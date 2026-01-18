生活／南加華人打橋牌 「以牌會友」打出漂亮滿貫

我的頻道

2021國慶盃橋牌賽開幕式。(程東海提供)
2021國慶盃橋牌賽開幕式。(程東海提供)

橋牌(Bridge)是一種兩對搭檔(Partner)四人競技的撲克牌遊戲，結合了心理學、機率論和邏輯推理等要素，成為國際公認的智力運動項目。近30年來因電子遊戲轉移了青少年的興趣，橋牌後繼乏人一路下滑。然而，南加州華人區的橋牌運動則逆勢成長，打牌人多，賽事頻繁，新老移民興致盎然，透過練牌和比賽，享受娛樂、益智、交友的樂趣，使文化活動特別是退休生活健康多彩。

南加州中國大專院校2025年第二屆大專盃橋牌論對邀請賽。(程東海提供)
南加州中國大專院校2025年第二屆大專盃橋牌論對邀請賽。(程東海提供)

華人校友會 辦兩大賽事

南加華人社區舉辦的橋牌賽事主要有兩項，一是「雙十國慶盃橋牌校際邀請賽」，由南加州成功大學校友會主辦；二是「大專杯橋牌論對邀請賽」，由南加州中國大專院校聯合校友會舉辦。

自2018年以來，「南加州成功大學校友會橋牌邀請賽籌備委員會」以及「南加州成功大學校友會橋牌隊」，連續五年與長堤市橋藝中心(Long Beach Bridge Center)及多個南加州僑社合作，舉辦八次邀請賽。

2023年8月「南加州成大校友會第六屆橋牌論對邀請賽」在長堤市橋藝中心舉行，88位華洋好手切磋牌技，並依據兩輪總成績決出前12對優勝選手，邀請賽籌委會主席梁建文(Kim Wang)和召集人程東海(Tim Cheng)，聯合捐贈報名費所得及精美禮品給長堤市橋藝中心基金會，用於推廣橋牌運動，由該中心理事會主席Lillian Slater代表接受。

六年來總計邀請了600多人次華洋橋牌好手共襄盛舉，參賽者來自加州、亞州、德州、麻州、紐約州和喬州六地，分別隸屬於25個主流團體及僑社，包括八個校友會和17個城市橋牌社。

此外，美國橋牌協會每年舉辦「北美橋牌錦標賽」(North American Bridge Championships, NABC)，在春、夏、秋三季各一次，每次錦標賽通常持續約11天，涵蓋各種水平和類別。錦標賽也提供贏取橋牌大師積分的機會。

橋牌好手余濟眾(Robert Yu)介紹說，美國橋牌界鼎盛時期在1990年代，那時南加州區域錦標賽(Regional tournament)約有3000至4000人參加，各個年齡層次都有，相對平衡。如今，區域錦標賽參賽者降至約800人；牌友老齡化， 70歲或以上者為主，30歲以下更少。

他分析原因，一是橋牌比較複雜和難學，用流行語來說「燒腦」，需要大量思考和分析才能理解其遊戲規則。雖然入門不難，但是，要提高一個檔次則很不容易。二是時下網路媒體發達，電子遊戲五花八門，成為年輕人消磨時間的主要選項，少有人關注橋牌。但是，近年來中國新移民橋牌友顯著成長，在一定程度上補充了橋牌玩家。整體上，亞裔成為美國橋牌第二大群體，僅次於白人；在加州地區，亞裔約占橋牌參與者15%。

中國象棋有個行規，「觀棋不語，落子無悔」。西洋橋牌也類似，四位牌手結成兩對競技，隊友之間透過叫牌傳遞信息，透露戰術意圖，搭檔心領神會，形成默契，這也是橋牌的技藝和魅力。所以，牌桌上不能打暗號，更不能說話，這便是「牌品」。

牌品折射人品 素質重要

然而，有少數華人特別是新移民，打牌時常說話，尤其在搭檔出錯牌時，會習慣性地指責或嘲諷，甚至直接說普通話或中國方言。而他們的對手經常是其他族裔，聽不懂中文，懷疑他們「暗通關節」，於是向現場監督舉報，數次犯規將被取消比賽資格。

梁建文說，這方面華人應該向白人學習，他們的牌品都很好，即使搭檔打錯牌，也在賽後檢討，當面不說。而少數華人牌友則缺乏這種修養，可能因為教育和文化的差異。但是，來美國久了也應該入鄉隨俗，提高牌技和端正牌風。

橋牌是兩人一組的競技遊戲，如果其中有一個高手帶動，勝率就會增加，可在錦標賽中取得大師分，因此橋牌界衍生出一個行業「陪打」(Professional，簡稱Pro)。一些橋牌高手便兼職「陪打」，他們和那些水準不高、但荷包充裕的牌友搭檔參賽，勝率就會提高，幫助拿到大師積分(Masterpoints)。因此，一些華人牌友也聘請高手搭檔參賽。

