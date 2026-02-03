🎙️流感與普通感冒怎分辨？流感高峰期 醫生教你如何預防與照護

今冬流感來勢洶洶，全美感染規模已攀升至新冠疫情以來的最高水平。美國疾病防治中心（CDC）數據顯示，全國已有超過一千九百萬人感染流感，並造成逾萬人死亡；示意圖。（圖／123RF）

今冬流感 來勢洶洶，全美感染規模已攀升至新冠疫情 以來的最高水平。美國疾病防治中心 （CDC）數據顯示，全國已有超過一千九百萬人感染流感，並造成逾萬人死亡。紐約市 成為重災區之一，市衛生局最新統計指出，全市確診病例已超過十四萬例，其中過半為兒童，創下歷史新高。市府同時提醒，流感高峰尚未結束，呼籲民眾切勿掉以輕心。

面對這波嚴峻的流感季，本期《紐約健康365》特別邀請亞美醫師協會董事會成員、內科醫師宋曉燕醫學博士，從臨床實務與公共衛生的雙重視角，為聽眾梳理一套清晰且可執行的流感應對思路。節目聚焦於流感在不同階段的預防、治療與康復照護，協助民眾在症狀初現時辨識流感與普通感冒的差異，掌握適當的檢測與就醫時機，並在必要情況下及時啟動抗病毒治療。

流感感染人數的飆升，不僅是一組統計數字，更是無數家庭在急診室通宵守候的真實寫照。兒童、高齡長者以及本身患有慢性疾病的族群，正承受更高的感染與併發症 風險。在這個流感季，保護易感族群如小孩與老人尤為重要。小孩在校園中感染後，往往會將病毒帶回家庭，進一步增加家人間的傳染風險。寒冬未盡、室內聚集頻繁，在病毒持續活躍的情況下，家庭如何依據不同年齡與健康狀況採取精準防護策略，已成為社區健康的重要課題。 內科醫師宋曉燕醫學博士。圖：CAIPA提供

在充滿不確定性的流感季，《紐約健康365》期望透過專業醫師的深入解析，為社區提供一份可信賴的醫學支持，陪伴聽眾在關鍵時刻守護每一位聽眾和讀者的健康。

