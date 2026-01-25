娛樂／好萊塢5巨頭票房盤點 迪士尼大贏家

迪士尼「動物方城市2」全球熱賣，票房超過16億元。（取材自IMDb）

好萊塢 各家公司的2025年年度票房數據早前出爐，成績好看的，往往自己迫不及待地公布；分數不佳的，哪怕悶聲不響，也能算出個八九不離十。

在所謂的「好萊塢五大」中，迪士尼 以65.8億美元的全球票房獨占鰲頭，之後分別是華納兄弟、環球影業、索尼 和派拉蒙。跟往年一樣，每家大廠發行的電影都是有盈有虧，而資本市場受各種變化和消息影響，又是另一番光景。具體而言，哪些電影是搖錢樹，哪些又敗下陣來，且看以下盤點。

迪士尼：65.8億美元 強片撐大局

對迪士尼而言，2025年是喜憂參半的一年。該公司今年出品的兩部電影「星際寶貝：史迪奇」(Lilo & Stitch)和「動物方城市2」(Zootopia 2，又譯「瘋狂動物城2」)的全球票房都超過了10億美元；順帶一提，年底上映的「阿凡達：火與燼」Avatar： Fire and Ash也在今年初達成此目標，令迪士尼成為2025年唯一全球總票房超過60億美元的電影公司。

這是迪士尼歷史上第五次年度票房突破60億美元大關，也是自新冠疫情以來的第一次，即使在疫情之前，單獨一家公司的年度全球票房突破60億美元也並非易事，10年來也沒有第二家電影公司做到過這一點。

去年也是迪士尼自2019年以來全球票房最高的一年，當年，有七部電影票房突破10億美元大關，分別為漫威電影「驚奇隊長」(Captain Marvel)和「復仇者聯盟4：終局之戰」(Avengers：Endgame)，真人版電影「阿拉丁」(Aladdin)和「獅子王」(The Lion King)，動畫續集「玩具總動員4」(Toy Story 4)和「冰雪奇緣2」(Frozen 2)以及大IP「星際大戰：天行者的崛起」(Star Wars： The Rise of Skywalker)。

迪士尼真人版「星際寶貝：史迪奇」電影海報。（取材自IMDb）

然而，到了2025年，迪士尼卻無法像2019年那樣全面開花，除了少數大強片，其他電影卻表現不佳。漫威繼續其糟糕的勢頭，連續推出三部商業失敗之作：「美國隊長：無畏新世界」(Captain America： Brave New World)、「雷霆特攻隊」(Thunderbolts)和「驚奇4超人：第一步」(The Fantastic Four：First Steps，又譯「神奇4俠：初露鋒芒」)。

此外，動畫「地球特派員」(Elio)則凸顯皮克斯在原創動畫方面持續面臨困境，成了皮克斯有史以來觀影人次最少的作品。還有「白雪公主」(Snow White)、「創：戰神」(Tron： Ares)和「終極戰士：殺戮星球 」(Predator：Badlands)證明過往的成功IP或者口碑不錯的作品，也不一定能在現今的電影市場吸金。

在股票市場上，迪士尼年末的收盤價為一股114.19美元，較2024年年底收盤時的110.43美元，僅上漲2.25%。

華納兄弟：逾40億美元 七年來最佳

2025年是華納自2018年以來票房最好的一年，其全球票房收入超過40億美元，而且這是一次成功的逆襲。

在經歷了2024年「小丑：雙重瘋狂」(Joker： Folie à Deux)糟糕的收尾，以及2025年「米奇17號」(Mickey 17，又譯「編號17」)坎坷的開局，華納靠著電玩改編電影「Minecraft 麥塊電影」(A Minecraft Movie，又譯「我的世界大電影」)和吸血鬼驚悚片「罪人」(Sinners)、布萊德彼特(Brad Pitt)主演的賽車片「F1電影」(F1，由蘋果公司投資)等連續七部電影，首周末票房均超過4000萬美元，這在好萊塢歷史上尚屬首次。

其中，相隔近14年重啟的「絕命終結站：血脈」(Final Destination： Bloodlines)，是該系列自2000年首次推出後的第六部電影，去年5月上映後熱度一起被點燃，以成本5000萬美元開出3.15億美元的票房；3800萬美元製作成本的驚悚片「凶器」(Weapons)，最終全球票房約2.69億美元，堪稱年度大黑馬。

華納發行的「凶器」叫好叫座。（取材自IMDb）

儘管保羅湯瑪斯安德森(Paul Thomas Anderson)執導的「一戰再戰」(The Battle of Baktan Cross)全球票房約2.04億美元，不太可能收回其高達1.4億美元的成本，但該片作為奧斯卡獎的有力競爭者，其價值無法單單用票房來估量。

此外，在股票市場上，因為Netflix和天空之舞(Skydance)派拉蒙打起收購戰的關係，華納的股價年末一股28.79美元，較2024年年底收盤時的10.57美元，飆升172%。

