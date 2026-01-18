醫藥／運動後腰痠痛…結石堵塞腎水腫

醫師提醒，女生尿道較短約只有5公分，且陰道、尿道距離很近，所以比較容易滋生細菌導致發炎，泌尿道感染有近30%被診斷出體內有尿路結石；示意圖。(圖／123RF)

47歲鄭先生平時有規律運動的習慣，最近一年來不時感覺腰部不適，原本以為是健身常見的肌肉酸痛，直到發現尿液中有雜質且排尿疼痛就醫，檢查發現雙側腎臟都有超過2公分的結石堵住腎盂出口，並造成腎臟中度水腫。醫師表示，泌尿道结石的患者以男性高於女性，且有一定的復發機率，應定期追蹤及接受治療。

台灣書田診所泌尿科主任醫師陳鵬指出，泌尿道結石的患者是男性高於女性，可能因素包括家族史的遺傳性疾病、慢性疾病等，「90%以上的結石，幾乎都從腎臟出現，極少數的狀況是從膀胱產生結石，通常會在嬰幼兒身上看到，是原發性的膀胱結石，另外一類就是攝護腺肥大的患者，因為尿液一直排不乾淨，累積在膀胱裡的尿液，就可能會形成結石」。

不過陳鵬也說，女生因為先天構造差異，尿道較短約只有5公分，且陰道、尿道距離很近，較容易滋生細菌導致發炎，加上更年期影響下，可能發生泌尿道感染。58歲楊小姐多年來受到反覆泌尿道感染困擾，後來因為抗生素治療效果不佳，加上左腰持續痠脹感數天而就醫，超音波檢查發現，左側腎臟內有3顆接近1公分的結石，腎臟並呈現出明顯的腎盂腎炎反應。

泌尿道感染與泌尿道結石之間有如雞生蛋、蛋生雞的關係。陳鵬指出，當泌尿道感染發生時，細菌可能附著在尿液中的結晶上形成結石，反之已有結石的患者，結石表面也可能成為細菌滋生的溫床，增加泌尿道感染的風險，一旦發生結石，應定期追蹤及接受適當的治療，才能免於困擾與影響。

據研究分析，有泌尿道結石的患者發生尿路感染機率是一般人的5倍以上，泌尿道感染的患者也有近30%的機會被診斷出體內有尿路結石，結石引起的常見症狀有泌尿道感染、血尿、頻尿、急尿、噁心、腰痛等，結石阻塞在泌尿系統中除了引起不適症狀，還可能會引起腎臟水腫、腎臟功能衰竭等情況。

「治療泌尿道結石關鍵數字是0.5和2」陳鵬說，治療結石時，結石大小是影響治療選擇的關鍵因素，若輸尿管內小於0.5公分的結石，使用藥物加上大量攝取水份，往往能促進結石排出；大於0.5公分的腎臟或輸尿管結石，可按照結石所在的位置、X光上顯影程度及患者的身體狀況，考慮非侵入性的體外震波碎石術或輸尿管內視鏡手術治療。

陳鵬說，2公分以下的腎臟結石，除了採體外震波碎石術，也可透過逆行性軟式內視鏡手術治療，有較好的結石廓清率；2公分以上的大型腎臟結石，宜經皮穿腎內視鏡取出結石，或合併軟式內視鏡的雙鏡聯合手術，以達到最佳的清除效果。