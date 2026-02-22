我的頻道

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

美國現象／從中國棄嬰到超級盃舞台 她用一把琴改寫人生

記者劉子為
從中國棄嬰到在超級盃中場秀，Rose Crelli在社媒上分享喜悅之情和自己的成長故事。(取材自Instagram@frozenfiddlerose)
從中國棄嬰到在超級盃中場秀，Rose Crelli在社媒上分享喜悅之情和自己的成長故事。(取材自Instagram@frozenfiddlerose)

在2月8日剛落幕的超級盃中，波多黎各歌手壞痞兔(Bad Bunny)的中場秀成為全場焦點之一。舞台畫面中，一名亞裔面孔的小提琴樂手的自信演奏，也吸引了不少目光。她正是現居舊金山的職業小提琴家Rose Crelli。演出結束後，Crelli在社媒上分享自身成長故事，回顧自己從中國棄嬰，到登上全球矚目舞台的生命歷程。

超級盃中場秀後，Crelli在社媒上貼出一張於球場上拍攝的照片，身穿演出服、手持小提琴，並寫道：「我剛在超級盃中場秀與Bad Bunny一起演出……從中國的孤兒，到在阿拉斯加長大、沒有水電與網路的生活，再到今天站在這個舞台上，我真的哭了。」

根據Crelli向本報記者的分享，她出生於中國武漢，嬰兒時期被遺棄在公車站，隨後被送往孤兒院。八個月大時，她被一個美國家庭收養，來到阿拉斯加州費爾班克斯(Fairbanks)生活。她曾回憶，自己的童年在極為簡樸的環境中度過，一家人住在只有一個房間的小木屋裡，沒有自來水、沒有電，也沒有網路，家中還養著一對雪橇犬，過著典型的北方生活。

音樂的起點來自家庭日常。當哥哥開始學習小提琴時，年幼的Crelli也受到影響，跟著拿起琴弓。她笑說，自己是一個「很有競爭心的妹妹」，看到哥哥學琴，便直覺地想：「我也要學。」

Crelli曾於NBA金州勇士隊主場Chase Center進行中場獨奏演出。(...
Crelli曾於NBA金州勇士隊主場Chase Center進行中場獨奏演出。(取材自Instagram@frozenfiddlerose)

遠道學琴 成演奏家

然而，學琴之路並不容易。後來全家搬到育空地區(Yukon)的道森市(Dawson City)，這是一個以淘金聞名、人口稀少的小鎮，當地甚至沒有小提琴老師。為了讓孩子能持續學習音樂，Crelli的母親每個月都會長途駕車，帶著兄妹前往最近有師資的城市上課。冬季時，若邊境因天候關閉，單趟往返甚至需要將近三天時間，繞道穿越阿拉斯加與育空之間的另一條邊界。

在家人支持和自己的努力下，Crelli後來接受正統音樂院與古典音樂訓練，取得四個音樂相關學位，逐步成為一名專業演奏家。她的演出足跡遍及多個國家，曾在義大利、奧地利、德國、法國、南韓、墨西哥、加拿大等地登台演出。

如今，Crelli定居於舊金山，是一名全職職業小提琴演奏家。她的Threads認證帳號顯示，過去曾與NFL、NBA、MLB等賽事合作，並與義大利男高音Andrea Bocelli同台演出。今年站上超級盃中場秀舞台，對她而言，不僅是一項職涯成就，也是一段人生歷程的縮影。

Crelli出生於中國武漢，嬰兒時期被遺棄在公車站，隨後被送往孤兒院。8個月大時...
Crelli出生於中國武漢，嬰兒時期被遺棄在公車站，隨後被送往孤兒院。8個月大時，她被美國阿拉斯加的一個家庭收養。(取材自Instagram@frozenfiddlerose)

能被收養 心懷感謝

除職業演出外，Crelli亦持續投入公益行動。她曾策畫並演出多場慈善音樂會，為洛杉磯野火、土耳其地震及烏克蘭戰爭等人道危機募款，相關活動亦獲地方媒體報導。她曾表示，未來希望為「被收養兒童」舉辦公益演出，因自身的收養經歷對她而言具有深刻意義。

談及自己的身世，Crelli坦言，並未將「被遺棄」視為人生的缺憾，反而認為那是命運給予她的「第二次生命」。她形容，能夠被現在的家庭收養、在充滿支持的環境中成長，是一種幸運；而如今能透過音樂，靠著自己的努力建立理想中的生活，更讓她心懷感謝。

Crelli坦言，她並未將「被遺棄」視為人生的缺憾，反而認為那是命運給予她的「第...
Crelli坦言，她並未將「被遺棄」視為人生的缺憾，反而認為那是命運給予她的「第二次生命」。(取材自Instagram@frozenfiddlerose，攝影：Tracy Easton)

