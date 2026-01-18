我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

吃貨／薄片披薩、母蟹湯…吃遍全美50州 夫妻檔最難忘這5州餐飲

紅、青辣椒的分層式墨西哥捲餅。(圖／123RF)
紅、青辣椒的分層式墨西哥捲餅。(圖／123RF)

商業內幕(Business Insider)的撰稿人普萊斯(Abby Price)從小生活在維吉尼亞州的一個小鎮，她20多歲時，在和丈夫都能遠距工作的機會下實現了遊歷美國50州的夢想，她說美食在這趟旅程中扮演很重要的角色，令她至今念念不忘的美食竟來自她從未認為是以美食聞名的州，在吃遍全美後，她認為俄勒岡、康乃狄克、南卡羅來納、懷俄明和新墨西哥這五個州的食物讓她驚喜且魂牽夢縈。

懷俄明-野牛肉辣椒

普萊斯說，懷俄明州是她最愛的州之一，她去過好幾次，已經計畫明年還要去；她原本對那邊的食物了解不多，只知道有牛排和野味，但她不愛吃野牛、鹿肉和兔肉這樣的野味，只習慣常見的雞豬牛，但丈夫鼓勵她勇於嘗試，於是她吃到人生美食之一，包括在蛇河燒烤(Snake River Grill)吃到的野牛肉辣椒(bison chili)，野味已擄獲她的心，現在那間餐廳已成為她的最愛之一，在拉勒米(Laramie)的水牛印地安餐廳(Buffalo Indian Restaurant)她吃到最好吃的水牛城辣雞翅。

新墨西哥-墨西哥捲餅

普萊斯說，新墨西哥州的美食獨具一格，她愛上了那裡加了紅、青辣椒的分層式墨西哥捲餅(enchiladas layered)、淋滿青辣椒的早餐捲餅，桑格利亞(Sangria)水果酒也令她難忘。

康州紐海文著名的百年名店Frank Pepe薄片披薩。(美聯社)
康州紐海文著名的百年名店Frank Pepe薄片披薩。(美聯社)

康州紐海文著名的百年薄片披薩名店Frank Pepe。(截自谷歌地圖)
康州紐海文著名的百年薄片披薩名店Frank Pepe。(截自谷歌地圖)

康乃狄克-Frank Pepe披薩

康乃狄克州的食物最令她驚豔。普萊斯說，初來乍到者可以先吃著名的紐海文(New Haven)式的薄片披薩，1925年開業至今的名店Frank Pepe成為她的愛店之一。當地的海鮮也很好吃，她吃到超級新鮮的蛤蜊和又熱又香的龍蝦捲，美味程度足以和任何緬因州的冷龍蝦捲媲美。

南卡查爾斯敦Hyman's海鮮餐廳的母蟹湯,排隊也值得。(截自谷歌地圖)
南卡查爾斯敦Hyman's海鮮餐廳的母蟹湯，排隊也值得。(截自谷歌地圖)

南卡羅來納-母蟹湯

普萊斯說，南卡可以吃到美味的奶油蝦玉米粥、炸得酥脆又多汁的綠番茄，她很推薦查爾斯敦Hyman's海鮮餐廳的母蟹湯(she-crab soup)，該店無法預訂，但即使要排隊都很值得。

俄勒岡州本德市的松樹酒館,熱熱的司康誘人。(截自谷歌地圖)
俄勒岡州本德市的松樹酒館，熱熱的司康誘人。(截自谷歌地圖)

俄勒岡-馬特的烤肉

普萊斯說，他們夫妻都很喜歡俄勒岡波特蘭的美食，他們近期還特別再次造訪，只為了吃遍全市的美食，她說那裡有菜單主打當地食材的餐廳，而她的愛店之一是「馬特的烤肉」(Matt's BBQ)餐車，德州式的烤肉美味到讓她有次曾從華盛頓州的雷尼爾山國家公園(Mount Rainier National Park)一路開車殺到波特蘭，只為了再吃一次。

俄勒岡的精釀啤酒也讓普萊斯讚嘆不已，波特蘭就有超過50間釀酒廠。他們也有造訪本德市(Bend)，她喜歡去松樹酒館(The Pine Tavern)吃些熱熱的司康，也愛去「叉匙」餐廳(Spork)吃味道豐富濃郁的擔擔麵。

新墨西哥州 南卡 維吉尼亞州

