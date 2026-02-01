料理功夫/低糖燕麥提拉米蘇

撒上可可粉

這是上課時候，老師教會我們的一道點心。是一道高纖低脂肪的餐點，非常適合樂齡族群，其實，嘗起來很沒負擔，我覺得大人、小孩皆適合，沒有限定年齡。

作法簡單，是美味的佛性增肌跟減脂的好料理，作為點心跟輕食都非常適合。

這次我以板豆腐 即是老豆腐作為主材料，因為是用黃豆製作出的，比市售豆腐的黃豆跟蛋白質含量充足，也適合吃素的人補充。

而香蕉幫助消化、有益心血管，更富含鉀，加上減脂肪的好幫手燕麥，這道甜品吃起來比較沒有負擔，大家可以試試看，非常簡單上手。

材料：板豆腐1塊、咖啡 粉2g、無糖可可粉10g、無糖即食燕麥片80g、黑糖30g、消化餅乾6片、香蕉1根、熱水300毫升、乾淨器皿一個。

作法：

1.把燕麥跟黑糖倒入器皿中，加入150毫升熱水浸泡，蓋過燕麥，稍微攪拌靜置。

2.將咖啡粉、1/2量的可可粉，倒入50毫升的熱水，使其融化備用。

3.板豆腐擦拭水分後，放入果汁機中攪拌打成豆乳泥。

4.消化餅乾壓成碎末，香蕉去皮切片狀備用。

5.把器皿拿來，最底層鋪上消化餅乾、豆乳泥、燕麥、香蕉片，淋上作法2的咖啡可可汁，再一層豆乳泥，把豆乳泥抹成均勻面，最後撒上可可粉即可。

6.最後放入冰箱冰2個小時，就可以盛盤開吃。

PS:以上食物材料皆可以個人喜好添加，也可以撒上無糖堅果類的碎末粉，黑糖比精製糖好。 板豆腐打成豆乳泥 使其融化 把豆乳泥抹均勻 香蕉片上面淋上咖啡可可汁 一層一層鋪上

