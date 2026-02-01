談藝／搖滾巨星大衛鮑伊故居 倫敦明年新景點

我的頻道

編譯周靜芝
大衛·鮑伊位於倫敦南部郊區布羅姆利的19世紀鐵道工人小屋，將復原為1960年代的裝潢樣貌，並於明年對大眾開放。(美聯社)
大衛·鮑伊位於倫敦南部郊區布羅姆利的19世紀鐵道工人小屋，將復原為1960年代的裝潢樣貌，並於明年對大眾開放。(美聯社)

大衛·鮑伊(David Bowie)的臥室即將成為倫敦最新景點。美聯社報導，這棟見證音樂人從郊區學童蛻變為搖滾巨星的故居，已被慈善機構購得並計畫對外開放。

倫敦遺產信託(Heritage of London Trust)日前宣布，這棟位於倫敦南部郊區布羅姆利(Bromley)的19世紀鐵道工人小屋，將復原為1960年代的裝潢樣貌，並於明年對大眾開放。

參觀者將能進入這間9呎x10呎的臥室，該機構稱這裡正是大衛·鮑伊音樂生涯「火花迸發成烈焰」的起點。本名大衛·瓊斯(David Jones)的鮑伊，自1955年(8歲)起與父母同住於此，直到1967年成為渴望成名的20歲職業音樂人。

V&A博物館2013年熱門特展「David Bowie Is」聯合策展人馬許指出，這裡見證了鮑伊從平凡郊區學童蛻變為非凡國際巨星的起點；正如鮑伊所言，他花費大量時間在臥室裡，那確實是他的整個世界，他的書籍、音樂與唱機都在那裡。

從布羅姆利出發，鮑伊踏上創意旅途，歷經費城、柏林與紐約，風格蛻變令人驚艷，音樂類型橫跨民謠搖滾、華麗搖滾、靈魂樂、電子樂與新浪潮；專輯包括「太空怪談」(Space Oddity)、「改變」(Changes)、「火星上的生命？」(Life on Mars?)、「星人」(Starman)、「年輕美國人」(Young Americans)及「英雄」(Heroes)等經典之作。

去年該屋掛牌出售時，倫敦遺產信託火速出手購得；雖未公開成交金額，但該街區近期房產成交價均逾50萬英鎊(67萬美元)，以倫敦標準而言不算高價。

這項由鮑伊遺產基金會支持的房屋計畫，已獲得50萬英鎊慈善補助金，並正籌募120萬英鎊捐款。倫敦遺產信託計畫於2027年底開放房屋供大眾參觀，並舉辦兒童創意工作坊。

倫敦遺產信託總監史黛西(Nicola Stacey)表示，該屋將引領訪客探索鮑伊的創作根源，並重現1950至1960年代社會劇變時期的家庭生活樣貌。她強調，他們將避免塑造出靜態或冰冷氛圍，要讓訪客真切感受到家庭在此生活的氣息，更要讓人感覺彷彿真正走進1960年代大衛·鮑伊的生活。

此消息發布之際，正值樂迷紀念鮑伊逝世10周年；2016年1月10日，這位音樂巨星在發行最後專輯「黑星」(Blackstar)兩天後，以69歲之齡辭世。

10年過去，鮑伊在音樂、風格與設計領域的文化遺產持續激發靈感。去年，他九萬件藏品在倫敦東區V&A博物館的「大衛·鮑伊中心」展出。

史黛西表示，鮑伊所體現的「重塑」(reinvention)理念至今仍具啟發性。她說，我們已習慣人們展現多元面貌，並以1960年代無法企及的方式頌揚這份特質，而鮑伊正是推動這場變革的先驅。

鮑伊童年好友安德伍德(George Underwood)回憶說，這棟房屋是他們共度無數時光、聆聽與演奏音樂的所在。他在一份聲明中表示，他聽過許多人說鮑伊的音樂拯救他們或改變了人生，鮑伊能成就此事已屬非凡，更令人驚嘆的是這一切始於這棟房子，一個如此渺小的開端，「我們都曾是夢想家，但看看他最後成就了什麼」。

去年，鮑伊一件演出的衣服在倫敦東區V&A博物館的「大衛·鮑伊中心」展出。(路透)
今年1月10日，在英國倫敦布里克斯頓，一名身穿復古夾克的人士站在紀念大衛·鮑伊逝...
鮑伊的吉他去年在倫敦東區V&A博物館的「大衛·鮑伊中心」展出。(路透)
2016年1月10日，是大衛鮑伊逝世10周年紀念日。(美聯社)
