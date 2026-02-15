星座運勢／2月15日至2月21日 雙子座人緣飆升 處女座事業漸佳

2026年2月15日至2月21日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五好友無論是唱歌還是喝咖啡 ，都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

焦慮與煩躁會纏著你，這都是等待惹的禍。想回歸良好心境，就應該主動出擊，不管是詢問也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：雲母白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在體內滯留整個星期，工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些不耗費太多腦力的事做。

幸運色彩：草地綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周時常處於高度緊張狀態，以致於遇到瑣碎的小事也會焦躁不安，感覺什麼事都做不好。其實你只要把結果看淡一點，就能夠以平常心應對。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業要取得較好的成績，基本功還得加強；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

老毛病又犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：象牙白

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。偶爾會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。

幸運色彩：日光黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

