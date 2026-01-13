🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

今年秋冬，全美同時面臨流感 、新冠病毒以及人類呼吸道融合病毒（RSV）活躍的局面，其中，流感病例尤其顯著，已達新冠疫情 以來的最高峰，對兒童、長者以及免疫力 較弱的人群帶來更大挑戰。為此，本期「紐約健康365」邀請亞美醫師協會董事會成員、內科醫生吳瓊，為我們講解如何抵禦流感及其他呼吸道病毒入侵，保持健康。

吳瓊指出，冬季氣候乾燥，鼻黏膜防禦力下降，加上免疫系統需分部分力抵抗寒冷，使感染風險增加；她補充，普通感冒症狀通常較輕，多數可在三至五天自癒，而流感及其他呼吸道病毒感染症狀較重，包括全身痠痛、咳嗽、喉嚨疼痛，對老幼及慢性病患者更易引發繼發性感染。

▼收聽「紐約健康365」播客版(Podcast)：

吳瓊提醒，流感與新冠病毒每年均會變異，疫苗 仍是最有效的防護手段，建議民眾每年接種；她表示，RSV雖非新病毒，但嬰幼兒和長者及其他易感人群因免疫力較低，仍應注意防護，疫苗亦能提供保護。

此外，吳瓊建議，感染流感或其他呼吸道病毒時，應對症治療、充足休息、均衡飲食、保持室內通風，以及在人多場合佩戴口罩，都是提升免疫力、降低感染風險的措施；她補充，若高風險人群若出現持續高燒、胸悶或缺氧等症狀，應立即就醫。

亞美醫師協會董事會成員、內科醫生吳瓊。圖：CAIPA提供

本期「紐約健康365」將帶來更多關於流感、新冠與RSV的資訊。吳瓊醫生將解析不同病毒的症狀辨別、疫苗接種策略，以及多種病毒同時流行時的防護建議，幫助聽眾做好冬季健康管理。

