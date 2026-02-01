封面故事／移民政策 從廣泛 變擇優

一支手機螢幕上，顯示著川普金卡。示意圖。(路透)

美國智庫「移民政策研究所」(MPI) 於2026年1月13日，發表題為「以全新方式釋放力量：川普第二任期第一年的移民政策」的文章。文章稱，川普總統以移民問題作為競選綱領並以此贏得連任，在他第二任期的第一年，移民問題仍然是其政策的重中之重。

上任伊始，川普政府就對移民政策進行了全面改革，其廣度和深度前所未有。這些改革不僅對非法移民 更不友好，也改變了政府對待合法移民及其所在社區的方式。其影響將持續多年，並波及個人、家庭、工作場所以及美國的整體經濟前景和國際地位。

其中包括大規模的驅逐出境行動席捲美國各地城市，暫停部分難民安置和庇護申請，來自39個國家的合法移民受到禁令或限制；還有為富裕人士設立了川普「金卡」。

加州洛杉磯律師劉龍珠稱，他是川普總統的堅定支持者。他指出，自川普上台一年多的日子裡，聯邦政府推出許多政策，涉及非法移民和合法移民。他認為，川普對外來移民沒有黑色和白色，只有「綠色」，即總統希望有錢人和有才者移民美國。有錢人把錢帶入美國，有才者可以為美國創造財富。 「我認為這是對的，應予支持。」

移民美國 要對美國有利

劉龍珠說，非法移民違反了美國的移民法，推高了美國的犯罪率，並給美國人民帶來經濟負擔。2025年1月，川普總統上任伊始就封鎖邊境，派遣ICE探員到城市逮捕和遣返境內的非法移民，並改革庇護制度，阻斷非法移民獲得在美國工作的能力。 「讓美國納稅人拿出血汗錢養這些違法者沒有道理。」

川普同時調整了對合法移民的政策。例如，對於是否讓某位合法移民拿到身分，取決於他們對美國是加分還是減分。如果是加分項，美國政府歡迎；如果是減分項，抱歉，美國不需要你。因此，那些有才能、有才藝、有財富的人才能移民美國。 「這顯示，川普總統對美國及美國人民是負責任的。」

他說，歐洲的移民政策帶來的惡果為美國敲響了警鐘。歐洲開放邊境和接收難民帶來了社會整合、公共服務壓力以及安全隱患，導致犯罪率上升、傳統文化受到侵蝕，加劇了公眾對移民的負面情緒。 「若是對移民放得太鬆，也會為美國帶來長久的危害。」

加州洛杉磯律師黃笑生說，川普總統上台後推出金卡移民類別，是為了吸引外國富人移民美國。不過，他分析，這種綠卡 並沒有獲得國會授權，而且很有可能壽命不長。 「金卡對中國人吸引力有多大尚待觀察，因為有排期難題。」

川普金卡為富有的外國人提供了一條快速獲得綠卡的途徑。(圖取自川普「真實社群」)

川普金卡 鼓勵富人移民

川普金卡政府網站( https://trumpcard.gov )介紹，川普金卡為富有的外國人提供了一條快速獲得美國合法永久居留權(綠卡)的途徑。他們只需向美國商務部捐贈100萬元(making a $1 million contribution)，即可繞過傳統的投資障礙，更快地在美國生活和工作，並有機會獲得綠卡。

金卡包括個人金卡和企業金卡。個人金卡福利包括授予永久居民身分(綠卡)，五年後符合標準入籍規則即可申請美國公民身分。申請人向美國商務部捐贈100萬元，作為對美國做出重大貢獻的證明。申請流程比標準移民項目更快、更直接，但仍需視簽證配額和背景調查情況而定。申請人需要支付1.5萬元的處理費，以及可能產生的其他國務院費用。

企業金卡允許公司擔保員工取得永久居留權，但要為每位員工向商務部捐贈200萬元。企業擔保人可以透過支付轉讓費並接受審查，將擔保資格轉讓給另一位符合資格的員工，無需再次捐贈200萬元。企業金卡需繳納年度維護費和轉讓費。

金卡的主要特點是，該項目有效利用現有的EB-1(傑出人才)或EB-2(國家利益豁免)簽證類別，並將資金直接交給政府以加快審批流程。與投資移民(EB-5)相比，它無需創造或保留10個就業崗位，而是專注於直接的資金貢獻。

黃笑生說，川普政府也挑戰「出生公民權」。他發布行政命令，禁止執行這個法律，但被聯邦法官叫停。川普政府又上訴至聯邦最高法院，而最高法院將於2026年審理。前幾年，許多中國孕婦來美國生孩子，既享受美國的福利，也為孩子拿到美國身分。 「如果聯邦法院支持川普的訴求，將影響許多華人及其子女。」

