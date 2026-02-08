我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

移民專頁／遭裁員 EB-1A不一定失效

李亞倫律師主答

讀者問：

我感覺自己有可能被裁員，所以我想提前做些準備。去年，公司律師事務所幫我申請了EB-1A，後來被要求補件 。移民局認可兩項補充資料。2025年10月底，我已把要補的資料交給他們了。上周問case狀態，律所說他們會在這個月底給遞交。如果我2月10日被裁了，沒有了公司電郵，我這個申請還有效嗎？可以用私人電郵聯絡嗎？

答:

假設公司的律師將繼續負責並及時提交你RFE(補件通知)的回覆，且你被公司裁員，你的EB-1A申請是否仍然有效取決於你是否同時是申請人(petitioner)和受益人(beneficiary)，還是由公司作為申請人。如果公司是申請人，而公司在裁員後不再願意繼續擔保你，則該申請將失效。若你希望繼續推進移民簽證或I-485階段，公司在未來某個時間點也必須確認仍有一個永久職位為你保留。

如果你既是申請人也是受益人，案件可以繼續進行。你是否能夠繼續與公司律師事務所保持聯繫，取決於你與公司之間的安排。你是否能直接從移民局收到案件更新，這取決於你是否被列為申請人。若是申請人，移民局會單獨向你發送通知。

移民 裁員 簽證

上一則

料理功夫/炒蛋料理3道

下一則

移民專頁／配偶加人I-485 影響進度？

延伸閱讀

抗議川普暴力移民執法 數千人集會

抗議川普暴力移民執法 數千人集會
霍楚籲立法禁地方警力充當移民執法人員

霍楚籲立法禁地方警力充當移民執法人員
谷歌、Pinterest出手 灣區科技業裁員潮持續 3城市衝擊大

谷歌、Pinterest出手 灣區科技業裁員潮持續 3城市衝擊大
舊金山AI領域蓬勃發展 但科技職位大減、就業放緩明顯

舊金山AI領域蓬勃發展 但科技職位大減、就業放緩明顯

熱門新聞

政治庇護批准率曲線圖(2022年~2025年8月)

封面故事／非法移民的主要「生路」庇護批准率51%降到19%

2026-02-01 16:52
上層階級的退休儲蓄金額普遍高於其他人，而401(k)等極具優勢的工具正是助力。(圖／123RF)

理財百科／不坐視貶值 小富人錢放這5處

2026-02-01 01:15
「大都會」描繪階級分明的社會，底層工人只能日夜操作巨型機械來維持城市運作。（取材自IMDb）

娛樂／科幻舊片2026年預言 實現了嗎

2026-02-01 15:12
薯條吃多恐導致冠心病、高血壓和肥胖症。（圖／123RF）

養生／馬鈴薯正確吃 降心血管堵塞風險

2026-02-01 15:05
醫師提醒，保持身體溫暖、進行肌肉訓練和常喝養生蔬菜湯等，都有助於保持身體健康；示意圖。(圖／123RF)

養生／養生有祕訣 看看81歲女醫怎麼做

2026-02-01 01:07
民國50幾年(約1960年代)全家在岡山的陽明公園、空軍子弟小學旁合影。後排左起，大姊，我、媽媽、爸爸，前排左起是大弟、小妹和小弟。(作者提供)

憶往／永別了 兒時的高雄岡山眷村

2026-02-01 01:22

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能