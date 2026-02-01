娛樂／科幻舊片2026年預言 實現了嗎

「大都會」描繪階級分明的社會，底層工人只能日夜操作巨型機械來維持城市運作。（取材自IMDb）

過去那麼多年間，有不少電影將時空背景設定在2026年，因為在這個時間點，意味著21世紀已經走過了四分之一，而這種「四分之一個世紀」的里程碑概念，也讓它成了不少科幻電影的時代背景。透過這些作品可以看出當年電影人對於2026年圖景的想像，頗多灰色，情節裡也帶著幾分寓言色彩，多了一些悲觀。如今，真實的2026年到來，現實世界比電影世界來得更多一點美好與希望。

拍攝於100年前的科幻巨製「大都會」早已名垂青史，被公認為電影史上最偉大且最具影響力的作品之一。電影根據導演弗里茲朗(Fritz Lang)的妻子蒂婭馮哈布(Thea von Harbou)1925年出版的同名小說改編，遙想百年後的2026年，人類被分成兩個階層，富裕的工商巨頭與上層精英，住在高聳入雲的摩天大樓中；貧窮的工薪階層就只能生活在地底，日夜操作巨型機械來維持城市運作，他們過著辛苦勞作的生活，以保證上層人士衣食無憂。

電影上映後，並未能得到媒體的積極反響，據說反倒是納粹 領袖希特勒(Adolf Hitler)與戈培爾(Joseph Goebbels)都對該片傳遞的顛覆性思想欣賞有加。日後，弗里茲朗為躲避納粹的「仰慕」不得不逃離祖國，遠赴好萊塢發展，而支持德國國社黨的妻子蒂婭選擇與他分道揚鑣，留在納粹德國。時移勢易，「大都會」的原始膠片一度散佚，直至2008年才被重新發現。近一個世紀的歷程中，「大都會」對於電影、音樂、漫畫、文學都產生了巨大的影響。

1927年電影「大都會」電影海報。（取材自IMDb）

超越時間屏障(Beyond the Time Barrier，1960年)

冷戰時期的科幻B級片「超越時間屏障」，講述美國空軍試飛員威廉艾利森(William Allison)少校在1960年駕駛實驗性超音速飛機X-80時，意外穿越時空來到2024年。他震驚地發現，地球表面已經變成一片廢墟，倖存的人類躲在地底建立了新文明，但因為核輻射導致的瘟疫，大部分人類已經失去生育能力，文明正面臨滅絕危機。

雖然電影主要故事發生在2024年，但片中描述的末日景象和人類困境一直延續著，2026年的世界依然處在這場文明崩壞的餘波中。這部低成本製作的科幻片充滿了冷戰時期對核武競賽的焦慮，反映出當時人們對核戰爭和輻射後果的深刻恐懼。如今看來，雖然人類確實經歷了冷戰危機，但所幸並未走向片中那般極端的末日場景。

1960年電影「超越時間屏障」電影海報。（取材自IMDb）

毀滅戰士(Doom，2005年)

本片根據1993年誕生的同名第一人稱視角射擊遊戲改編，故事一開始就是2026年的內華達州沙漠腹地，美軍在那裡發現了通往火星的蟲洞，人類歷史就此改寫。之後的故事，一下子便跳躍到了2046年，被派駐在火星的研究人員忽然遇襲，美軍派出海軍陸戰隊小分隊前往火星救援。飾演敢死隊隊員的演員中，有觀眾非常熟悉的巨石強森(Dwayne Johnson)、羅莎蒙派克(Rosamund Pike)等。

「毀滅戰士」上映之際遭到媒體差評，票房表現也不盡如人意，讓發行方環球影業虧了不少錢。20年後往回看，該片其實頗具一些邪典電影(Cult片)的潛質，尤其是致敬遊戲原作的第一人稱視角射擊場景，拍得相當刺激。對於遊戲粉絲來說，值得一看。電影對2026年的科技預測相當樂觀，認為人類已經掌握穿越時空的蟲洞技術，可惜現實中我們離這個目標還很遙遠。

「毀滅戰士」設定2026年人類發現通往火星的蟲洞，開啟星際時代。（取材自IMDb）

電腦線圈(Dennou Coil，2007年)

日本2007年動畫「電腦線圈」(Dennou Coil)將故事背景設定在2026年，劇情裡，擴增實境(AR)眼鏡「電腦眼鏡」已經普及11年，成為人們日常生活不可或缺的一部分。小學生們戴著這種眼鏡，可以看到虛擬寵物、玩AR遊戲，甚至探索現實與虛擬交織的神祕空間「舊空間」。

這部動畫對2026年科技發展的預測相當準確且具前瞻性。現實世界中，蘋果推出的的Vision Pro、Meta的智慧眼鏡、微軟的HoloLens等AR/VR裝置正快速發展，雖然還未達到「電腦線圈」中那般普及，但技術方向幾乎一致。動畫中探討的議題——虛擬與現實的界線、數位遺產、兒童對科技的依賴——在今日看來更顯得切中時弊。

