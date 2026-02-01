星座運勢／2月1日至7日 天秤鹹魚翻生 雙子面面俱到
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★☆☆☆
玩心太重，是你這一周正事總是做不好的主要原因。壓力大時偶爾需要放鬆，但放鬆過度便是放縱。務必減少休閒娛樂活動，讓自己收收心。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：射手座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★★☆
本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規畫，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。
幸運色彩：太空銀
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★★
這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲喲！
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
本周你總會遇上那麼幾個令你噁心的人，破壞你的計畫、或影響你的心情。做好自己就好，不用太在意別人的眼光，以免成為受人操縱的木偶。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★☆☆
本周最受好運眷顧的是愛情，最為不幸的則是事業學業。千萬不能因為搞曖昧、談戀愛就耽誤了工作學習。
幸運色彩：馬鞍棕
速配星座：天蠍座
貴人星座：摩羯座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★★★☆
整體運勢順意，尤其在愛情和財運方面都很順你的心，戀人對你也比較包容，讓你內心感到很溫暖；工作上會有不公平的事情發生，需淡然處之。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
本周你的運勢有如鹹魚翻生，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點兒也難不倒你。
幸運色彩：草根白
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★☆☆☆
不是遇到所有的事都要急著去處理，本周你將發生一些過去從未遇到的事情，可以慢點去辦。多給自己一些思考的時間，反而有可能一次就能把事情處理好。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：獅子座
貴人星座：射手座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★☆☆
過去失敗的經歷，會成為你本周遭遇的最佳提醒。雖然會勾起你一些不愉快的記憶，但教訓歷歷在目，會讓你清楚知道此事怎樣做最好，讓你輕鬆獲得成功。
幸運色彩：日光黃
速配星座：雙子座
貴人星座：獅子座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★☆☆☆☆
謊言易被拆穿的一周。過去編織的謊話將面臨被揭穿的尷尬局面，若你還試圖繼續用謊言蒙騙他人，只會被毫不留情地戳穿。不想把自己逼入窘境，就應該誠實以待。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：牡羊座
貴人星座：天秤座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★★☆
本周運勢平穩運行，將有新希望注入到你的愛情生命裡；工作不可太心急，穩妥做好本分才能苛求攀升；財運方面，可以在新項目中求發展。
幸運色彩：檸檬黃
速配星座：處女座
貴人星座：摩羯座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★☆☆☆
嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。
幸運色彩：科幻銀
速配星座：獅子座
貴人星座：天蠍座
