穿」

國務親卿魯比歐(左一)、國防部長赫塞斯(左二)和副總統范斯(右一)都收到川普總統(右二)送的富勒紳牛津鞋。這款皮鞋已經成為華府身分地位象徵。(路透)

川普總統最近對於擁有134年歷史的美國本土男鞋品牌富樂紳(Florsheim)展現出濃厚興趣，頻頻贈送一款售價大約145元的經典牛津鞋(Oxford shoes)給內閣成員、白宮 顧問和國會議員，讓這款價格相對親民的皮鞋，意外成為華府身分地位象徵。 川普去年年底發現富樂紳男士牛津鞋適合在工作時長時間穿著，不但自己愛穿，還會自掏腰包買來送人。示意圖(美聯社)

華爾街日報報導，川普去年年底發現富樂紳的皮鞋適合在工作時長時間穿著，不但自己愛穿，還會自掏腰包買鞋送人；包括副總統范斯、國務卿魯比歐 、交通部長達菲、國防部長赫格斯和商務部長盧特尼克等人，都收到了這款鞋。

川普現在喜歡當面猜測他人的皮鞋尺碼，然後請助手下單，一周後，棕色的富樂紳鞋盒就會送到白宮。知情人士透露，川普有時會在鞋盒上簽名或附上謝卡。一位白宮女性官員表示：「每個男孩都有。」另一位官員則開玩笑說：「很搞笑的是，每個人都不敢不穿。」

華爾街日報指出，去年12月在橢圓形辦公室的一場會議中，川普注意到范斯和魯比歐的鞋子，建議他們換雙鞋，同時詢問他們的鞋碼。范斯回憶川普當時這麼說：「你知道，從一個人的鞋子尺碼，就能看出很多東西。」

其中，魯比歐穿著牛津鞋的照片還因此在網路瘋傳，有些網友認為他的鞋子看起來太大了。

川普送出鞋子之後，甚至會在內閣會議上問收禮者：「你收到鞋子了嗎？」收到鞋的官員都開始在川普面前穿這款鞋，但也有些官員不太情願。知情人士透露，有位內閣部長就抱怨說，他不得不把自己的路易威登鞋(Louis Vuitton)皮鞋收起來。

富樂紳鞋業公司1892年在芝加哥 創立，兩次世界大戰期間都為美軍提供鞋履，杜魯門總統也穿過這家公司的鞋子。現在，富樂紳公司是總部位於威斯康辛州的Weyco集團旗下成員。

Weyco集團執行長、家族第五代成員富樂紳二世(Thomas Florsheim Jr.)告訴華爾街日報，他對川普總統採購皮鞋一事並不知情。