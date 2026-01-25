我的頻道

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

黃仁勳今年首度訪中 為什麼跑去逛上海菜市場？

娛樂／跨世代演員圓桌對談：被拒與前行

娛樂新聞組
麥可B喬丹在電影「罪人」中一人分飾兩角。（取材自IMDb）
麥可B喬丹在電影「罪人」中一人分飾兩角。（取材自IMDb）

娛樂媒體「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）早前刊出奧斯卡季演員圓桌專訪，今年坐上圓桌的七位男演員，表面上看來背景、世代與路線南轅北轍，實際上卻有一個罕見的共同點——他們全都站在職涯的關鍵門口，卻還沒有拿過奧斯卡獎

這七位演員分別是：巨石強森（Dwayne Johnson）、雅各艾洛迪（Jacob Elordi）、麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、亞當山德勒（Adam Sandler）、傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、華格納莫拉（Wagner Moura）以及馬克漢米爾（Mark Hamill）。

從擂台、脫口秀 走到奧斯卡門口

這場圓桌一開始，「好萊塢報導」就點出他們之間「幾乎沒有共同點」。五人來自美國，一人來自澳洲，一人來自巴西；年齡從20多歲的艾洛迪，到74歲的漢米爾；成名途徑更是五花八門——有人因電視影集走紅，有人從「周六夜現場」（Saturday Night Live）出身，有人靠「星際大戰」（Star Wars）成為一代影迷的青春記憶，還有人是從職業摔角擂台走進好萊塢。

但當他們坐在洛杉磯西好萊塢的同一張桌子前，氣氛卻出奇地一致。巨石強森一見到漢米爾，立刻像影迷一樣直呼「我一直很想見你」，而其他人也頻頻流露出彼此欣賞的神情。原因很簡單：2025這一年，他們每個人都選了一條更危險的路。

他們有人是票房保證，有人是串流世代的代表臉孔；有人已經70多歲，有人還不到30。不同世代的男演員，卻在2025年同時交出了被視為「生涯代表作」的演出，也因此被外界看好，可能迎來人生第一座小金人敲門聲。

當談到如何「闖進這個產業」，拒絕（rejection）成為圓桌上反覆出現的關鍵字。

麥可B喬丹回憶，19歲剛到洛杉磯時，很多經紀公司對他興趣缺缺，「那個年紀被拒絕，很容易往心裡去，」他說，後來卻學會把那股挫折感變成繼續往前的動力，也慢慢建立起「該是你的，就會是你的」這種信念。

馬克漢米爾的故事則來自更早以前，他17歲從日本橫濱來到洛杉磯，父親是海軍，童年不斷搬家。「我很早就知道我想進電影這一行，」他笑說，甚至想過，如果當不了演員，也可以去當餐飲外燴，「只要能靠近片場就好。」

馬克漢米爾在電影「大競走」。（取材自IMDb）
馬克漢米爾在電影「大競走」。（取材自IMDb）

至於亞當山德勒，則是從紐約大學時期開始講脫口秀，進了「周六夜現場」後，一心想走艾迪墨菲（Eddie Murphy）的路線——喜劇、然後拍電影。直到導演保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）為他寫了「戀愛雞尾酒」（Punch-Drunk Love，又譯「私戀失調」），他才第一次真正踏進了電影的世界。

外來者身分反成優勢

對巴西演員華格納莫拉而言，「拒絕」還有另一層意義。他因2015年Netflix影集「毒梟」（Narcos）飾演哥倫比亞大毒梟在全球暴紅，卻從未想過「來好萊塢闖一闖」。他直言，自己不理解為什麼有些演員急著消除口音，「我是巴西演員，這就是我帶來的東西。」

也因此，當有人問他是否能用「標準美國口音」演出時，他乾脆回答不能，一來真的做不到，二來也不覺得那是對的方向。

這樣的堅持，最終引領他與導演克雷伯門東薩費侯（Kleber Mendonça Filho）在多年後合作「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent，又譯「密探」）」。這部設定在1970年代的電影，表面是間諜故事，實則呼應近年巴西的政治現實，也成了莫拉職涯中最重要的一次演出。

華格納莫拉因演出2015年影集「毒梟」竄紅。（取材自IMDb）
華格納莫拉因演出2015年影集「毒梟」竄紅。（取材自IMDb）

演員職涯的「跳崖時刻」

圓桌上最年輕的雅各艾洛迪，則用另一種方式理解命運的轉彎。他原本在澳洲長大，運動幾乎是成為「正常男孩」的必經之路。16歲那年因運動受傷，脊椎骨折，反而讓他徹底轉向表演。他形容自己當時就像「歌舞青春」（High School Musical）裡的角色，一邊是運動、一邊是表演，最後被迫選邊站。

真正的考驗出現在他接到導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）的「科學怪人」（Frankenstein）邀約。原定演員臨時退出，距離開拍只剩九周。艾洛迪坦言，那是他第一次讀完劇本後，心裡非常清楚地想：「這一定要是我的。」

雅各艾洛迪接演「科學怪人」時距離開拍只剩不到兩個月。（取材自IMDb）
雅各艾洛迪接演「科學怪人」時距離開拍只剩不到兩個月。（取材自IMDb）

圓桌最耐人尋味的一段，來自巨石強森。他是史上票房最高的演員之一，多年蟬聯全球最高收入，卻坦承自己在七、八年前開始感到不安。「有個聲音在問我：還有沒有更多？」他說。那個「更多」，不是票房，而是創作上的滿足感。

他將這股渴望，投注在「重擊人生」（The Smashing Machine）中，飾演真實人物、綜合格鬥選手馬克柯爾（Mark Kerr）。這是一個外表無敵、內心破碎的角色，也讓強森形容自己是在「往懸崖邊走」，不知道跳下去會發生什麼事，但仍選擇跳。

傑瑞米艾倫懷特在「史普林斯汀：走出虛無」（Springsteen： Deliver Me From Nowhere）中飾演布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen），同樣面對巨大壓力。他不僅要唱、要彈吉他，還得在史普林斯汀本人幾乎天天到片場的情況下演出。他笑說，一開始真的很害怕，「我不想破壞大家心中對他的理解。」這種「在本尊面前演本尊」的壓力，也讓其他人聽了直冒冷汗。

傑瑞米艾倫懷特演出「史普林斯汀：走出虛無」時本尊時常到片場盯場探班。（取材自IM...
傑瑞米艾倫懷特演出「史普林斯汀：走出虛無」時本尊時常到片場盯場探班。（取材自IMDb）

演出焦慮不分年紀

整場對談沒有明星架子，更多的是彼此認可與自嘲。馬克漢米爾談到，年紀越大，反而越不在意小事；亞當山德勒則笑說，每次看到劇本寫著「角色崩潰大哭」，都會提前一周開始焦慮；艾洛迪則直言，有時過度準備只是讓自己安心，「也許有時候，只要去做就好。」

這些話，並不新奇，卻因為出自這七個不同世代、不同高度的演員之口，而顯得格外真實。也正因如此，這場「好萊塢報導」的演員圓桌，不只是奧斯卡季的宣傳活動，更像是一群已經走得很遠的人，彼此提醒：即使站在高處，仍然可以選擇再跳一次。

巨石強森主演電影「重擊人生」。（取材自IMDb）
巨石強森主演電影「重擊人生」。（取材自IMDb）

（娛樂新聞組整理）

好萊塢 奧斯卡獎 巴西