要求自立 避免成為負擔

芝加哥王志東律師事務所合夥律師楊旭強說，移民局要求移民申請人不能成為「公共負擔」(public charges)。他說，目前政府在考慮收緊公共負擔的審查和覆蓋範圍。他表示，在伊利諾州，擁有白卡(Medicaid)一般不被認為是公共負擔。

2019年8月12日，在川普總統的第一任期，聯邦政府發布最終版公共負擔規則，該方案徹底改變政府評估外國人(無論已在美國境內或尋求入境)是否「不太可能成為公共負擔」的方式。許多簽證類別和綠卡申請要求，申請人「不太可能」使用食品券或醫療補助等公共福利，

2026年1月4日，川普在其真相社媒(Truth Social)發布「按原籍國畫分的移民福利領取率」名單，顯示不同國家來源的移民家庭在美國領取福利和公共援助的比率，名單列出了近120個國家和地區。根據該表格資料，中國移民申請福利的比率為32.9%，高於名單選取的25%標準。

根據川普的數據，福利領取率最高是以下十個國家：不丹以81.4%的領取率位列首位，葉門75.2%緊隨其後，索馬利亞71.9%，馬紹爾群島71.4%。多明尼加共和國和阿富汗均為68.1%。剛果、幾內亞、薩摩亞(1940-1950年)和佛得角也名列前十。而福利領取率低的十個國家分別是：百慕達25.5%最低，緊隨其後的是沙烏地阿拉伯、以色列(巴勒斯坦)、阿根廷以及未具體說明的南美洲類別。南韓、尚比亞、葡萄牙、肯亞和科威特則位居最低的十國之內。

移民局2025年11月17日表示，允許移民官員拒絕向那些使用聯邦公共福利、如醫療援助(Medicaid，俗稱白卡)、糧食券(SNAP)以及租房補貼等申請者發放綠卡。除了聯邦福利外，過去未被納入評估的州級福利也可能被納入考慮。早在2025年2月，川普總統就發布行政命令，終止「資助非法移民的所有福利」，即沒有合法身分的人將無法享有糧食券、白卡等公共福利。

川普總統以移民問題作為競選綱領並以此贏得連任，在他第二任期的第一年，移民問題仍然是其政策的重中之重。圖為舊金山市民控訴移民政策不公。（本報資料照片）

行政命令 重塑移民制度

在紐約市曼哈頓執業的律師邱惠月說，川普總統不像前任那樣，透過國會制定新的移民法，而是透過行政命令和白宮公告等方式，推動移民法的執行，直到被聯邦法官下達禁制令為止。在就職首日，川普就簽署了26個行政命令，其中有六、七個行政命令涉及移民事務。

今年初，移民政策研究所發表的「以全新方式釋放力量：川普第二任期第一年的移民政策」的文章，回顧了川普2.0第一年美國移民政策的變化。文章稱，雖尚未達到白宮設定的目標，但政府已重塑政府機構，打擊境內的非法移民、阻止非法入境、使許多移民身分岌岌可危，並對國際旅客和潛在移民的合法入境設置障礙。這些改變可能會減少家庭團聚、人道主義和就業類移民，同時將影響美國外交政策的關鍵方面。

為了實現大規模驅逐的目標，白宮援引過時的法律條文，爭取州和地方執法部門以及其他聯邦機構的支持，並向外國政府施壓，要求其接收被驅逐者。最引人注目的是，政府將移民執法軍事化：軍隊和蒙面聯邦特工在美國街頭巡邏，投擲催淚瓦斯，在某些情況下甚至致人死亡，並改變了許多居民的日常生活方式。

文章稱，截至2026年1月7日，川普已簽署38項與移民相關的行政命令，接近2025年簽署的225項行政命令的17%。政府也透過總統公告和政策指引推出了數百項其他措施。移民政策研究所估計，川普政府在2025年就採取了500多項移民相關措施，超過了川普第一任期四年內採取的472項措施。

政府官員受益於更友善的國會和最高法院。2025年7月，國會向國土安全部(DHS)提供了高達1700億元的資金，用於其第二個任期內的擴大規模。最高法院也批准了幾項備受矚目的行動，包括取消約60萬委內瑞拉人的臨時保護身分(TPS)。

總之，這些變化的速度和範圍都令人震驚。移民政策研究所估計，截至2023年中期，非法移民人數約1370萬人。 2025年12月19日，國土安全部表示，自川普上任以來，已有62.2萬名非公民被驅逐出境，但遠低於川普每年驅逐100萬人的目標。政府表示，同期有190萬人自行離境。