🎙️流感、新冠、RSV來勢洶洶 怎麼預防最有效？

紐約健康365
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）
今年秋冬呼吸道病毒活躍，全美流感病例達到新冠疫情以來的最高峰；示意圖。（取自123RF）

今年秋冬，全美同時面臨流感、新冠病毒以及人類呼吸道融合病毒（RSV）活躍的局面，其中，流感病例尤其顯著，已達新冠疫情以來的最高峰，對兒童、長者以及免疫力較弱的人群帶來更大挑戰。為此，本期「紐約健康365」邀請亞美醫師協會董事會成員、內科醫生吳瓊，為我們講解如何抵禦流感及其他呼吸道病毒入侵，保持健康。

吳瓊指出，冬季氣候乾燥，鼻黏膜防禦力下降，加上免疫系統需分部分力抵抗寒冷，使感染風險增加；她補充，普通感冒症狀通常較輕，多數可在三至五天自癒，而流感及其他呼吸道病毒感染症狀較重，包括全身痠痛、咳嗽、喉嚨疼痛，對老幼及慢性病患者更易引發繼發性感染。

▼收聽「紐約健康365」播客版(Podcast)：

吳瓊提醒，流感與新冠病毒每年均會變異，疫苗仍是最有效的防護手段，建議民眾每年接種；她表示，RSV雖非新病毒，但嬰幼兒和長者及其他易感人群因免疫力較低，仍應注意防護，疫苗亦能提供保護。

此外，吳瓊建議，感染流感或其他呼吸道病毒時，應對症治療、充足休息、均衡飲食、保持室內通風，以及在人多場合佩戴口罩，都是提升免疫力、降低感染風險的措施；她補充，若高風險人群若出現持續高燒、胸悶或缺氧等症狀，應立即就醫。

亞美醫師協會董事會成員、內科醫生吳瓊。圖：CAIPA提供
亞美醫師協會董事會成員、內科醫生吳瓊。圖：CAIPA提供

本期「紐約健康365」將帶來更多關於流感、新冠與RSV的資訊。吳瓊醫生將解析不同病毒的症狀辨別、疫苗接種策略，以及多種病毒同時流行時的防護建議，幫助聽眾做好冬季健康管理。

流感 疫苗 免疫力 疫情
「紐約健康365」是由CAlPA Foundation獨家製作的健康教育訪談節目,透過世界日報旗下的世界新聞網平台向華人社區傳遞專業的健康資訊。

2025-12-28 04:25
