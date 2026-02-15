美國現象／華特‧強森 以運動員命名的第1校

我的頻道

方祖涵
華特．強森高中1956年成立，校名取自職棒投手華特．強森之名，應該是全美首間以運動人物當作名字的學校。該校高中校刊名字叫做「棒球場」，畢業紀念冊叫做「比賽結局」，都是學生呼應校名的巧思。(取自維基／By G. Edward Johnson - Own work, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=134084825）
每個星期五晚上，固定打籃球的地方是在華盛頓市郊，馬里蘭州華特．強森高中。雖然已經是固定好幾年的習慣，每次走進學校大門，心裡還是有點感動。

「比賽結局」 畢冊藏巧思

華特．強森(Walter Johnson)不是政治人物，也不是宗教領袖，他沒有捐錢蓋學校，也從未在戰場上殺敵。學校以他命名，主要是因為他曾經是個參議員，不過並不是你想的那種。

強森是大聯盟華盛頓參議員隊主戰投手，從1907年開始，21年職棒生涯都在同一支球隊，迄今還是聯盟史上最多完封紀錄的保持人。當職棒名人堂於1936年選進首批球員時，強森就是五位球員之一。他在球場外號是「大火車」，因為那是當時人類知道最快的交通工具，跟他的四縫線直球一樣快。

這間學校在1956年成立，學校以他為名，應該是全美首間以運動人物當作名字的學校。那時強森已經因為腦瘤離世十年，跟寫「大亨小傳」的費茲傑羅與妻子薩爾達一樣，葬在附近同一個社區公墓裡。

華特．強森是大聯盟投手，從1907年開始，21年職棒生涯都在同一支球隊，迄今還是...
華特．強森高中校刊名字叫做「棒球場」，畢業紀念冊叫做「比賽結局」，這些都是學生呼應校名的巧思。

雖然沒有嚴格學術研究能證明校名會直接改變學生表現，可是，人並不是對符號免疫的動物。學生每天經過學校大門，幾年下來還是難免被潛移默化，在生活裡增加一些校名帶來的價值觀。

運動場成就 人生多選擇

華特．強森不只球威驚人，在球場外謙遜與體貼的個性也常被稱道，更重要的是，他證明了人生不只唯一選擇，在職業運動場也能出人頭地。

將近70年來，從這裡畢業的人們，有些成為國會議員、白宮顧問、聯準會理事或世界銀行高層，有人站上奧斯卡舞台、也有人拿到諾貝爾獎。它曾經孕育出好幾位職業足球選手，還有泰國王室的公主。

華特．強森(前右)與當時的美國總統柯立芝(左)握手合影。(維基公共領域)
除了華特．強森以外，美國有好幾所學校以首位非裔職棒選手傑基．羅賓森(Jack Roosevelt Robinson)為名，也有學校叫做傑西．歐文斯(James Cleveland Owens)，前者象徵平權運動的進展，後者更記錄了有色人種在1936年柏林奧運賞給納粹種族優越論的一記耳光。就像大亨小傳最被傳誦的那段話：「於是我們一再向前努力，卻像逆流行舟，始終被時間拖回過往」，人們不能改變過去，也無法抗拒歷史對未來的限制，至少，我們還能做些選擇，讓值得傳誦的故事進入學生的生活。

把視角拉回台灣，雖然促進轉型正義條例已經通過多年，目前仍有數十間學校保留威權時代留下來的設施與命名，而相關討論往往很快就被拉進藍綠意識形態的對決。台灣其實並不缺值得被記住的運動選手，諸如楊傳廣、吳昌征、蘇正生，甚至近年離世的王光輝等，都曾經在重要的時代，留下了重要的印記。

希望在不久的未來，他們的名字，也能每天都出現在學生進出校門的視線裡。

(作者為運動文學作家，原文刊載於聯合報「名人堂」專欄)

華特．強森是大聯盟投手，圖為他的棒球卡。(維基公共領域)
參議員 諾貝爾獎 納粹

