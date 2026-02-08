移民專頁／遭裁員 EB-1A不一定失效

讀者問：

我感覺自己有可能被裁員 ，所以我想提前做些準備。去年，公司律師事務所幫我申請了EB-1A，後來被要求補件 。移民 局認可兩項補充資料。2025年10月底，我已把要補的資料交給他們了。上周問case狀態，律所說他們會在這個月底給遞交。如果我2月10日被裁了，沒有了公司電郵，我這個申請還有效嗎？可以用私人電郵聯絡嗎？

答:

假設公司的律師將繼續負責並及時提交你RFE(補件通知)的回覆，且你被公司裁員，你的EB-1A申請是否仍然有效取決於你是否同時是申請人(petitioner)和受益人(beneficiary)，還是由公司作為申請人。如果公司是申請人，而公司在裁員後不再願意繼續擔保你，則該申請將失效。若你希望繼續推進移民簽證 或I-485階段，公司在未來某個時間點也必須確認仍有一個永久職位為你保留。

如果你既是申請人也是受益人，案件可以繼續進行。你是否能夠繼續與公司律師事務所保持聯繫，取決於你與公司之間的安排。你是否能直接從移民局收到案件更新，這取決於你是否被列為申請人。若是申請人，移民局會單獨向你發送通知。