值得一提的是，「電腦線圈」的基調並非全然悲觀。雖然劇中有科技帶來的問題和危機，但整體呈現的是兒童在新科技時代的冒險與成長，展現了對未來相對樂觀的想像。這與早期科幻片的末日預言形成鮮明對比。

日本動畫「電腦線圈」描繪2026年AR眼鏡普及，虛實交織的未來世界。（取材自豆瓣電影）

猩球崛起：黎明的進擊(Dawn of the Planet of the Apes，2014年)

2026年的地球，因為十年前的那一場「猩流感」，人類已經處於滅絕邊緣，只剩下少數擁有免疫力的人苟延殘喘。而在另一邊，猩猩王國卻在主角凱薩(Caesar)的帶領下，實現了自給自足，獨處一方。為破解能源危機，倖存的人類開始嘗試接觸猿族，故事就此展開。

2014年上映的「猩球崛起：黎明的進擊」在前期宣傳時就拿「猩流感」大做文章。事實上，2011年上映的「猩球崛起」(Rise of the Planet of the Apes)的片尾就展現了這種病毒在世界各地迅速傳播的情景，而且時間就設定在2019年左右。好在真實世界中，疫情對於人類的打擊還並未達到「猩球崛起」系列這樣的程度。

有趣的是，當新冠疫情在2020年爆發時，不少影迷重新回顧這部電影，驚訝於其對全球疫情擴散的預測。雖然現實中並未出現智慧猩猩，但病毒的快速傳播、社會的停擺、人類的恐慌，都在某種程度上與電影場景有所重疊，讓這部科幻片意外成為一則預言。

「猩球崛起：黎明的進擊」中，2026年人類因猩流感瀕臨滅絕。（取材自IMDb）

刀劍神域：序列爭戰(Sword Art Online：Ordinal Scale，2017年)

日本動畫電影「刀劍神域劇場版：序列爭戰」將故事時間設定在2026年，此時虛擬實境(VR)遊戲「刀劍神域」事件已經過去，倖存者們試圖回歸正常生活。然而新型擴增實境(AR)遊戲「Ordinal Scale」橫空出世，玩家可以在現實世界中體驗遊戲內容，迅速風靡全球。

這部電影對2026年的科技預測其實相當樂觀且貼近現實。AR技術在真實世界中確實正在快速發展，與「電腦線圈」的預測不謀而合。相較於其他電影的黑暗預言，「刀劍神域」展現的2026年反而更具科技樂觀主義色彩，儘管劇情中仍涉及隱私、記憶操控等議題的反思。片中的AR遊戲概念，與當今流行的「寶可夢GO」(Pokémon GO)等遊戲已有幾分相似，顯示動畫創作者對科技趨勢的精準把握。

「刀劍神域劇場版」設定2026年AR遊戲風靡全球。（取材自豆瓣電影）

漫威 電影宇宙

有趣的是，漫威電影宇宙(MCU)的時間線也來到了2026年。2025年上映的「美國隊長4：美麗新世界」(Captain America： Brave New World)劇情設定在2026年，山姆威爾森(Sam Wilson)接替史蒂夫羅傑斯(Steve Rogers)成為新任美國隊長，而美國總統薩迪厄斯羅斯(Thaddeus Ross)則變身成紅浩克(Red Hulk)，為世界帶來新的危機。

同樣在2023年上映的「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp： Quantumania)和「星際異攻隊3」(Guardians of the Galaxy Vol. 3)，時間線也都設定在2026年。這意味著漫威宇宙與現實世界的時間線基本同步，讓觀眾在觀影時更有代入感。

「美國隊長4」時間線設定在2026年，美國總統變身紅浩克，新隊長面臨大危機。（取材自IMDb）

不過與前述那些悲觀的科幻預言不同，漫威的2026年雖然有外星威脅、量子領域的危機、變種人的衝突，但整體基調仍是英雄主義和希望。這或許也反映出好萊塢對未來想像的轉變——從冷戰時期的末日恐懼，到如今更加多元和樂觀的展望。

預言到現實 愈遠愈悲觀

回顧這些以2026年為背景的電影，我們可以發現一個有趣的現象：愈早期的作品，對未來的預測愈悲觀。1927年的「大都會」想像的是階級固化的反烏托邦，1960年的「超越時間屏障」描繪的是核戰後的文明崩壞，2014年的「猩球崛起」展現的是瘟疫導致的人類滅絕危機。

然而近年的作品，如「電腦線圈」、「刀劍神域」和漫威電影，雖然也有危機和挑戰，但整體氛圍更加明亮。這或許反映了人類對科技進步和社會發展的信心逐漸恢復——我們開始相信，儘管未來充滿不確定性，但人類有能力應對挑戰，創造更好的明天。

