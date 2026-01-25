旅遊／巴新島國 上帝遺忘的角落

這個原始部落族人最擅長唱歌跳舞。（圖由作者提供）

去年8月開始南太平洋群島四個國家的旅程。除了所羅門群島，其他幾個都是我記了又忘記的國家：巴布亞新幾內亞 、瓦努阿圖、新赫里多尼亞。

第一站巴布亞新幾內亞，巴布亞新幾內亞是南太平洋西部的一個島國。從飛機上往下看，首都莫爾茲比港像隻展翅飛翔的大鳥，又像隻烏龜。

生活在這裡的美拉尼西亞土著，依然保留著原始部落的生活——歌唱、舞蹈、捕獵…密林之中的部落，甚至看不到一絲現代文明痕跡。

哈根節是巴布亞新磯內亞最盛大、最著名的文化活動，各部落獨具魅力的舞蹈、服飾與儀式輪番登場。（圖由作者提供）

子以母貴 么兒繼任酋長

我們拜訪了其中的一個部落。聽當地嚮導說，老酋長在幾個月前剛去世，留下了十多個兒子。令人意外的是，最後繼任酋長的，卻是最小的兒子。

原來，這背後還有一段故事——因為小兒子的母親容貌出眾，是老酋長生前最鍾愛的愛妃。所謂「愛屋及烏」，在權力傳承上也延續了這份偏愛，於是年紀最小的兒子最終坐上了酋長之位。

當然囉，嚮導補充道，小兒子本身就實力不凡，不負眾望。部落權力轉移時，並沒有出現兄弟鬩牆、刀劍相向的血腥場面，而是平穩自然地完成了繼任。

美麗的小鳥。（圖由作者提供）

我和隊友小滿細細端詳著排在最左邊的那位老酋長的「愛妃」。她的容顏雖已不再年輕，眉眼間留下了歲月的痕跡，但依舊能看出當年明豔動人的影子，難怪會成為老酋長最鍾愛的女子。

大家的目光最後停留在了新酋長一家，年輕酋長的妻子氣質嫻雅，容貌明麗，和她並肩站著的兩個女兒更是靈動可人，猶如部落裡盛放的花朵。我好奇，問新酋長有了這麼美麗的妻子、可愛的孩子，還會像他老父親那樣，再娶個八個、十個老婆嗎？新酋長嚴肅地「微笑」著，不置可否……

原來巴布亞新幾內亞還是觀鳥的天堂。

走進首都的自然公園，率先歡迎我們的是巴布亞新幾內亞的國鳥—新幾內亞極樂鳥，也被稱為紅羽天堂鳥。這隻鳥出現在巴布亞新幾內亞的國旗和國徽上，象徵著該國的傳統文化和民族精神。

鶴鴕，Cassowary，世界第三大鳥類，不會飛，但奔跑極快：時速可達50公里，還會游泳。目送我們離開的是樹袋鼠，瞪眼深情一瞥：走好，不送！

樹人原始部落。（圖由作者提供）

想看天堂鳥 沒那麼容易

世上有一種鳥，牠生來沒有腳，一生只能在天空中不停飛翔，累了便睡在風裡，一輩子只能落地一次——那就是死亡之時。

這個傳說中的「無腳鳥」就是天堂鳥，它被賦予了孤獨與自由的象徵，寄託著人們對生命的感慨。而真正的天堂鳥，卻存在於巴布亞新幾內亞的熱帶雨林中。它們並非沒有雙足，相反，它們會靈巧地跳上樹枝，展開華麗的羽毛，在綠蔭下盡情舞蹈。

想親眼看到天堂鳥，不容易呐！來到芒特希根，巴新（巴布亞新幾內亞的簡稱）的內陸地區，國寶天堂鳥就生活在這裡。

黑寡婦部落。（圖由作者提供）

凌晨4點，我們深一腳、淺一腳地踩著泥濘的小路，摸黑往山上攀爬。林間幽暗，樹影重重，汗水順著臉頰滑落。抬頭仰望，滿天繁星在夜空中閃爍，彷彿在對我們眨眼微笑，稱讚著這群執著勤奮的人。畢竟，要想一睹國寶鳥的真容，哪有那麼容易？當地人在山腰間建了個簡陋小棚，挖幾個小洞眼，就是我們觀鳥的視窗。

嚮導反覆地叮囑，千萬要保持安靜，接下來就是長時間的等待。可是，哪安靜得了，黑暗裡，咳嗽聲此起彼落，有人穿衣，有人換鏡頭，我還把照相機掉在了地上。陣陣嘈雜聲可把帶頭的劉導給急壞了。

終於，一頭藍色的天堂鳥撲棱著翅膀飛了過來。那絢麗的羽色在晨光裡閃爍，活潑靈動，嬌憨可愛。大家屏住呼吸，生怕驚擾了牠。 此刻，徒步四公里摸黑上山的辛苦與汗水，都化作了滿心的喜悅與滿足。這份清晨的守候，終於得到了最美的回報。

