周日動動腦／中國大陸地理上最南的村鎮是哪裡？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.少林寺曾在北周的滅佛時期被改名，一度叫做什麼？

2.川普 總統曾在伍迪艾倫(Woody Allen)執導的哪部電影中客串，飾演他自己?

3.100年前米爾恩(A.A. Milne)根據一隻在倫敦動物園的黑熊之名，創作小熊維尼一系列作品，這隻熊來自哪個國家？

4.是誰封關公為「崇寧真君」？

5.中東哪個機場有一奇觀，即機場附近有許多被遺棄的名車，在酷熱天氣中任其腐朽?

6.中國大陸地理上最南的村鎮是哪裡？

7.《藍海策略》主要在鼓勵企業去創造沒有競爭的市場空間，書中提到黃尾袋鼠酒，以及另外哪兩個企業品牌作為例子？

8.中國首次贈送大熊貓 給日本 ，是在哪位日本首相訪華之後？

9.普氏野馬據說是世上僅存的野馬，其名稱是根據發現牠的哪一國探險家而來？

10.製作爆米花的玉米品種是一種特殊的硬玉米，目前考古發現最早的爆米花距今有6700年，這是在哪個國家？

答案：1.陟岵寺 2.名人錄 3.加拿大 4.宋徽宗 5.杜拜 6.徐聞 7.太陽劇團、任天堂 8.田中角榮 9.俄國 10.秘魯