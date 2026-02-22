談藝／米蘭冬奧 達文西壁畫修復開放參觀

我的頻道

編譯俞仲慈
這幅達文西最終未能完成的巨型畫作，內容描繪一座枝繁葉茂、花團錦簇的涼棚，存放在米蘭地標「斯福爾扎古堡」的阿塞廳內。(美聯社)
米蘭-科爾蒂納冬奧(Milan Cortina Olympics)2月6日至22日登場，米蘭文化部門特別開放遊客參觀修復中的達文西(Leonardo da Vinci)壁畫和天頂畫，機會相當難得。

石膏覆蓋 上世紀重見天日

根據華盛頓郵報(Washington Post)報導，這幅達文西巨型畫作內容描繪一座枝繁葉茂、花團錦簇的涼棚，存放在米蘭地標「斯福爾扎古堡」(Sforza Castle)阿塞廳(Sala delle Asse)，不過這幅畫作最終未能完成，斯福爾扎古堡文物管理員托西(Luca Tosi)指出：「1498年法國人入侵米蘭，達文西被迫逃離，此後這幅畫就被掩蓋起來。」

根據研究，法國統治時期，城堡被改建為軍營，覆蓋天花板和部分牆面的壁畫也被石膏覆蓋，直到上世紀初，修復人員將石膏移除，重新著色還原原作，這幅畫作才重見天日；不過目前仍被近20呎高鷹架遮蓋進行修復，托西(Luca Tosi)指出：「達文西研究學者不會將這幅畫作視為真正的達文西作品，而是將其視為一幅經過重繪的達文西作品，用通俗的話來講，更像一幅贗品。」

參觀古堡 可登鷹架看工程

本屆冬奧聖火盆設計靈感正來自達文西這位天才，印證達文西對米蘭文化藝術的深遠影響；加上2月6日至22日，冬奧聖火在米蘭的森皮奧內公園(Sempione Park)燃燒，同樣位在公園內的斯福爾扎古堡特別開放遊客自2月7日至3月14日止，可短暫登上鷹架，觀看修復人員使用沾有去離子水的日本宣紙，逐步清除滲入牆面的鹽分，清潔壁畫表面的作業。

米蘭文化局長薩奇(Tomasso Sacchi)直言：「最困難的地方在於達文西的畫作非常精細，有些地方需要打磨，有些地方比較脆弱，因此修復作業必須1公分(約0.3937吋)、1公分進行，極其細緻謹慎。」值得一提的是，這幅畫作對於樹葉等植物物種的研究十足印證達文西的科學精神：「能夠欣賞到另一件達文西作品，親身感受這位歷史上舉足輕重的大師對各種知識的非凡奉獻，真是令人激動。」參觀修復活動結束後，斯福爾扎古堡將再次關閉18個月，繼續完成修復工程。

米蘭-科爾蒂納冬奧期間，米蘭地標「斯福爾扎古堡」開放給遊客參觀修復中的達文西壁畫...
米蘭-科爾蒂納冬奧期間，米蘭地標「斯福爾扎古堡」開放給遊客參觀修復中的達文西壁畫和天頂畫。(歐新社)
在米蘭冬奧開幕儀式中，義大利選手索菲亞·戈吉亞(Sofia Goggia)在「斯...
在米蘭冬奧開幕儀式中，義大利選手索菲亞·戈吉亞(Sofia Goggia)在「斯福爾扎古堡」前點燃聖火。(路透)

冬奧 復工 華盛頓郵報

