我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

吃貨／食在好運 10種新年開運食物 各國大不同

編譯周靜芝
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國酸菜。(路透)
德國酸菜。(路透)

在世界各地的文化中，食物承載著能迎接好運的重要儀式。今日美國(USA Today)報導，若期盼以幸運者之姿開啟新的一年，以下這10種食物或許能帶來好運。

紅葡萄。(圖／123RF)
紅葡萄。(圖／123RF)

1.圓形水果

在菲律賓，擺設與食用圓形水果的新年傳統被視為象徵財富與繁榮，每顆果實代表一個月的幸運。雖然這個習俗的起源不明，有人認為可能受西班牙午夜吃12顆葡萄的習俗啟發，也有人指出這與中國文化中將圓形與錢幣及豐饒聯想有關。如今菲律賓家庭會準備裝有12種水果的籃子，如葡萄、蘋果、柳橙、蜜瓜、番石榴、荔枝等；午夜時分，吃下12顆葡萄或逐一品嚐不同水果。

蕎麥麵。(圖／123RF)
蕎麥麵。(圖／123RF)

2.蕎麥麵

在日本，跨年吃蕎麥麵的傳統象徵長壽與新生。麵條長度寓意壽命綿長，蕎麥粉則象徵來年堅韌；而其纖細易斷的特質，也暗喻放下艱辛、擁抱新的起點。

豬肉排。(路透)
豬肉排。(路透)

3.豬肉

歷史上豬肉曾是貴族專屬食物，由此衍生出用豬(hog)代表「過著優渥生活」(living high on the hog)這句片語。據說在除夕或元旦享用豬肉料理能帶來進展，因為豬總是向前行進。這一習俗普遍見於西方文化，賓州荷裔與德裔後代常以酸菜搭配豬肉食用。

4.石榴

在地中海與中東地區，石榴象徵豐饒與繁衍；其寓意在歡慶新年時尤為突出，秋冬是石榴盛產季節，更與新生相連結。希臘人深愛的一項習俗是，在元旦當天將石榴砸向家門，相信這能為家庭帶來健康、幸福與繁榮。

5.環形甜點

環形蛋糕、甜甜圈等在世界各地的新年慶典中廣受歡迎，象徵生命圓滿循環。這些圓形甜點代表延續與好運。部分環形甜點更與節慶尾聲相連，例如墨西哥的「三王節麵包」(Rosca de Reyes)，人們在1月6日主顯節享用這款麵包，以慶祝三王來朝。

6.德國酸菜

高麗菜因鮮豔的綠色象徵金錢與財富，自古便與幸運與繁榮有關。在德國及東歐地區，酸菜是新年餐桌的必備菜餚，人們相信吃得越多，財運就越旺。這項傳統隨移民跨越大西洋，成為賓州德裔社群的珍貴習俗，在新年當天以豬肉佐酸菜，祈求開啟豐收、健康與昌盛。

7.挪威圓環蛋糕

在挪威與丹麥，圓環蛋糕(Kransekage)是除夕晚宴的靈魂。這座由杏仁粉、糖與蛋白製成、堆疊成圓錐狀的蛋糕，頂層點綴上糖霜、巧克力或堅果，佐以香檳，成為美味與視覺的雙重饗宴。儘管它美得令人不捨下手，但唯有拆解這座蛋糕塔，才能取得藏在中央的葡萄酒或北歐琴酒(Aquavit)。

8.玉米粽

玉米粽(Tamales)是西班牙殖民時期墨西哥的傳統食物，歷史可追溯至西元前8000至5000年，因而成為墨西哥飲食文化的重要遺產。製作玉米粽亦是集體活動，親友齊聚各自負責一道工序。玉米粽通常大量製作並與親友共享，是節慶時節常見的美食。

9.荷蘭油炸球

香檳雖是優雅的化身，但其氣泡與酸度，卻與荷蘭人鍾愛的油炸球這道華麗點心成為絕配。這些撒滿糖霜的金黃油炸球(Oliebollen)，是荷蘭跨年夜的必備美食。此一習俗可追溯至古老民間傳說，數世紀前，人們相信食用這些油膩點心能抵禦可怕的異教女神佩希塔(Perchta)；據傳她會在聖誕節至主顯節期間出現，剖開未勤勞操持家務者的腹部，而油炸球則被認為能使佩希塔的刀刃打滑。

10.黑眼豆

元旦享用黑眼豆的方式很多，單獨食用象徵小錢，但若搭配綠葉蔬菜(象徵大錢)與玉米麵包(象徵黃金)，三者結合據說能為新年帶來豐厚財富。源自非洲移民的傳統菜餚Hoppin’ John，以黑眼豆、米飯及培根或火腿烹煮，是美國南方地區的新年必備佳餚；而翌日食用剩餘菜餚(俗稱Skippin’ Jenny)象徵勤儉持家，據信能為新的一年增添財富。

墨西哥 德國 賓州

上一則

醫生的話／癌王 胰臟癌潛伏期有多久

下一則

料理功夫／鮮蝦什錦湯麵

延伸閱讀

史丹利情人節限定版隨行杯 靈感來自蛋糕裱花

史丹利情人節限定版隨行杯 靈感來自蛋糕裱花
「沒吃感覺沒過節」西班牙三王節國王蛋糕漲6.8%仍賣翻

「沒吃感覺沒過節」西班牙三王節國王蛋糕漲6.8%仍賣翻
料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕

料理功夫/南瓜巴斯克乳酪蛋糕
10種食物象徵開啟新年好運 各國習俗大不同

10種食物象徵開啟新年好運 各國習俗大不同

熱門新聞

韓裔美籍的EJAE在11歲進入南韓「SM娛樂」當練習生，10年嚴格培訓未能以偶像身分出道，卻因一首Golden華麗轉身登上國際舞台。(路透)

曾被嫌嗓音 「獵魔女團」韓裔EJAE靠一曲「Golden」登國際舞台

2026-01-18 12:36
以運動介入訓練肌力，應及早於45歲的「黃金介入期」開始，不要等到70歲。(圖／123RF)

封面故事／訓練肌力 中年是黃金期

2026-01-18 15:02
如果已適應快走間歇，可考慮「進階」以跑步來增加挑戰。（圖／123RF）

封面故事／從走路到肌力訓練 10心法維持身心健康

2026-01-18 01:29
肌少症患者示意圖 圖/123RF

封面故事／研究：肌肉衰退比你想像的早

2026-01-18 11:20
坊兼主打無油、無糖的全麥麵包，未必真的是「全麥」。(圖／AI生成)

養生／全麥麵包一定是褐色 褐色麵包未必全麥

2026-01-18 01:05
泰勒絲在長達近兩年的巡演期間，進行了高強度的健身活動。(美聯社)

封面故事／泰勒絲13項訓練菜單曝光

2026-01-18 01:28

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅
明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡

明州37歲白男持槍與特工扭打 遭槍擊身亡
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相