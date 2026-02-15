移民專頁／民事違規交通罰單 I-485表可填No

讀者問：

在填寫I-485的表格，發現I-485問題25-27有點難答，就是逆行交通罰單 。我在麻省的2021年曾經逆行剮蹭別車，當場吃了一張citation(罰單)，是民事違法行為，不是刑事申請逮捕或警告；罪行描述的是機動車操作不當，引文類型是民事違規行為，罰款55元。請問，這算是交通罰單嗎？這種情況在I-485表上問題25-27要寫Yes嗎？

答：

1.你收到的麻省的交通罰單，上面已經明確寫是民事違規(civil violation，麻省把大多數交通違規明確列為Civil Motor Vehicle Infraction)，因此I-485第25-27題，可以全部填No。具體說來，第25題裡的cited，指的是刑事傳喚(criminal citation)，不包括普通civil traffic ticket、停車罰單以及非刑事的機動車違規行為。你收到的citation是民事的，不涉及刑事指控，所以可以填寫No。

2.第26題裡的crime or offense，是指刑事犯罪，不包括民事違規，以及歸類為民事性質的交通違規。所以這個問題你也可以填寫No。

3.第27題裡的conviction，是指刑事定罪。民事罰款不屬於conviction，所以這個問題你也可以填寫No。