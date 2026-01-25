料理功夫／冬瓜的2種滋味

冬瓜湯

小時候見過外婆菜園中的大冬瓜生長，綠色一長條的，收成後也在外婆的臥室床底下，看見一條一條的冬瓜排放著，那時候即有印象這蔬菜。

長大後在市場買菜也能瞧見其蹤影，也會下手買回家料理，通常是煮湯、清炒或煮個冬瓜茶。冬瓜不少益處，清爽解暑、利水消腫、生津止渴、潤肺化痰、健脾養胃，非常適合食用。但是冬瓜性涼，體質虛寒者不宜食用過量，其實冬瓜籽跟瓜皮都有其藥性的，有些人甚至整塊一起蒸煮，依照個人喜好調整食材跟調味料，總之，冬瓜是好食材，適合各年齡層食用。

冬瓜湯

材料：冬瓜一份、薑絲適量、枸杞適量、橄欖油適量、鹽適量、清水適量。

作法：

1.冬瓜去皮洗淨，切成片狀或是塊狀備用。

2.枸杞用麵粉水清洗乾淨，再用熱開水浸泡5分鐘後濾乾。

3.備個深鍋，倒入清水，放入冬瓜片煮。

4.大約煮開5分鐘後放入薑絲，10分鐘後加入適量鹽巴調味。

5.起鍋前放入枸杞即可關火。

冬瓜茶（偏少糖版）

材料：冬瓜600克、二砂100克、黑糖50克、清水1000毫升、乾淨紗布一條。

作法：

１.將冬瓜去皮、去籽，切成塊狀。

2.把塊狀冬瓜放入果汁機（或是食物處理機）絞碎，加入些清水比較好打碎。

3.把冬瓜泥放入鍋中加上清水，置入電鍋，外鍋加入2杯水蒸煮直至開關跳起續悶。

4.準備乾淨的紗布，把冬瓜湯倒入紗布中擠乾冬瓜渣，留下冬瓜湯備用。（喜歡有口感者可以跟冬瓜泥一起喝，個人喜好）。

5.把擠出的冬瓜水再次放入鍋中，用瓦斯蒸煮，此時加入二砂跟黑糖，攪拌湯匙免得糊鍋子，大約10分鐘即可關掉瓦斯。

PS：依照個人口味調整糖的比例用量，儘量早點喝完，確保新鮮，此款是台灣傳統飲品。 冬瓜茶

