娛樂／「怪奇物語」完結熱度不減 舞台劇票房一起衝

舞台劇「怪奇物語：最初陰影」海報。（取材自IMDb）

Netflix 熱門影集「怪奇物語」(Stranger Things)最終章上線後，不僅在串流平台掀起觀看熱潮，也為百老匯 舞台劇 「怪奇物語：最初陰影」(Stranger Things： The First Shadow)帶來意外效益。根據「綜藝」(Variety)報導，這齣前傳舞台劇近期票房創下開演以來最高紀錄。

「大魔王」驚喜現身百老匯

上個月，在百老匯侯爵劇院(Marquis Theater)觀看「最初陰影」的觀眾見證了「一生一次」的時刻，在影集中飾演大反派「亨利／威可那」(Henry Creel /Vecna)的傑米坎貝爾鮑爾(Jamie Campbell Bower)驚喜客串謝幕，在舞台劇尾聲短暫現身，詮釋與年幼的主角「伊萊雯」(Eleven)在霍金斯實驗室初次見面的場景，直接連結舞台劇與影集的時間線。

「能看到亨利童年時期的完整人性，這是我在建構這個角色時非常用心的部分，」鮑爾在登上百老匯舞台前夕向「綜藝」表示，「所以看到這一切，讓粉絲體驗這個過程：認識他、感受他，是一份禮物。」

這場驚喜演出僅向少數記者透露並嚴格保密，但演出結束後短短數分鐘內，鮑爾與「最初陰影」演員一同謝幕的電影就在社群媒體上瘋傳。

粉絲反應從詢問舞台劇如何與影集連結，到呼籲Netflix將演出錄影上架串流平台。「哇，好羨慕！我也好想看到，」一位網友寫道。

Netflix在聲明中表示：「鮑爾的客串被宣傳為一次性演出，但它對粉絲以及劇集神話的影響，可能會持續更久。」

這個精心安排的時刻正值「最初陰影」聲勢大漲之際。根據製作方消息，自「怪奇物語」最終季上線以來，這齣舞台劇在百老匯和倫敦西區的票房都出現持續攀升，目前已達開演以來的最高水準。

舞台劇呈現「魔化」心路

「最初陰影」以1959年的霍金斯為背景，講述少年亨利搬到印第安納州霍金斯後，與自己黑暗力量搏鬥的故事。這齣舞台劇擴展了「怪奇物語」的宇宙，採取與漫威Disney+模式截然不同的策略。

「綜藝」分析，許多舞台劇情中定義亨利起源的關鍵時刻，亦在影集的最終季以記憶形式在螢幕上重現。「那就是我們所謂的新俄羅斯故事線，」共同創作者麥特達夫(Matt Duffer)向「綜藝」表示，「我們對它如何與其他故事線整合感到非常滿意。」

百老匯製作的另一個優勢是緊密聚焦在粉絲熟悉的霍金斯小鎮居民，劇中每個角色都與Netflix影集有直接連結，包括年輕時期的「喬伊絲拜爾斯」(Joyce Byers)、哈普警長(Jim Hopper)等主要角色，以及麥克惠勒(Mike Wheeler)、達斯汀韓德森(Dustin Henderson)、盧卡斯辛克萊(Lucas Sinclair)等年輕主角的父母。

深化故事 新雙贏策略

「最初陰影」在去年東尼獎上獲得四座獎盃，包括最佳舞台設計(Miriam Buether和59)、最佳燈光設計(Jon Clark)和最佳音效設計(Paul Arditti)。製作團隊也獲得東尼獎特別獎，表彰其幻術與技術效果團隊的貢獻。

根據百老匯聯盟（The Broadway League）公布的數據顯示，「怪奇物語：最初陰影」在1月4日當周以200萬美元票房、101%上座率穩居熱門行列。這種影集與舞台劇相輔相成的策略，為Netflix開創了新的內容擴展模式。不同於漫威將Disney+影集角色直接搬上大銀幕，「怪奇物語」選擇透過舞台劇深化角色背景，再於影集終章呼應，讓粉絲在不同媒介獲得互補體驗。

製作方尚未透露這齣舞台劇將在百老匯演出多久，但從觀眾預訂狀況來看，這個跨媒介策略不僅延續了「怪奇物語」的生命力，也為串流平台內容實體化提供了新思路。影集雖已完結，但透過舞台劇延續的宇宙仍持續吸引觀眾，證明優質IP能在不同媒介創造長尾效應。

