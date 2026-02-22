我的頻道

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

編譯周靜芝
風靡全美數十年的是拉差泰式辣椒醬。(路透)
近年辣椒醬市場日益蓬勃，從流行的「是拉差」(sriracha)到「塔巴斯科」(Tabasco)，全球消費者對辛辣調味料的熱愛有增無減。每日郵報報導，以「是拉差」為例，其銷售額飆升近65%；而自1980年代便陳列於超市貨架的Encona西印度原味辣椒醬，去年銷量亦增長逾28%。

相較於其他調味料，辣椒醬並非壞的選項。飲食醫學專家暨營養師德魯伊絲(Jessica DeLuise)表示，多數辣椒醬熱量極低，是優質調味的選擇；對於減重族群，增強風味很重要，辣椒醬能以極低熱量帶來豐富風味。但她提醒，如同所有商品，其添加成分仍需謹慎檢視；心血管疾病或腎臟病患者需留意額外的鹽，而所有人皆應注意添加糖，服用抗炎藥物、類固醇或阿斯匹靈者，辣椒醬可能會引發消化問題。

部分研究指出，食用辛辣食物甚至可對健康產生正面影響。2021年一項涵蓋逾50萬名成人的研究綜述發現，相較於避免食用辛辣食物者，定期食用辛辣食物者的全因死亡風險降低12%，心臟病死亡率亦明顯下降。

另有研究顯示，辛辣食物有助於減重；針對辣椒活性成分辣椒素(capsaicin)的研究發現，每餐可減少攝取70卡路里。

德魯伊絲則表示，若真有潛在益處，其效果也有限；辣椒醬可能引發消化問題，患有腸躁症、腸道炎或胃食道逆流者尤易受影響。她建議，留意可能引發症狀的食物，並暫停食用兩周。

無辣不歡者，可參考以下營養師們對當前市售熱門辣椒醬的評析：

1.是拉差辣椒醬

這款發酵的泰式辣椒醬近年已成為超市貨架的常駐商品，德魯伊絲表示，此醬料所含防腐劑可能影響某些人的消化功能；硫酸鹽成分會加劇胃腸問題，敏感體質者尤需注意。同時其糖與鹽含量亦比普通辣椒醬略高，隨手一擠便會讓每餐攝取更多鹽與糖。

2.老乾媽(Lao Gan Ma)辣椒醬

這款香辣脆口的貴州知名辣椒醬近年人氣飆升，2025年創下銷售瓶數紀錄。然而其建議食用量為30克，是普通辣椒醬的六倍，單瓶熱量亦達190卡路里。

專家警告，若為增添風味而選用此醬料，實非健康之選。德魯伊絲指出，此為以油為基底的醬料，主要成分為大豆油；此類植物油富含飽和脂肪，應留意攝取量。盡可能選擇橄欖油等不飽和脂肪來源，因此建議限制此類醬料的食用。

3.塔巴斯科辣椒醬

這款辣椒醬是許多家庭廚房必備品，音樂天后碧昂絲(Beyonce)更以隨身攜帶小瓶裝聞名；專家指出其屬健康低卡選擇，每茶匙僅含不到1卡路里，糖分低且不含有害防腐劑，能簡單、健康地為餐點增添風味。

喬丹表示，它的熱量與糖分極低，成分表也簡潔；主要營養考量是鹽，但因其風味強烈，通常只需少量使用，在各類辣椒醬中，算是較為簡單的選擇。

4.Encona西印度原味辣椒醬

這款最受歡迎的辣椒醬之一，專家指出可能隱含健康益處。德魯伊絲指出，此醬料的優點在於採用辣椒泥製成，增添了膳食纖維；但需留意添加的玉米糖膠(xanthan gum)可能引發消化問題，而辣椒成分更可能加劇此狀況。

5.Tingly Ted's辣椒醬

英國流行歌手「紅髮艾德」(Ed Sheeran)，熱愛亨氏(Heinz)番茄醬到手臂刺著紅色醬瓶，他也與食品巨頭合作進軍辣椒醬市場。這款辣椒醬每份僅含約5卡路里，獲得德魯伊絲肯定。她指出，此款醬料最突出的成分是煙燻海鹽，但人工煙燻香料也可能引發部分人消化不適。

營養師喬丹(GQ Jordan)指出，這款醬料用途廣泛但應適量使用，其熱量與脂肪含量雖低，但每100克含糖量近6克，鹽亦偏高；它介於調味醬與烹飪醬之間，而非辛辣醬汁，少量使用尚可，但絕不能隨意添加。

6.Cloud23 Sweet Jalapeno辣椒醬

「星二代」布魯克林·貝克漢(Brooklyn Beckham)在2024年推出的高級辣椒醬品牌Cloud23。但這款售價35元的辣椒醬並未獲得專家推薦。喬丹表示，含糖量是最大特點，每100克含24克糖，更接近甜辣醬而非傳統辣椒醬；從營養的角度，容易導致過量攝取，除甜味與風味外幾乎無其他營養價值，應將其視為醬汁或蘸料而非基礎調味品。

7.Frank's辣椒醬

喬丹表示，Frank's辣椒醬採用簡單的醋與香料製成，不僅熱量極低卻風味十足，是優質辣醬選擇；但需注意其鈉含量可能偏高，顧慮心臟健康者應控制攝取量。

8.藍龍(Blue Dragon)泰式甜辣醬

專家警示這款熱門沾醬含糖量極高，每10克約含30卡路里及5克糖，實非健康的選擇。喬登說，基本上這是添加辣椒的糖漿，每100克含約55克糖，屬甜醬而非辣醬類別；以營養角度來說，此醬最易增加熱量並過度使用；偶爾當作沾醬尚可，但不屬於低負擔的調味品。

9.Nando's Peri Peri辣椒醬

這家連鎖速食店在其辣椒醬產品提供多種辣度選擇，標準中辣醬每湯匙約含20卡路里。喬丹說，作為調味辣椒醬，這款產品相當均衡，含糖量低、熱量適中，成分表也合理；但鹽分稍高需注意用量，整體定位介於塔巴斯科辣椒醬與甜辣醬之間。他表示，只要不過量使用，對多數人而言是日常實用的理想選擇。

10.Psycho Juice哈瓦那辣椒醬

此款辣椒醬絕非一般人所能承受。在衡量食物辣度的史高維爾指標(Scoville scale)中，Psycho Juice高達58萬單位，約為墨西哥辣椒的100倍。此醬料之辣，瓶身特附警示「極度辛辣、謹慎使用，可能引發疼痛，但毋需驚慌」。

儘管此為低卡選擇，專家警告極辣醬料可能引發多重健康問題。德魯伊絲說，部分極辣的醬料曾有導致心律不整、劇烈嘔吐及脫水案例，若患有高血壓，建議避免使用此類醬料。

老乾媽辣椒醬近年人氣飆升，2025年創銷售瓶數紀錄。(亞馬遜網站)
