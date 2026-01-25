周日動動腦／「生活最沉重的負擔不是工作，而是無聊」是哪位諾獎得主的話？

我的頻道

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.華人特有的嗑瓜子文化早在北宋《太平寰宇記》即有記載，那種瓜子是什麼籽呢？

2.乾隆常被謔稱為「蓋章狂魔」，但有人比他更狂，在《蘭亭序》褚遂良摹本上共蓋了98個章，此為何人？

3.2014年某國某小鎮打算將小熊維尼當作兒童遊樂場的新形象大使，但終因其穿著不當(沒穿褲子)而遭到否決，這是哪個國家？

4.古埃及象形文字本來無人能懂，直到哪個考古發現才讓學者有了破解之法？

5.哪一國的國家籃球隊在比賽前，總會先跳個傳統民族戰舞？

6.1954年成立於瑞士日內瓦的歐洲核子研究組織(CERN)，其23個成員國當中只有哪一國不屬於歐洲？

7.您知道是哪個國家的國名是根源自義大利的威尼斯城嗎？

8.元代《島夷志略》中的「桑香佛舍」，《真臘風土記》中的「魯班墓」，皆指現今何處？

9.「生活最沉重的負擔不是工作，而是無聊」--這是哪位諾貝爾文學獎得主的話？

10.西班牙和葡萄牙各有一個世界知名的天主教朝聖地，您知道是哪裡嗎？

答案：1.西瓜 2.項元汴 3.波蘭 4.羅塞塔石碑 5.紐西蘭 6.以色列 7.委內瑞拉 8.吳哥窟 9.羅曼羅蘭 10.聖地牙哥、法蒂瑪

義大利 諾貝爾 葡萄牙

