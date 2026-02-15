稅務漫談／小費、加班費 雇主未分列怎辦？

「「大又美」 減稅法案從2025年稅季開始實施，其中包括對工薪家庭加班費與小費收入的豁免。(圖／123RF)

Q1：我的雇主在W-2 中未將加班費 (Overtime) 與小費 (Tips) 分列，我該怎樣申報？

A1：川普總統的「大又美」 (One Big Beautiful Bill Act of 2025，簡稱OBBBA) 減稅法案從2025年稅季開始實施，其中包括對工薪家庭加班費與小費收入的豁免。

具體條款為：年收入(Modified Adjusted Gross Income簡稱MAGI)15萬元以下的單身(或戶主)報稅 人，30萬元以下的夫妻報稅家庭，都有權享受2萬5000元的小費收入豁免。加班工資的豁免將視報稅狀態而定，年收入15萬元以下的單身戶主家庭，可豁免1萬2500元；年收入30萬元以下的夫妻合報家庭，可豁免2萬5000元。

舉一例說明：

Amy Wang夫妻帶兩個孩子在康州指甲店工作，2025年Amy基本工資3萬5000元，另加小費約1萬元，加班工資約1萬4000元，因此她的W-2為5萬9000元。Amy需要她指甲店的雇主為她出具2025年小費與加班工資的證明，報個人稅時將2萬4000元從1040表1A (Additional Deductions)中扣減。

Amy Wang的先生Alan Wang在紐約餐館作企台，2025年基本工資2萬5000元，另外小費約2萬1840元，加班工資約1萬元。Alan Wang需要將2025年最後一期工資單(Pay Stub)提供給會計師，因為上邊有Tips和Overtime的分列(餐館系統)，但注意Alan Wang的小費只能豁免1萬5000元(因為Amy 已經扣減了1萬元)，加班1萬元可全部豁免(Amy扣減了1萬4000元)。

因此2025年Amy與Alan 的年收入(Adjusted Gross Income 簡稱AGI)為11萬5840元，包含兩張W-2的總收入，但上稅收入(Taxable Income)僅為3萬5340元，因為2025年夫妻的標準扣減額提高為3萬1500元，再減去4萬9000元(2萬5000元的小費與2萬4000元的加班工資豁免)，所以僅需交稅3762元。

總之，小費及加班申報需要雇主工資單的配合，如果工資單(Pay Stub)中沒有分列，則需要雇主提供準確的數額。

小費 應計入公司收入

Q2：我在指甲店工作，但小費收入顧客直接付我現金，我也不上交，所以也不計入老闆店的收入，我可以申請小費收入豁免嗎？

A2：不可以。小費收入應計入公司收入，不管小費如何在雇主和雇員間進行分配。顧客將小費以現金形式付給雇員，雇員應上報雇主，不報「私吞」現金是瞞報公司小費收入，會收到政府稅務部門的稽查。

★車貸利息 不能全部扣減

Q3：我於2025年買了一部Tesla新車6萬7000元，貸款6萬元，利息率約4%，分六年償還， 貸款利息2025年約2400元，全部利息需付約7600元，我能於2025年要求扣減利息7600元嗎？

A3：不能。雖然「大又美」規定2025至2028第一年買新車 (美國製造或在美國組裝) 可扣除利息至1萬美元，只要報稅人狀態單身(戶主)年收入不高於15萬美元或夫妻合報不超過30萬美元。但你第一年的利息只有2400元，可在2025年1040表1A中扣減，其餘的5200元利息屬於2026至2028年的可以在未來三年中分別扣減，但2029年及2030年的利息(約1000元)將無法扣減。

加班費可在1040表1A扣減

Q4：我在「海底撈」餐館工作，2025年W-2約9萬元，Box 7顯示Social Security Tips 4000元，年終Pay Stub (工資單) 顯示Overtime 3萬1000元 (按150%計算) 我是夫妻合報 (太太沒有收入)，沒有其他收入，我能要求2萬5000元的加班工資收入扣減嗎？

A4：你可以在1040表1A中扣減小費4000元，但加班工資因為按照一倍半的金額給付，因此計算公式按加班工資除以1.5，只能拿到2萬667元的加班工資扣減，全部1A扣減為2萬4667元。

倉促實施 退稅可能延後

2026年1月26日國稅局 已開啟新稅季，但「大又美」的實施 (倉促「上馬」)無疑給國稅局帶來了挑戰，再加國稅局的大幅減員(約27%)——根據NTA(National Taxpayer Advocate)Erin Collins 2026年1月28日對國會及財政部的報告，“The IRS is simultaneously confronting a reduction of 27% of its workforce, leadership turnover, and the implementation of extensive and complex tax law changes mandated by (H.R.1.P.L. 119-21, commonly known as the One Big Beautiful Bill Act), many of which apply retroactively and require significant IRS programming, guidance, changes to tax forms and instructions, and taxpayer education,” (國家納稅人維權中心主任柯林斯2026年1月28日給國會及財政部的報告中指出，國稅局同時受到27%工作人員及領導層的人事裁減，再加上「大又美」法案的實施，許多稅法的更改還要追溯到2025年之前，需要國稅局調整程式，變更稅表及配套的指示說明以及對報稅民眾的普及教育。）

根據柯林斯報導，2025年1月國稅局在冊人員10萬2000人，2025年12月為7萬4000人，但這「精簡」被裁減的2萬8000人中，多數為有豐富經驗的骨幹，他(她)們的經驗以及知識背景根本無法在短期內獲取。因此柯林斯與美國財政部稅務督察長辦公室(Treasury Inspector General for Tax Administration，簡稱TIGTA)一致前瞻：2026稅季國稅局將備受煎熬，退稅發放將延遲(已從之前的兩周推遲到三周甚至更久)，改稅及稽查案件將進一步推遲(2024年積壓案件已從2019年的18萬2000降至5萬3000件，但2025年底反彈回升至29萬4000件)，猶如雪上加霜，形勢不容樂觀。

(作者為註冊會計師)