余濟眾介紹，作為「雇主」，外出比賽不僅要提供「陪打」交通食宿費用，每日還要支付數百元至上千元不等的「酬勞」，價碼端看「陪打」實力。例如，橋牌積分超過1萬分，或曾在世界級、國家級橋牌賽中拿過獎牌或名次，其收費就比較高。此外，還要看比賽的級別，國家級(National)最高，區域性(Regional)其次，地方性(Sectional)再次。參賽級別越高，陪打收費也水漲船高。

梁建文指出，但有些「陪打」脾氣不好，在牌桌上當著對手嘲諷雇主出錯牌。她解釋，「陪打」旨在贏牌，為雇主帶來積分。如果淨勝率低，拿不到積分就會影響聲譽。

蒙市橋牌俱樂部聖誕聯誼賽，牌友全神貫注一絲不苟。(丁曙／攝影)
蒙市橋牌俱樂部聖誕聯誼賽，牌友全神貫注一絲不苟。(丁曙／攝影)

蒙市橋牌俱樂部2025聖誕聯誼賽局開七桌。(丁曙／攝影)
蒙市橋牌俱樂部2025聖誕聯誼賽局開七桌。(丁曙／攝影)

南加州華人橋牌活動得益於深植草根性，洛杉磯蒙特利公園市(Monterey Park)的蘭利中心(Langley Center)橋牌俱樂部，就是南加州華人區業餘橋牌的一根標竿。這裡每周二和周四下午都有兩場固定的橋牌節目，中午12時半至下午五時，幾十年不變，僅在疫情肆虐期間暫時中斷，疫後很快恢復。

橋牌愛好者莊兆丹介紹，蘭利橋牌俱樂部也是南加州業餘橋牌運動水準較高的團體，一是歷史悠久已經超過50年，經歷了白人、日本裔和華裔各占多數的三個階段，隨著兩岸三地移民湧入，橋牌成員族群此消彼長。二是每周四還有一堂橋牌課，由橋牌大師講學，從基本原理到博奕戰術，結合經典戰局分析，教學相長，推波助瀾。

她特別指出，有些牌友的堅持可用「執念」來形容，令人印象深刻。有位年近百歲的老人，幸運地扛過了疫情期(COVID–19)。雖然自己不能開車，但在護工陪伴下，推著輪椅來打牌。還有一位東歐移民，罹患癌症晚期，在他生命的最後兩個星期內，仍然背著氧氣瓶來打牌，令人動容。

梁建文認為，橋牌桌也是社交平台，特別適合年長者。因為當下牌友老齡化，朋友逐漸凋零，能在牌桌交到志同道合的新朋友也很好。「我常去蒙市蘭利老人中心(Langley Center)打牌，20多年來結交了一批好朋友，合得來，很難得。」

以牌會友 包容不問出處

不僅年長者，來自海峽兩岸的牌友也成為好友。在平時的練牌和比賽中，那些牌技相近、性格相合、投緣默契的牌友，容易結為搭檔，無分背景，不問出處，相互包容。

例如，「雙十國慶盃橋牌賽」，台灣經文處長官例行應邀致詞，扯到當下時局，自然而然會抨擊對岸當局，讓坐在台下的大陸牌友有些尷尬。然而，台灣牌友都會貼心地緩頰，「長官例行公事，套話不必在意。」大陸牌友也一笑置之，「理解，那是工作」。

2025夏季南加州Ventura區域錦標賽，多位華人橋牌好手參加。(丁曙／攝影)
2025夏季南加州Ventura區域錦標賽，多位華人橋牌好手參加。(丁曙／攝影)

梁建文透露，目前正在策畫2026年南加州華人橋牌賽，將以南加州大專聯合校友會的名義，於2026年7月19日舉辦。該聯合校友會旗下有42所大學校友會，每個校友會推選四人組成一隊。但是，該場橋牌賽不限於台灣各大學校友會，也歡迎中國大陸各大學校友會組隊參賽，兩岸牌友共襄盛舉。

程東海表示，2026年華人橋牌賽的競賽形式，從論對(Pairs)改為論隊(Teams)，並設置前三名校友會團體獎，以鼓勵各大學校友會踴躍參加這場橋牌盛會。

在橋牌「論對賽」中，兩名搭檔與所有其他搭檔對戰，得分取決於淨勝局數量。例如，他們的座位分別是南北向和東西向。南北向位置不動，而東西向則輪流轉，每輪迎戰不同對手。在「論隊賽」中，兩對搭檔組成一個四人隊，分坐兩桌迎戰另一支四人隊。

2026年南加州華人橋牌賽聯絡人梁建文(電話310-408-3636)、程東海(電話949-394-8828)，歡迎南加地區各大學校友會報名登記。

橋牌競技外鬆內緊，(左起)王泰傑、孫國泰、Sandy Rucker、梁建文。(程...
橋牌競技外鬆內緊，(左起)王泰傑、孫國泰、Sandy Rucker、梁建文。(程東海提供)