天堂鳥的一種。（圖由作者提供）

觀鳥下山的路上，天色大亮。霧氣在林間繚繞，山谷裡碧綠的植被在晨光中閃耀，葉片上還掛著晶瑩的露珠，不禁感慨，原來自己在黑暗裡一路踩過的泥濘小路，竟是如此靜謐美麗。

上次看鳥不過癮，旅行社又安排去一個建立在半山腰的私人旅舍觀鳥。這種觀鳥輕鬆愉快，工作人員已經提前準備好，把鳥兒們喜歡的食物叉在前方橫著的樹杆上，大家只需舉著相機、手機守株待鳥。

五彩繽紛的各式小鳥打頭陣，飛落樹枝覓食忙，幾隻稍大些的鳥兒過來趕跑小鳥們，獨自霸占啄食。

突然，所有人的目光像被同一股力量牽引，齊刷刷地盯向左上方的樹林。只見一抹耀眼的翠綠和銀白，從枝葉間閃電般劃出弧線。巴新的國寶，兩隻絲尾極樂鳥現身了！牠們展開修長飄逸的絲狀羽毛，彷彿流光織就的銀白絲帶，在陽光下搖曳飛舞。

絲尾極樂鳥以其獨特和複雜的繁殖行為而聞名。雄性極樂鳥會精心設計求偶舞蹈，擺動牠們華麗的羽毛以吸引雌性。那一刻，大自然的真實與神祕，比傳說更動人。

哈根節 慶祝多元文化

巴布亞新幾內亞的哈根節（芒特希根文化節），是巴布亞新幾內亞最盛大、最著名的文化活動之一，也是國家級的旅遊盛事。

每年8月在西部高地省的省會哈根山舉行，吸引了全國各地及其他國家的部落前來，通過舞蹈、歌唱等方式展示和慶祝多元文化。來自不同部落、不同文化背景的人們齊聚一堂，共同沉浸在這場五彩斑斕的盛典之中。

旅行社安排周到，讓我們有機會從第一天的預演就走進節日的幕後：從演員們精心的化妝、獨特的造型到準備時的點點細節，我們一步不落地見證著這一切。

等到真正的表演拉開序幕時，只覺眼前景象層出不窮、目不暇接，各部落獨具魅力的舞蹈、服飾與儀式輪番登場，徹底顛覆了我原本對巴新部落文化的想像。

來自遙遠的骷髏族部落。（圖由作者提供）

據當地導遊介紹，2018的APEC 會議在巴新舉辦，當各國元首和政府首腦們乘坐的專機陸續抵達莫爾茲比港機場時，迎接他們的不是紅毯和軍樂隊，而是一群赤裸上身、滿身塗繪的部落婦女。她們甩動雙臂，扭動腰肢，伴著鼓點跳起了當地獨特的傳統部落舞，熱情似火，震耳欲聾。

巴布亞新幾內亞擁有700多萬人口，覆蓋600多座島嶼，卻隱藏著1000多個部落，使用著超過850種的不同語言，每個部落都有自己的語言、信仰、傳統和習俗。

來自各個原始部落的族人。（圖由作者提供）

這個神奇的國度，無論你是渴望發現未知的文化與歷史，還是想體驗原始的自然生態，都將收穫令人驚喜的冒險之旅！

作者與原始部落的兩位獵人合影。（圖由作者提供）

野人部落 有食人傳說

丈夫，死了！父親，死了！芒特希根部落節上，我聽到了對「寡婦部落」最震撼而直白的介紹，而這樣的「寡婦部落」竟不止一個。

來自各個原始部落的族人。（圖由作者提供）

那些披麻戴草，滿身塗著黑漆，或者白灰的婦女、孩子們，用最原始的方式詮釋命運的無情。黑寡婦們失去了丈夫，孩子們失去了父親，她們聚成一個個獨特的群體，用低沉的吟唱，把自己的存在化作另一種歌聲。這一幕讓我震驚得說不出話來，彷彿靈魂被擊中。

上百個部落帶來的文化與傳統匯聚在同一個舞臺，色彩斑斕的羽飾、奇特的臉譜、震撼的鼓點和舞蹈，讓我們目不暇接。彷彿一瞬間穿越了不同的時空與文明。

巴新的國寶，絲尾極樂鳥。（圖由作者提供）

巴新最出名的是一些「野人部落」。最轟動的事件是美國前副總統之子邁克爾‧洛克菲勒1961年在巴布亞新幾內亞的失蹤謎案。

1961年，邁克爾‧洛克菲勒來到巴布亞新幾內亞，想收集阿斯馬特部落的藝術品。一次乘獨木舟外出時遇到大風浪，船翻了。他和同伴在海上漂了兩天，最後他決定綁著兩個汽油桶，自己游向岸邊，從此失蹤，同伴則在幾天後獲救。一些記者和探險家在後來調查時，從當地土著口中得到「有外來白人被食人族烹食」的消息，與邁克爾的時間地點相符。