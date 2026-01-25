生活／自家庭院蒔花弄草 也帶來商機

我的頻道

記者徐蓓蓓
冬季蔥價高企，一把接近2美元。(記者徐蓓蓓／攝影)
每年春天，舊金山灣區居民走進自家庭院、陽台或社區花圃，修枝、換土、添植新綠，為生活增添色彩。然而在療癒身心與美化環境之外，春季庭院植物背後所帶動的經濟效益，正成為一股不容忽視的在地消費動能。

隨著氣溫回暖，灣區各地苗圃、園藝中心與農夫市集陸續進入旺季。從果樹、觀花植物，到耐旱原生植物與香草蔬菜，春季是全年銷售最熱絡的時段之一。苗圃業者黃先生分享，3月至5月的營業額占到全年銷售的相當比率。

在高房價壓力下，庭院也逐漸被視為「隱形資產」。房地產經紀人車先生表示，整理良好的前後院景觀，能有效提升房屋第一印象，對成交速度與售價都有加分效果。不少華人都比較偏愛各類果樹，或是日本楓、門松等觀賞類的樹木。近年追求環保節稅的理念，不少家庭也開始偏好有政府補助的沙漠樣貌景觀。

南灣陳太太分享，因為要修整前院，需要處理掉前任屋主留下的幾株巨大多肉植物。起初有諮詢幾家園藝公司，報價都不菲。後面她試著在網路平台上發布訊息，想看看有沒有可能賣掉這些觀賞型多肉植物，得到不少回應。

據陳太太透露，大型景觀多肉植物在灣區很受歡迎，不少人希望能在網路上找到相對實惠的選擇。她因為沒有請園藝公司，需要買家自己挖掘好運走，因此開價遠低於一般市售。她不但省下園藝費用，還因此賺到幾百美元。

此外，春季庭院也與飲食與健康產生連結。愈來愈多家庭在後院或陽台種植蔥、蒜、薄荷、迷迭香、番茄與辣椒，不僅降低日常採買成本，也滿足對食材來源的安全與新鮮需求。

以華人家庭日常必備的蔥來說。通常冬季蔥價上漲，目前一般華人超市一把的價格都在接近2元左右。很多做菜愛放蔥的家庭，選擇購買Costco 5元一大包的真空包裝的蔥，認為價格更實惠。

但更多人開始分享水栽培蔥頭，或是從苗圃買回蔥苗，回來培育。不僅不用破費，還可以保證新鮮。

園藝 華人超市 灣區

