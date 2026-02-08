養生／保健品鎂與鋅助眠 作用大不同

我的頻道

醫師說，鎂主要幫助入睡困難或睡眠不足的人，而鋅對整體睡眠健康有助益。(圖／123RF)
睡眠對健康來說很重要，很多睡不好的人會尋求保健食品的幫忙，想避免褪黑素的副作用和風險的人可能會改為服用鎂或鋅，但兩者孰優孰劣，有時令人不知如何選擇。醫師說兩者作用不同，鎂主要幫助入睡困難或睡眠不足的人，而鋅對整體睡眠健康有助益。

有機保健食品Live It Up註冊營養師希爾（Jordan Hill）說，鎂是人體必要的礦物質，參與身體內很多運作，其中有些會影響睡眠，可以使神經系統平靜，讓身心放鬆並入睡。

一項2025年的研究顯示，睡眠品質差的人服用甘胺酸鎂（Magnesium Glycinate）後回報失眠的症狀略有改善，但所有結果都是基於主觀感受，且膳食中鎂攝取量最低的人獲益最多，這和芝加哥大學醫學中心睡眠障礙中心醫學主任肯尼斯（Kenneth Lee）的研究結果相符，他的研究發現有些病患說鎂有幫助，也有人說沒感受到不同。

鎂的副作用會因鎂的類型而異，國家衛生院指出，最常見的有腹瀉、噁心和腹部絞痛，這些副作用通常和碳酸鎂、氯化鎂、葡萄糖酸鎂和氧化鎂有關，甘胺酸鎂是耐受性最好的形式之一，鎂也可能和多種藥物相互作用，包括骨質疏鬆症藥物、抗生素和利尿劑，因此服用前應諮詢醫師。

肯尼斯說，鋅在調節睡眠能發揮一定作用，是褪黑素和血清素等荷爾蒙產生的輔助因子，意謂它是最終促進褪黑素生成的必要成分，而褪黑素對於睡眠調節很重要，一些小型研究表明，富含鋅的食物能幫助入睡及稍微延長睡眠時間，但是否是因為食物中的鋅而有這些結果仍未確定，因為鋅在改善睡眠比較是輔助角色，對整體睡眠健康有助益，而鎂的影響比較直接。

肯尼斯說，國家衛生院指出，鋅作為膳食補充未經嚴格測試，因此長期服用的有效性和安全性仍有疑慮，大量攝取恐導致噁心、暈眩、頭痛、嘔吐和食慾不振，連續服用數周會抑制免疫功能及降低好膽固醇的水平。

鎂和鋅在改善睡眠作用不同，結果也不同。希爾說鎂主要幫助入睡有困難或睡眠不足的人，似乎能改善深度睡眠和修復性睡眠給人的感覺，而鋅幫助整體睡眠健康，降低睡眠問題的風險。因此，若夜晚身心難以達到入眠需要的安定放鬆狀態，可以先嘗試補充鎂，但若是白天感到較疲累和擔心睡眠品質衰退，則可選擇鋅，無論選哪個都要先諮詢專業醫療人員。

養生／易抽筋、失眠 該補充鎂了

醫藥／超級流感上身 保健食品NAC被指能縮短病程

