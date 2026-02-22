城鎮傳真／楓葉+石壁 德州Lost Maples留住時光

德州石壁岩層一層一層鋪展，像大地攤開的年輪。(作者提供)

走進德州 的Lost Maples時，天色微陰。雲層把陽光過濾得很柔，沒有耀眼的亮度，只留下均勻的灰白。深秋的風不急，吹在身上，帶著乾爽的涼意，提醒人：季節正在轉身。

光線落在石壁上，紋理顯得深淺不一，像一幅慢慢展開的畫。(作者提供) 深秋時節，楓葉成了這片灰白世界裡最醒目的存在。(作者提供)

公園裡人不多，小徑安靜。我們沿著步道向前，樹木逐漸稀疏，視野忽然被打開，一整面石壁出現在眼前。那一刻，人會下意識地停下腳步。

那不是單一的一塊岩石，而是一整段裸露的地層。岩層一層一層鋪展，像大地攤開的年輪。淺灰、米白、深褐交錯排列，風雨在上面留下斑駁痕跡，有的地方顏色清晰，有的地方則被時間磨得模糊。

靠近細看，石壁並不平整，部分岩面被侵蝕成凹陷，形成天然的岩檐，為下方留出一小片陰影。陰影裡的顏色更深，像石頭低聲收藏著自己的祕密。

石壁上還垂掛著一排形態各異的岩石，向下延伸，像尚未滴落的鐘乳，又像時間在半途中突然停下時留下的註腳。它們靜靜懸在那裡，讓人不自覺放慢腳步。

就在其中一處突起前，有人指著其中一塊說：「那塊石頭，看起來像不像一隻猴子？」

我順著方向望去。

那石頭微微前傾，頂部圓鈍，輪廓收斂，像一隻蹲坐在岩壁上的猴子。它的姿態既不張揚，也不懶散，而是一種介於警覺與從容之間的靜止，彷彿正隔著漫長歲月，打量著腳下來往的遊人。

愈看，愈覺得形神兼備。

那不是刻意的相似，而是自然在長時間作用之後，留下的一個巧合。

我們索性給它取了名字——「猴子石」。

猴子石不說話。

它只是安靜地待在那裡，成為時間的一部分。

沿著石壁繼續前行，地勢略有起伏，岩層的高度與形態隨之變化。不同角度的光線落在石壁上，紋理顯得深淺不一，像一幅慢慢展開的畫。

石壁下方，灌木與藤蔓從岩縫中生長出來。深秋時節，楓葉成了這片灰白世界裡最醒目的存在。橙黃、赭紅，間或夾著尚未完全轉色的綠，層層疊疊，映在石壁之前。

風一吹，葉片輕顫，發出細碎聲響；石頭卻紋絲不動，彷彿早已習慣季節的更替。

那一刻，我忽然有了清楚的感覺：楓葉提醒我們時間正在流逝，而石頭，負責把一切留下。

我們在石壁下慢慢行走，腳步聲被岩層吸收，只剩下低低的回音。抬頭時，能看見崖頂的樹木向天空伸展，枝葉與雲層交錯，自然在此處留下一段寬闊的空白。

旅途中，這樣的時刻並不多。沒有急著拍照，也沒有忙著趕路，只是單純地看著、走著。人被風景接住，而不是去佔有風景。

臨近離開時，我忍不住回頭，再看了一眼那隻「猴子石」。

它依然蹲在原處，不迎、不送。

深秋的風穿過石壁，穿過楓葉，也穿過我們短暫的停留。

而石頭，仍然靜坐。

在 Lost Maples 的深秋裡，靜靜守著時間。