我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

養生／這個維生素超便宜 竟是對抗流感利器

曾維序
聽新聞
test
0:00 /0:00
維生素D是對抗流感的利器。(圖／123RF)
維生素D是對抗流感的利器。(圖／123RF)

若想增加流感抵抗力，除了勤洗手、避免密切接觸人群外，一項最新研究顯示，維生素D也是對抗流感利器。科學家發現，體內缺乏維生素D的人因呼吸道感染住院的可能性，比體內有充足維生素D者高。因此認為，維生素D的抗菌和抗病毒特性有助於降低呼吸道感染的風險。

★抗菌抗病毒 降感染風險

紐約郵報（New York Post）報導，維生素D又被稱為「陽光維他命」，因為陽光照射皮膚時，身體可以合成維生素D。富含脂肪的魚類如鮭魚、鯖魚、鮪魚中也有維生素D，其他可攝取維生素D的食物來源還有魚肝油、牛肝、蛋黃、起司、穀物和柳橙汁，維他命D保健食品很容易買到也很便宜，一顆或一片只要幾美分。

英國薩里大學（University of Surrey）針對維生素D進行一項該類型中規模最大的研究，研究發現嚴重缺乏維生素D的成年人因呼吸道感染而住院的機率，比體內維生素D充足年成人多33%。這項研究刊登於2月號的「美國臨床營養學期刊」（American Journal of Clinical Nutrition）。

維生素D含量可從血液中測量；布爾諾的團隊將維生素D嚴重不足定義為血液中每公升維生素D濃度低於15納莫耳（nmol），75納莫耳以上被認為是充足。

研究團隊從3萬6200名參與者的數據中發現，參與者體內的維生素D含量每增加10納莫耳，因為呼吸道感染而住院的機率就降低4%。

該研究的主要研究作者布爾諾（Abi Bournot）說，維生素D對身體健康非常重要，它不只強健我們的骨骼和肌肉，其抗病菌和抗病毒的特性也被認為能降低可能要住院的呼吸道感染的機率。

★刺激抗菌胜肽 強化免疫

布爾諾說，食用維他命D補充劑，特別是在日照時間有限的冬天，是增加體內維生素D含量及降低嚴重呼吸道感染風險的有效方法，這對年長者尤其重要，因為他們感染後死亡的機率很高。

薩里大學博士後研究員達林（Andrea Darling）說，研究結果發現體內維生素D含量的增加和住院率降低之間有顯著關聯，也點出維他命D補充劑和食用強化維生素D的食物，在未來有可能降低因呼吸道感染而住院的風險。

維生素D透過刺激抗菌胜肽的生成來強化免疫系統，抗菌胜肽能摧毀病毒和細菌並抑制過度發炎。

世報陪您半世紀

流感 鮭魚

上一則

養生／保健食品何時服用、該吃多少須當心 亂吃恐傷身

下一則

養生／冬天防心血管疾病 注意頸部四肢保暖

延伸閱讀

冬季缺維生素D 恐拖垮免疫防線

冬季缺維生素D 恐拖垮免疫防線
🎙️紐約成流感重災區 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略

🎙️紐約成流感重災區 不同階段怎麼預防、治療？收好全套應對攻略
流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗

流感仍在社區流行 州府籲民眾接種疫苗
流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗

流感高峰還沒到…美已52童染流感亡 9成沒打疫苗

熱門新聞

複利的魔力，就是讓錢生錢，生出的錢再繼續生錢；放得愈久，增長愈多。(圖／123RF)

理財百科／無須緊盯大盤 「懶人投資法」勝過華爾街

2026-02-15 01:16
台灣味：伴手禮。(圖／Leslie Wang)

封面故事／超越「正確答案」的伴手禮

2026-02-15 15:50
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

馬年郵票、李小龍郵票…華裔設計師靈感銓釋

2026-02-16 20:25
美國郵政總局發行的2026馬年紀念郵票。(私人收藏，丁曙／翻拍)

馬年來臨 「馬年郵票」搶先登場

2026-02-17 10:30
作者寫馬畫馬。（作者提供）

封面故事／海外年味 從故土冒新枝

2026-02-15 15:10
「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」 新活水 7月號/2022年 雜誌名稱：新活水 出版地區：台灣 語言：繁體中文 出版社：中華文化總會

封面故事／吃人說夢 開店賣台灣滋味

2026-02-15 01:27

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我