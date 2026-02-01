我的頻道

料理功夫/低糖燕麥提拉米蘇

伊蓮小姐
撒上可可粉
撒上可可粉

這是上課時候，老師教會我們的一道點心。是一道高纖低脂肪的餐點，非常適合樂齡族群，其實，嘗起來很沒負擔，我覺得大人、小孩皆適合，沒有限定年齡。

作法簡單，是美味的佛性增肌跟減脂的好料理，作為點心跟輕食都非常適合。

這次我以板豆腐即是老豆腐作為主材料，因為是用黃豆製作出的，比市售豆腐的黃豆跟蛋白質含量充足，也適合吃素的人補充。

而香蕉幫助消化、有益心血管，更富含鉀，加上減脂肪的好幫手燕麥，這道甜品吃起來比較沒有負擔，大家可以試試看，非常簡單上手。

材料：板豆腐1塊、咖啡粉2g、無糖可可粉10g、無糖即食燕麥片80g、黑糖30g、消化餅乾6片、香蕉1根、熱水300毫升、乾淨器皿一個。

作法：

1.把燕麥跟黑糖倒入器皿中，加入150毫升熱水浸泡，蓋過燕麥，稍微攪拌靜置。

2.將咖啡粉、1/2量的可可粉，倒入50毫升的熱水，使其融化備用。

3.板豆腐擦拭水分後，放入果汁機中攪拌打成豆乳泥。

4.消化餅乾壓成碎末，香蕉去皮切片狀備用。

5.把器皿拿來，最底層鋪上消化餅乾、豆乳泥、燕麥、香蕉片，淋上作法2的咖啡可可汁，再一層豆乳泥，把豆乳泥抹成均勻面，最後撒上可可粉即可。

6.最後放入冰箱冰2個小時，就可以盛盤開吃。

PS:以上食物材料皆可以個人喜好添加，也可以撒上無糖堅果類的碎末粉，黑糖比精製糖好。

板豆腐打成豆乳泥
板豆腐打成豆乳泥
使其融化
使其融化
把豆乳泥抹均勻
把豆乳泥抹均勻
香蕉片上面淋上咖啡可可汁
香蕉片上面淋上咖啡可可汁
一層一層鋪上
一層一層鋪上

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

豆腐 咖啡

