星座／雙子座精力充沛 魔羯座徒勞無功

2026年2月22日至2月28日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

如果你先前有考慮開始一段新的旅程，可以在本周翻開新的篇章。在希望與自信的正能量下，你將會踏出邁向成功的第一步。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

你一定不會喜歡這個浮躁、快速變化的一周，基本上你所計畫的事，都會因為突如其來的變化導致最終無法完成。若是事先將一些負面因素考慮進去，想必能大有幫助。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★★

精力充沛的一周，你的世界將充滿陽光，不僅笑容常會掛在你臉上，你的陽光也能溫暖到身邊的其他人。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：處女座

貴人星座：水瓶座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

本周運勢呈上升趨勢，外界的助力會給你事業、學業上提供較大的幫助；投資可望找到突破口，但仍然還需謹慎，適合自己的才是最好的。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

這週是你實施計畫的關鍵時刻，一切行動按照以前制定的方案抓緊進行，有利於快速推動事情的發展，可望提前實現目標。

幸運色彩：深海藍

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★★

本周會有不少新面孔闖入你的生活，這對於你而言正是結交新朋友的好機會，單身朋友加把勁可望發現適合自己的對象。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

這週的希望很容易落空，有什麼重大的決定最好都不要在這一周進行，反而是一些粗淺、收尾之類的事情可以安排到這一周來做，你比較有耐性將這些小事做好。

幸運色彩：生態綠

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精彩。

幸運色彩：日光黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：深海藍

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★☆☆☆☆

存在感相當弱的一周。戀人對你的關心變少，在職場中你更是變成了隱形人，上司對你的關注很低，你所付出的勞苦也要小心會被淹沒。

幸運色彩：豬肝紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

衝動的魔鬼會被智慧天使鎮壓下去，遇到困難你也不用太焦急，更不要盲目聽信他人的讒言，客觀地去分析就能夠將困難擺平。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。

幸運色彩：淺蓮紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

