我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

星座運勢／2月15日至2月21日 雙子座人緣飆升 處女座事業漸佳

科技紫微網
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年2月15日至2月21日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★★

本周你會擁有更多與朋友約會的時間，三五好友無論是唱歌還是喝咖啡，都能讓你倍感愜意，還有機會從朋友聽到一些奇聞趣事。

幸運色彩：太空

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

焦慮與煩躁會纏著你，這都是等待惹的禍。想回歸良好心境，就應該主動出擊，不管是詢問也好，尋找答案也罷，總之不要等著別人給你審判。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：雲母白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

消極的情緒會像毒藥般在體內滯留整個星期，工作與唸書時最容易發作。在此期間避免挑戰複雜、有難度的事情，多挑些不耗費太多腦力的事做。

幸運色彩：草地綠

速配星座：金牛座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

工作將成為你本周的重心。事業漸入佳境，有機會得到老闆重用，不過與此同時你的私人時間則會減少，需要多用言語去關心另一半。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

本周時常處於高度緊張狀態，以致於遇到瑣碎的小事也會焦躁不安，感覺什麼事都做不好。其實你只要把結果看淡一點，就能夠以平常心應對。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★★

本周運勢值得得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業要取得較好的成績，基本功還得加強；財運讓人羨慕，但也不能忽略財物保管。

幸運色彩：海洋藍

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★☆☆☆☆

老毛病又犯了，而且程度嚴重。若不能從根本上找到糾正的辦法，問題很容易重複發生，這不僅會打擊自信心，還會讓戀人或上司對你失去信任。

幸運色彩：象牙白

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會有種提前進入衰老狀態的錯覺，一些話才說過就忘記了。偶爾會出現否認自己說過的話、做過的事的情況，讓他人覺得你沒有誠信。

幸運色彩：日光黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

每天都有開心的事情發生，讓你這一周都不乏歡樂。朋友與戀人會是你的快樂之源，互動得越多對你越有利，也別忘了多關心一些老朋友們。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

世報陪您半世紀

太空 星座運勢 咖啡

上一則

封面故事／印第安孩童遺骨歸鄉 百年後遲來的正義與療癒

下一則

旅遊／朝聖科恩 蒙特婁時尚漫步

延伸閱讀

12星座「逃避現實」常見行為 處女座動手打掃房子、他先睡一覺再說

12星座「逃避現實」常見行為 處女座動手打掃房子、他先睡一覺再說
星座運勢／2月1日至7日 天秤鹹魚翻生 雙子面面俱到

星座運勢／2月1日至7日 天秤鹹魚翻生 雙子面面俱到
3星座晚婚更幸福 金牛重穩定、他慢慢挑「選到對的人」

3星座晚婚更幸福 金牛重穩定、他慢慢挑「選到對的人」
12星座「討厭自己」排行曝光：魔羯低調到翻臉、水瓶怪翻天

12星座「討厭自己」排行曝光：魔羯低調到翻臉、水瓶怪翻天

熱門新聞

若投保高自付額醫療保險計畫可搭配HSA使用；HSA透過薪資扣繳預扣稅前收入，降低稅務負擔。(圖／123RF)

理財百科／把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

2026-02-08 01:16
2026年1月26日，在明尼蘇達州的護理師普雷蒂被ICE槍殺後，一名示威者舉著標語抗議ICE的行為。(美聯社)

封面故事／ICE執法大掃蕩 重演美國排外史？

2026-02-08 01:27
福建永定土樓。(作者攝影)

封面故事／尋根念祖 追尋千年客家情

2026-02-08 12:00
印地安寄宿學生。(作者提供)

封面故事／從印第安人到移民 美國外來者如何定義？

2026-02-08 01:26
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
火瀑布變紅。(作者提供)

城鎮傳真／優勝美地火瀑布 冰與火之戀

2026-02-08 01:21

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了