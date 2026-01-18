娛樂／中國開年電影混戰：老將廝殺 中堅自卷

古天樂（右二）主演的新片「尋秦記」延續2001年香港電視劇大結局19年後的故事。（取材自豆瓣電影）

轉眼間，嶄新的2026年已過了半個月，「元旦檔」電影的廝殺也暫告一段落。根據中國新聞周刊報導，過去中國影市幾乎沒有「元旦檔」的概念，但隨著假期觀影習慣養成，這才成了氣候；然而因產業環境變化，各檔期萎縮，最終仍呈現「春節 檔」獨大的格局。在一眾檔期中，時間上與春節檔最接近的「元旦檔」（又稱跨年檔），定位顯得有些尷尬。

成龍 、古天樂 情懷被挑戰

2025年底，中國國家電影局數據顯示，當年賀歲檔總票房突破50億元人民幣，創8年新高。而在今年開年的戰局中，成龍與古天樂兩部作品正面對決。成龍在家庭倫理片「過家家」（One Battle After Another）中首次挑戰失智症角色，誤把彭昱暢（Peng Yuchang）認成兒子，大玩溫情喜劇；古天樂則回歸「舒適區」，以原班人馬續寫20 多年前港劇經典「尋秦記」（Back to the Past），主打懷舊策略。

根據貓眼專業版數據顯示，截至1月13日，成龍的「過家家」票房約4072萬人民幣（約584萬美元），戲院排片與觀眾反應均較冷淡，豆瓣網上幾乎一面倒負評。相比之下，未提前開啟點映（口碑場）的「尋秦記」則收穫2.45億人民幣（約3513萬美元）票房，熱度顯然高出一截。該片在香港 甚至打破當地影史首日首映紀錄，帶動強烈「回憶殺」。

成龍（中）在新片「過家家」飾演逐漸失智的老房東，將彭昱暢（右）誤認為離家多年的兒子。（取材自豆瓣電影）

對此，某南方院線負責人對「中國新聞周刊」表示，觀眾對這兩位老將的評價趨於分化。

成龍此前延續個人風格的「熊貓計畫」（Panda Plan）市場反應平平，反而是港味濃郁的「捕風捉影」口碑較佳。古天樂則相反，凡是堅持個人風格如「九龍城寨之圍城」（Twilight of the Warriors： Walled In）表現都不俗，但跨足新領域的「明日戰記」（Warriors of Future）則收穫差評。

該負責人分析，雖然「尋秦記」票房出乎意料地亮眼，但其長線走勢仍令人緊張，因為這類作品極度依賴老觀眾口碑，一旦粉絲認為情懷被消費而「反水」，後續票房將難以為繼。

肖央、彭昱暢 自己打自己

如果說古天樂大戰成龍是兩代香港演員的對決，那麼肖央在不同作品中的亮相，讓他成為「元旦檔」中的大忙人。

在導演申奧的新片「用武之地」中，肖央飾演一名駐外記者，與駐外志願醫生、駐外工程師一道被綁架後淪為人質，最終呈現歷經105天自救逃生的故事。

與此同時，在肖央自己監製並主演的「情聖3」中，他與譚卓飾演一對結婚15年，感情即將熄火的夫妻，和該系列前兩部作品類似，屬於喜劇題材，小沈陽、喬杉、常遠等老陣容一併回歸。

「情聖3」由肖央、譚卓、喬杉主演。（取材自豆瓣電影） 肖央在新片「用武之地」飾演駐外記者。（取材自豆瓣電影）

上映前，這兩部作品都被外界看來是2026年「元旦檔」最佳影片的有力競爭者，前者「用武之地」是因為申奧在此前透過「孤注一擲」、「南京照相館」等作品，尋找到了一套完整的以人性視角為切口的風格，並收獲了良好的口碑；後者「情聖」的首部作品，在2016年曾創下票房黑馬的神話。

但在去年12月27日「情聖3」上映後，觀眾反響不佳，豆瓣開分僅有5.2分，部分觀眾認為劇情過於依賴荒誕誤會最終淪為鬧劇，上映近三周票房約4171萬人民幣（598萬美元），從目前來看，「情聖3」想要最終獲得好成績，幾乎是不可能的。

截至發稿，「用武之地」票房約6452萬人民幣（925萬美元），值得一提的是，和肖央類似，演員彭昱暢同樣有兩部主演的作品同檔期上映，一部是和成龍搭檔的「過家家」，另一部則是目前最強勁的黑馬「匿殺」。

「『匿殺』能獲得這麼高的關注，是我沒有想到的。」南方某院線負責人透露，在正式上映前的提前點映過程中，它僅僅依靠5.6%的排片，「卻在一眾跨年電影中脫穎而出，在2025年的最後一天票房（含預售）已經突破了3000萬人民幣（約428.7萬美元），足見觀眾對這部電影的認可程度。

「X殺」宇宙 養出鐵粉

面對觀眾的好評，片方反應也很快，當即決定把上映時間從原定的12月31日晚上6點，提前到當天下午2點，提檔4小時，預排片占比超過其他同檔期電影。截至1月13日，「匿殺」票房已來到3.1億人民幣（4445萬美元），位居檔期新片之首。

在部分觀眾看來，從2019年「誤殺」、「默殺」到今年的「匿殺」，導演柯汶利已悄然構建起具有其個人辨識度的「X殺」宇宙。柯汶利善於在作品中加入社會議題，刻畫人性灰度，加上層層反轉的敘事，使其系列在商業與口碑間找到了平衡。

在此前中國電影圈的認知中，如「匿殺」這樣大尺度懸疑題材並不適合「元旦檔」，但從目前來看，一部作品能否在某一個檔期中脫穎而出，作品質量、同行襯托看上去都要比題材重要得多。

延續「誤殺」（2019）、「默殺」（2024）兩部口碑票房作，導演柯汶利在新片「匿殺」中再度挑戰犯罪驚悚題材。（取材自豆瓣電影）

「點到為止」沈騰未現身

說到「元旦檔」，不得不提喜劇電影「點到為止」，這部改編自南韓電影「PK金武門」（又譯「金館長對金館長對金館長」）的作品，宣傳時大打影壇喜劇大咖沈騰的旗號，不過，最後觀眾很快就「欣喜」地發現，沈騰是該片的「藝術顧問」，並未出演該作品。

相比起此前沈騰在2021年喜劇電影「日不落酒店」中以人形立牌方式出現，此片的「含騰率」再創新低，真正應了片名所說「點到為止」。當然，觀眾也一點沒慣著，上映18天，一共才388萬人民幣（55萬6400美元）票房，看來這部作品的表現最後也僅「點到為止」。

「點到為止」電影海報中仍可見沈騰的名字（左下角）。（取材自豆瓣電影）

（取材自中國新聞周刊）