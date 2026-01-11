封面故事 稅務篇／8減稅優惠 年過65歲別錯過

若已屆一定年齡，且在享稅務優惠的退休帳戶如401(k)或IRA中累積儲蓄，將面臨必須開始提領這些錢。(圖／123RF)

退休後稅務負擔理應減輕，然而在社安稅、退休帳戶提領及投資收益間，許多年長者仍面臨意外的高額稅款。好消息是退休人士至少可享五項專屬扣除與抵免，但每年仍有許多人因不了解這些優惠存在，或誤以為自己不符合資格而未能申領。美國線上(AOL)網站列出以下退休族群最常忽略的八項稅務優惠：

1.大又美法案新增年長者6000元扣除額

年滿65歲者，可額外減少6000元應稅收入，若夫妻雙方皆符合資格，則可減免1萬2000元。這項「大又美法」(OBBB)新增的扣除額，獨立於一般標準扣除額及65歲以上可獲得的額外標準扣除額之外。

與醫療支出扣除不同，這項免稅額無須追蹤醫療收據或符合最高自付額門檻，屬固定6000元的額外優惠，惟高收入者將逐步取消此項免稅。此扣除額適用至2028年，由於屬新制且多數納稅人尚未掌握細節，建議諮詢財務顧問或稅務申報人員確認自身是否符合資格。

2.65歲以上適用加碼標準扣除額

這項優惠常令退休人士措手不及。年滿65歲後，將自動享有更高額的標準扣除額；許多年長納稅人誤以為標準扣除額與年齡無關，因而錯失此福利。

2025課稅年度規定，單身或一家之主申報者可額外享有2000元扣除額，已婚申報者每名符合資格的配偶可獲1600元；若雙方均年滿65歲，則在基本標準扣除額外再增加3200元。

這項年齡加碼措施會在其他扣除額或抵免前，自動降低應稅所得；若不再逐項申報房貸利息或高額醫療帳單等支出，這項優惠尤為可貴。多數報稅軟體在輸入出生日期時會自動套用此規則，但仍建議仔細核對稅表。

3.社安金 免稅規則

根據國稅局統計，約40%領取社安金者需繳納聯邦所得稅，但這也代表60%的人無需繳稅。是否需納稅取決於綜合收入，此數字包含調整後總收入、非課稅收入及社安金的一半。

門檻計算很簡單：單身申報者綜合收入低於2萬5000元，或已婚聯合申報者低於3萬2000元，社安金即免稅。超過上述門檻後，課稅比率將介於50%至85%之間。

令許多退休人士困惑的是：傳統IRA與401(k)提領金額會計入綜合收入，但羅斯IRA提領則不計入。這意味調整分配策略或兼職收入，即可使總收入低於門檻，而使社安金免於課稅。

4.醫療支出扣除額的低利用率

醫療費用常成為退休生活中最大支出項目，但多數退休人士卻忽略醫療支出扣除額。

多數人認為7.5%的調整後總收入(AGI)門檻過高難以達標，然而若單計聯邦醫療保險 (Medicare)保費每人每年通常須支付2000至3000元，許多退休人士其實比想像中更接近門檻。

計算方式如下：可扣除超過AGI 7.5%的醫療支出，以50000元AGI為例，門檻即為3750元。聯邦醫療保險B及D部分保費、醫療保險補充計畫保費、處方藥、牙科與視力照護、醫療設備，甚至輪椅坡道、步入式浴缸等居家改造費用皆可計入。

申請此項扣除須採列舉扣除額，但在醫療支出高昂的年代，多花些時間絕對值得。

5.身心障礙年長者稅務抵免

這可能是國稅局最少為人知的祕密，年長者或身心障礙者稅務抵免可依申報狀況減少3750至7500元稅額，但每年有數千名符合資格的退休人士因從未聽聞此項福利而錯失申報機會。

申請人須於課稅年度結束時年滿65歲，或未滿65歲但因永久性身心障礙退休且有應稅身心障礙補助收入。

關鍵在於收入門檻較低，調整後總收入須低於1萬7500元，或非應稅社安金與退休金 收入低於5000元(已婚共同申報者門檻較高)。但若當年度收入較低，仍值得與財務顧問或會計師核算實際金額。

6.「合格慈善捐贈」的節稅方式

若定期捐款給慈善機構，很可能採用了較昂貴的申報方式，多數退休人士習慣開立支票、逐項列舉扣除額後便了事。但若年滿70歲半且持有傳統個人退休帳戶(IRA)，其實有更具稅務效益的「合格慈善捐贈」(QCD)。

2025年可直接從IRA帳戶向合格慈善機構捐贈最高10萬8000元，此筆捐款既可計入規定最低提領額(RMD)，又不會計入應稅收入。

對於採用標準扣除額的退休人士，QCD策略尤具價值，無需逐項列舉扣除，即可享受慈善捐贈的稅務優惠。更重要的是，將IRA資金排除在調整後總收入之外，可避免跨入更高稅級或觸發社安金課稅。

欲運用QCD策略，可要求IRA託管機構直接從IRA帳戶開立支票寄給慈善機構。在收到顯示此分配的1099-R表格後，在報稅時將其列為QCD項目。

7.退休後的IRA供款

退休不代表停止賺錢或儲蓄，若本人或配偶在退休後從事兼職、顧問工作或經營小型企業，仍可繼續向傳統或羅斯IRA供款。

多數夫妻忽略的關鍵策略：若配偶一方有收入而另一方無，工作的配偶可同時為非工作配偶供款至配偶IRA帳戶。根據選擇傳統型或羅斯型IRA，此舉將達成兩大效益：減輕當前稅負或為未來累積免稅增值。

多數退休者誤以為全職工作結束後這些帳戶便完全關閉，事實上只要仍有勞動所得，便能持續累積稅務優惠儲蓄，直至六、七十歲甚至更長。

8.年度贈與免稅額

多數退休人士無需繳納每人免稅額高達1399萬元的聯邦遺產稅，然而許多人忽略了年度贈與免稅額。2025年規定，每年可向每位受贈者贈與1萬9000元而不觸發贈與稅或消耗終身免稅額；已婚夫婦可合併免稅額，每位受贈者上限可達3萬8000元。

運用贈與免稅額是即時援助子女或孫輩，同時逐步縮減未來應稅遺產規模的簡便方式。許多退休人士因誤以為規則繁複而遲疑，實則多數日常贈與皆遠低於年度限額。