環球影業：38.9億美元 侏羅紀驚奇

如今的電影市場就是如此充滿變數，有些老牌IP已經失去魅力，但也有依然吸金的存在，這兩點都清晰地體現在環球影業2025年的票房業績上，使其整年的總票房達38.9億美元。環球去年重啟的「侏羅紀世界：重生」(Jurassic World Rebirth)獲得相當不錯的成績(票房8.68億美元，成本1.8億美元)，讓不少業內人士大感意外。

提到續集作品，環球影業出品的真人版「馴龍高手」(How to Train Your Dragon)成本1.5億美元，全球票房6.36億美元；成本1.5億美元的「魔法壞女巫2」(Wicked：For Good)票房達4.88億美元且仍在增長。

環球影業的「侏羅紀世界：重生」大賣令不少業內人士大感意外。（取材自IMDb）

此外，專攻恐怖片市場的布倫屋製片公司(Blumhouse Productions)，因為電影大都由環球代理發行，也算是該公司在電影市場上的一張王牌，不過，恐怖片的票房情況在2025年出現較大起伏，不再像疫情時期穩賺不賠。這一年，他們推出的「闇黑電話2」(The Black Phone 2，又譯「黑色電話」)和「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」(Five Nights at Freddy’s 2，又譯「玩具熊的五夜驚魂2」)繼續大賺，但「狼人」(Wolf Man)和「窒友梅根2.0」(M3GAN 2.0)卻票房不佳，好在這些失敗之作的製作成本並不算很高。

股票市場方面，環球影業的母公司康卡斯特(Comcast)的年末股價定格在29.87美元一股，較2024年收盤時的37.53美元，下跌約有20%，也是傳統好萊塢公司中唯一在2025年股價下跌的一家。

索尼：14.7億美元 缺乏大製作

2025年，索尼影業的總票房約為14.7億美元，相較其他片商動輒投入數億美元的超級英雄大片或IP續集，索尼今年專注於中小成本項目，避免押注失敗帶來的巨額虧損，走的是穩健務實路線。

回顧2025年，索尼影業獲利的作品包括「鏈鋸人劇場版：蕾潔篇」(Chainsaw Man： Reze Arc，成本2000萬美元，票房1.53億美元)、「姐妹衰到爆」(One of Them Days，又譯「倒楣日」成本1400萬美元，票房5100萬美元)、「小子難纏：空手道傳奇」(The Karate Kid，又譯「功夫夢：融合之道」成本4500萬美元，票房1.17億美元)；「28年毀滅倒數」(28 Years Later，又譯「驚變28年」成本6000萬美元，票房1.51億美元)；「是誰搞的鬼」(I Know What You Did Last Summer，又譯「我知道你去年夏天做了什麼」成本1800萬美元，票房6480萬美元)

索尼「28年毀滅倒數」電影海報。（取材自IMDb）

不過包括奧斯汀巴特勒(Austin Butler)主演的「偷天盜日」(Caught Stealing)、瑪格羅比(Margot Robbie)與柯林法洛(Colin Farrell)合作的「奇幻導航」(A Big Bold Beautiful Journey，「綺夢之旅」)票房皆平淡，都屬於虧錢行列。

股票市場方面，索尼的年末股價為25.70美元一股，較2024年年末的21.26美元，上漲21%。

派拉蒙：不到10億美元 動盪的一年

對派拉蒙而言，2025年注定是不平靜的一年。整個上半年，所有人都在等待政府監管機構的核准，允許新東家天空之舞入主。

到了8月，交易正式完成，新老闆大衛艾里森(David Ellison)很快就開始派拉蒙的全新布局工作，不少高管遭到解雇，不少原本計畫中的專案遭砍。

在這種背景下，公司上下全年都有種朝不保夕、得過且過的情緒。反映在電影市場上，成績也就乏善可陳了，推出的「藍色小精靈」(The Smurfs，又譯「魔法藍精靈」，票房1.24億美元，成本5800萬美元)、「脫線神探」 (The Naked Gun)，票房1.02億美元，成本4200萬美元)；「只為你遺憾」(Regretting You，票房9040萬美元，成本3000萬美元)即使有盈利，也是蠅頭小利。據估算，派拉蒙2025年的總票房在7億美元至9億美元之間。

而成本4億美元、湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「不可能的任務8：最終清算」(Mission： Impossible – The Final Reckoning，又譯「碟中諜8」)僅收穫5.98億美元票房，無法回本。此外，「屋頂人」(The Roof Man)以2000萬美元成本只換來3300萬美元票房；「逃亡遊戲」(The Running Man，又譯「獵殺遊戲」)則以1.1億美元成本收穫6861萬美元，同樣虧損。這些失敗之作進一步凸顯派拉蒙在動盪期間的經營困境。

股票市場方面，因為計畫惡意收購華納的關係，2025年年底派拉蒙的股價收在一股13.50美元，相比2024年年底，上漲29%。

「不可能的任務8：最終清算」票房無法讓派拉蒙獲利。（取材自IMDb）

（取材自澎湃新聞）