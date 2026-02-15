料理功夫/大吉大利 橙汁排骨

我的頻道

巴爾虎蜜兒

多年前在餐廳曾經吃過一道橙汁排骨，為之驚艷，酸酸甜甜滋味很爽口。趁著過年，我又重新複製過一次，讓親愛的家人再度品嘗那種酸甜的滋味。柑橘黃澄澄的色澤非常討喜，更有著美好的寓意，象徵著大吉（橘）大利。酸口的柑橘類加熱後也會產生微微甘甜味，確實很討喜。

材料：排骨600克、柳橙3顆（約400毫升）、白醋10毫升（可用檸檬汁取代）、冰糖10克（少糖版）、橄欖油適量、鹽巴少許、柳橙片5片、清水適量（備用）、白芝麻適量。

作法：

1.把柳橙擠出湯汁（約300毫升），加白醋。

2.排骨洗淨，倒入作法1，蓋過排骨醃製2小時，之後用電鍋加2杯水蒸熟，濾乾排骨湯汁備用。

3.平底鍋加入適量橄欖油，倒入冰糖炒熱，必須不停翻炒，避免冰糖糊了鍋底，把冰糖炒出金黃色後，再轉小火待用。

4.把蒸熟的排骨倒入冰糖汁中，慢慢地不停翻炒，讓冰糖湯汁包裹排骨使其上色。

5.排骨上色後，再倒入柳橙汁100毫升，加少許鹽，再度不停翻炒排骨，收乾湯汁，出鍋前撒上白芝麻即可。擺盤時可以用柳橙片裝飾，讓盤飾更美麗。

製作小常識：因冰糖放得較少，較易糊鍋底。如果怕冰糖焦黃色不上色，可適量加些醬油，就不需鹽巴這個步驟，顏色會更出彩；反之，就要如我一樣小心翻攪冰糖汁，這樣製作出來，可以少了醬油這個區塊與步驟。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

