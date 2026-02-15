我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

料理功夫/慶新年迎新春 年菜上桌

劉若華
富貴有「魚」-水煮魚
富貴有「魚」-水煮魚

富貴有「魚」-水煮魚

此道魚料理為四川名菜，其特色除捎來喜氣洋洋氛圍的油亮紅豔色澤，且集麻、辣、鮮、香、嫩、燙於一身，特別下飯。年菜中有這一道，大家不僅笑逐顏開，開動後甚且讓人陶醉其中，食後回味久久。

材料：吳郭魚肉4片(或鯰魚肉片)、米酒2大匙、鹽少許、芡粉適量、小乾辣椒10條、花椒粒2茶匙、豆瓣醬1/2大匙、辣豆瓣醬1/2大匙、蒜4瓣、蔥2根、高湯料包1包、水3杯、米酒3大匙、辣油2茶匙、老抽1/2大匙、香菇粉或鰹魚粉少許。

作法：

1. 分別將魚肉和乾辣椒沖淨拭乾，乾辣椒切除頭尾；將魚肉放入調理盆內，倒入米酒2大匙、鹽和芡粉醃片刻；花椒粒稍微沖洗後再稍微研磨碎；蒜去皮後切末；蔥切段，白蔥段和綠蔥段分開；取一小碗加入米酒3大匙、辣油、老抽和香菇粉混合均勻成水煮基底醬，以上備用。

2. 起油鍋，以小火炒香乾辣椒、花椒粒碎、豆瓣醬、辣豆瓣醬、蒜末和白蔥段。

3. 放入高湯料包，隨即加水以中小火熬煮約兩杯的麻辣高湯，將魚肉輕輕的滑入鍋內，轉中大火。

4. 接著加入事先調好的水煮基底醬，蓋上鍋蓋，燜煮至魚肉斷生。

5. 以大湯勺或任何廚用的長鏟子將魚肉完整的一片片盛入深盤內，撒上綠蔥段，淋入湯汁，紅豔、麻辣鮮香、油而不膩的水煮魚即大功告成。

成功寶典：

1. 此道四川魚料理適合肉質較軟的魚類。

2. 水煮魚顧名思義就是操作過程不經油炸，而是以水搭配醬料煮熟；魚肉煮至斷生即可，以免不夠鮮嫩；另外在煮時，可輕推、勿用力。

3. 乾辣椒切除頭尾有助辣味釋出。

4. 所有醬料如豆瓣醬和辣豆瓣醬先用小火炒過，便能提升整道菜的香氣。  

八方來財-八寶菜 

筆者用自製的臘肉配上7項其他葷蔬食材，組合成具吉祥寓意的八寶菜，品相繽紛悅目，口感溫暖豐富，讓人迫不及待舉箸開動。

材料：

臘肉和去皮雞腿肉各100公克、芡粉1/2茶匙、米酒2茶匙、去殼蝦6尾、芡粉1/2茶匙、米酒2茶匙、竹筍3小塊、乾香菇片10公克、胡蘿蔔100公克、小型綠花椰和白花椰各1顆、鹽適量、白胡椒粉少許、高湯1/2杯、芡粉2茶匙。

作法： 

1. 將臘肉和雞腿肉切片，雞肉和蝦各以1/2茶匙芡粉和2茶匙米酒醃片刻；竹筍切片；乾香菇片泡涼水至軟，擠乾水分；胡蘿蔔削皮切片；綠花椰與白花椰各汆燙15秒甩乾水分再切小塊；高湯與2茶匙芡粉攪拌成高湯芡水，以上備用。

2. 將臘肉入鍋以中小火乾煎至油脂釋出後出鍋；以原鍋的臘肉油脂轉中大火炒雞肉片至7分熟出鍋；此時鍋內可再添加食用油，炒蝦至變色同樣立即出鍋。

3. 用餘油炒筍片和香菇片2、3分鐘；加入胡蘿蔔炒數分鐘，再加入綠、白花椰塊稍炒，落鹽和白胡椒粉調味。

4. 將臘肉、雞肉和蝦回鍋，淋入高湯芡水翻拌均勻，蓋鍋蓋燜1、2分鐘，熄火，盛盤。

成功寶典：

1. 乾香菇須用涼水浸泡以免香氣流失。

2. 花椰菜先經汆燙可縮短熱炒時間，且容易均勻受熱；務必先汆燙再切塊，以保留最多營養。

富貴有「魚」-水煮魚材料
富貴有「魚」-水煮魚材料
八方來財-八寶菜
八方來財-八寶菜
八方來財-八寶菜材料
八方來財-八寶菜材料

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

世報陪您半世紀

花椰菜

上一則

料理功夫/平平安安 蘋果香菇雞湯飲

下一則

移民專頁／找不到舊parking ticket 不影響入籍

延伸閱讀

返鄉18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」

返鄉18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」
料理功夫／鮮蝦什錦湯麵

料理功夫／鮮蝦什錦湯麵
普林斯頓奔馳車行 迎新春佳節提供優惠利率1.40%起

普林斯頓奔馳車行 迎新春佳節提供優惠利率1.40%起
奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春

奇諾岡長青會 歡歌笑語迎新春

熱門新聞

若投保高自付額醫療保險計畫可搭配HSA使用；HSA透過薪資扣繳預扣稅前收入，降低稅務負擔。(圖／123RF)

理財百科／把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

2026-02-08 01:16
2026年1月26日，在明尼蘇達州的護理師普雷蒂被ICE槍殺後，一名示威者舉著標語抗議ICE的行為。(美聯社)

封面故事／ICE執法大掃蕩 重演美國排外史？

2026-02-08 01:27
福建永定土樓。(作者攝影)

封面故事／尋根念祖 追尋千年客家情

2026-02-08 12:00
印地安寄宿學生。(作者提供)

封面故事／從印第安人到移民 美國外來者如何定義？

2026-02-08 01:26
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
火瀑布變紅。(作者提供)

城鎮傳真／優勝美地火瀑布 冰與火之戀

2026-02-08 01:21

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了