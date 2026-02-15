城鎮傳真／66號公路 必訪10美食據點

伊利諾州芝加哥的Lou Mitchell’s。(谷歌地圖)

2026年適逢美國建國250年，被作家約翰·史坦貝克(John Steinbeck)稱為「母親之路」(Mother Road)的66號公路也將迎來百年慶典。

這條伴隨著動聽歌曲的著名公路，已成公路旅行的象徵；除傳奇故事與民間傳說，一路駕車沿途品嘗美食，也是不可錯過的味蕾體驗。

從芝加哥到聖塔莫尼卡，無論是餐車、點餐車道或餐廳，66號公路沿途眾多美食據點，提供受當地人喜愛的特色料理。今日美國(USA Today)選出10個沿路或稍繞行即可抵達、不容錯過的餐廳。

1.Lou Mitchell's 伊利諾州-芝加哥

這間餐廳在66號公路啟用三年前便已開業，坐落公路起點附近。早午餐以巨無霸歐姆蛋、超豪華三明治等招牌菜聞名，更因優質服務獲「米其林指南」高度評價，另備有兒童菜單。自1958年起，這間家庭餐廳便開創了為顧客提供炸甜甜圈球的傳統。

2.Motorheads酒吧、燒烤與博物館 伊利諾州-史普林菲爾德

在這座充滿懷舊氛圍、陳列紀念品並提供現場娛樂的獨特公路休息站，既能品嘗炸蝦、豬排、披薩等美式經典食物，還可找到全球最大的66號公路標誌牌。這座於1971年、由加油站改建的餐廳，同時設有博物館，頌揚「美國大街」的文化與精神。

3.Ted Drewes卡士達冰淇淋 密蘇里州-聖路易

這間甜點店，由在地人兼網球冠軍Ted Drewes Sr.於1929年創立。從感恩節至平安夜期間，該店還會透過販賣松樹與冷杉來彌補冬季的冷清生意。

4.老里弗頓(Old Riverton)商店 堪薩斯州-里弗頓

這間鄉村雜貨店兼熟食店，於2025年慶祝其100歲生日。由威廉斯夫婦(Leo & Lora Williams)所創立，歷經數代經營者更替，店內裝潢仍保留原始風貌，現已被列入國家史蹟名錄。至今，旅客仍會駐足選購簡單三明治、切片的派或點心，還能買到66號公路紀念品與美式懷舊小物。

5.Ike's Chili 奧克拉荷馬州 -塔爾薩

奧克拉荷馬州塔爾薩的Ike's Chili。(谷歌地圖)

這家店創立於1908年，自稱是塔爾薩最古老的餐廳，知名顧客包括諷刺作家威爾·羅傑斯(Will Rogers)，他最愛店內特製的辣椒醬。

如今這家傳承四代的家族企業提供多樣辣椒料理，從經典辣椒湯、炸玉米片辣椒派、辣椒通心粉，到「三合一」的義大利麵佐辣椒與豆類。

6.Cafe Kacao 奧克拉荷馬州-奧克拉荷馬市

這間家庭經營的咖啡館以早午餐、自製糕點及拉丁美洲特色菜聞名；供應芒果鬆餅、古巴歐姆蛋、墨西哥捲餅等料理。外牆面令人讚嘆的拉丁美洲花鳥壁畫，繪有瓜地馬拉國鳥Quetzal及其他象徵圖案。

7.Big Texan Steak Ranch 德州-阿馬里洛

這間外觀花稍的牛排 館以傳奇的72盎司牛排挑戰聞名，參賽者若在1小時內吃完整套餐點(雞尾酒蝦、烤馬鈴薯、沙拉、奶油麵包及巨大牛排)，即可免費享用。除牛排外，1960年開業的該餐廳，門前的雄偉牛隻雕像亦是其標誌。

8.66 Diner 新墨西哥州 -阿爾伯克基

自1987年開業以來，這間餐廳便以懷舊氛圍將顧客帶回1950年代，現場設有汽水吧台、點唱機，服務生更身著復古服裝。供應漢堡、奶昔等經典公路美食，另有當地特色餐點：綠辣椒雞肉培根起司通心粉，以及由煎馬鈴薯、碎培根或香腸、綠辣椒、雞蛋、起司與綠辣椒醬層層堆疊的餐點。

9.Delgadillo’s Snow Cap 亞利桑納州-塞利格曼

這間復古車道餐廳由德加迪洛(Juan Delgadillo)於1953年創立，他以回收木材與微薄成本打造出這座建築；供應漢堡、熱狗、薯條和奶昔等經典餐點，霓虹招牌、混搭裝潢風格與店外陳列的古董車，是66號公路上充滿視覺懷舊感的餐廳。

10.Chez Jay 加州-聖塔莫尼卡

位於66號公路盡頭、聖塔莫尼卡碼頭附近的餐廳，自1959年開業以來始終是名人聚集的地方，曾款待過法蘭克·辛納屈、馬龍·白蘭度、史蒂夫·麥昆與克林·伊斯威特等好萊塢巨星。