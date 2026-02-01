料理功夫/肉丸子湯2款

豬肉丸子湯

日前有朋友來家裡聊天，順便吃了個便飯，我煮了一鍋豬肉丸子湯，大家覺得味道和口感都不錯。其實作法很簡單，而且不光豬肉丸子，牛肉、雞肉、魚肉都可以依樣畫葫蘆，區別在於調味。

材料：

豬瘦肉碎約300克，白蘑菇2個、蓮藕半截、青蔥2支、雞蛋 1個、澱粉（栗粉）1小勺、精鹽1大勺、生抽1大勺、蠔油1大勺、五香粉1小勺。

作法：

1.把生抽、蠔油、五香粉和鹽放進瘦肉碎裡攪拌腌製。

2.蓮藕、蘑菇和青蔥分別切碎，一起倒入肉碎裡，再加入栗粉。

3.打入蛋白讓丸子更好成形，蛋黃留作炒菜用。

4.按順時針方向充分攪拌，攪拌得越久，肉餡就越黏，丸子就越緊實。

5.高湯（事先用豬骨熬好）燒開後，用手擠或用調羹將丸子一顆一顆放入湯中。

6.大火煮開，滾約15秒後立刻關火，出鍋前撒上一把蔥花即可上桌。

小叮嚀：丸子下鍋前，也可以先放一些大白菜葉子或粉條煮開，再放入丸子，風味更佳。

材料：

雞肉碎約200克、泡軟的香菇3個、甜蝦皮約5克、青蔥2支、雞蛋1個、澱粉（栗粉）1小勺、精鹽1小勺、生抽1小勺、蠔油1大勺、五香粉1小勺。

雞肉丸子作法：

作法與豬肉丸子湯差不多，只是額外加入了蔬菜（大白菜和番茄）。

雞肉丸子湯 豬肉丸子湯材料 雞肉丸子湯材料

