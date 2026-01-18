我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

周日動動腦／中國大陸地理上最南的村鎮是哪裡？

吳菲
聽新聞
test
0:00 /0:00

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.少林寺曾在北周的滅佛時期被改名，一度叫做什麼？

2.川普總統曾在伍迪艾倫(Woody Allen)執導的哪部電影中客串，飾演他自己?

3.100年前米爾恩(A.A. Milne)根據一隻在倫敦動物園的黑熊之名，創作小熊維尼一系列作品，這隻熊來自哪個國家？

4.是誰封關公為「崇寧真君」？

5.中東哪個機場有一奇觀，即機場附近有許多被遺棄的名車，在酷熱天氣中任其腐朽?

6.中國大陸地理上最南的村鎮是哪裡？

7.《藍海策略》主要在鼓勵企業去創造沒有競爭的市場空間，書中提到黃尾袋鼠酒，以及另外哪兩個企業品牌作為例子？

8.中國首次贈送大熊貓日本，是在哪位日本首相訪華之後？

9.普氏野馬據說是世上僅存的野馬，其名稱是根據發現牠的哪一國探險家而來？

10.製作爆米花的玉米品種是一種特殊的硬玉米，目前考古發現最早的爆米花距今有6700年，這是在哪個國家？

答案：1.陟岵寺 2.名人錄 3.加拿大 4.宋徽宗 5.杜拜 6.徐聞 7.太陽劇團、任天堂 8.田中角榮 9.俄國 10.秘魯

日本 大熊貓 川普

上一則

流行／「Kpop獵魔女團」再奪獎 登獎季動畫片霸主

下一則

城鎮傳真／亞特蘭大的巨型浮雕與南風 吹不散傷痕

延伸閱讀

周日動動腦／美國哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲?

周日動動腦／美國哪一個電視影集首次出現白人與黑人吻戲?
周日動動腦第100次／大埃及博物館是哪一國的建築師團隊設計的？

周日動動腦第100次／大埃及博物館是哪一國的建築師團隊設計的？
玉米餅、玉米麵團 明年起須添加葉酸

玉米餅、玉米麵團 明年起須添加葉酸
周日動動腦／哪個國家的國名含有白銀的意思？

周日動動腦／哪個國家的國名含有白銀的意思？

熱門新聞

這張標題為「喜悅爆發」(Burst of Joy)的標誌性黑白照片，捕捉到史特姆一家人在歷經五年半的生離和煎熬之後，終於團圓時欣喜若狂的瞬間，因此贏得1974年普立茲特寫攝影獎。(美聯社)

人生故事／越戰歸來「喜悅爆發」女兒送抱、妻子卻寫分手信

2026-01-11 01:30
退休理財方式，應降低投資組合風險並建立更穩健的財務結構。(圖／123RF)

封面故事 體檢篇／8成退休族 投資太注重風險

2026-01-11 01:28
有正向思考的習慣，和有規畫的理財方式，決定你能否過著富足的退休生活。(圖／123RF)

封面故事 理性與感性／7個好習慣 退休生活必富足

2026-01-11 01:29
社安福利看似制度單純，實際上卻暗藏不少容易被忽略的細節與例外規定。(路透)

封面故事 社安金篇／7社安福利 你有可能忽略了

2026-01-11 01:22
多數嬰兒潮世代坐擁一項龐大非流動資產：他們的房屋。(圖／123RF)

封面故事 因應篇／3招補缺口 挽救退休金不足

2026-01-11 01:27
莎翁的妻子艾格妮絲，由潔西·伯克利飾演；她趕赴劇場想看「失去」的兒子，並擠到舞台前面。(美聯社)

電影世界／趙婷奪金球獎「哈姆奈特」揭莎士比亞喪子之痛

2026-01-12 03:30

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅

川普：歐洲8國反美掌控格陵蘭 2月起加徵10%關稅
昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」

昔日中國小姐 82歲遭5戲換角 嘆「人老了不管用」
華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...

華女觸碰隱私部位 提200元可性服務 後果慘了...
原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了

原班人馬回歸…5年前黑馬劇「御賜小仵作2」 首播成績出爐了