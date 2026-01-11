封面故事 因應篇／7個好建議 退休儲蓄撐較久

出國旅行是許多退休人士的夢想，為延長退休資金的續航力，不妨從削減所費不貲的旅行計畫。(圖／123RF)

即使已做好準備，退休 生活仍可能面臨財務挑戰。儘管社安金 提供固定收入，但這筆款項很可能無法完全支應生活開銷；由於退休後不一定擁有固定工作，務必讓現有資金發揮最大效益。理財網站GO Banking Rates建議，可根據個人財務狀況，遵守以下七原則，讓退休儲蓄足以支撐更長時間。

1.縮減住房規模

住房是多數美國人最大的單一開支，因此縮減住房規模是退休後最易實現的節流方式。例如若擁有四房住宅，但子女已離家獨立，改居兩房甚至單房住宅將可大幅降低開銷。

即使房貸已清償，較小的居所仍能顯著降低維護費與水電瓦斯等費用；若出售大屋換小屋，甚至能獲取可觀轉售利潤。

2.多在家用餐

對一些美國家庭而言，外食是筆龐大、可視情況而定的開支；只要減少在外用餐頻率，甚至完全改變外食習慣，每月便能節省可觀金額。

既然無需外出用餐，居家飲食便成為每月輕鬆節省數百甚至數千元的好方法，金額取決於個人生活型態；還有其他好處是，可改善健康狀況。

3.選本地旅遊

出國旅行是許多退休人士的夢想，但支出往往超乎想像；為延長退休資金的續航力，不妨從削減所費不貲的旅行計畫著手，轉而選擇在自己的城市或國家旅遊。

在當前高通膨、高利率 與旅遊高峰三重因素，已將機票價格推高情況下，此一調整尤為關鍵。至少短期內，宜避開昂貴的國際旅遊，專注於在地探索；一段時間後，當更能掌握退休預算時，或許能逐步實現出國旅行夢想。

4.延後申領社安金

儘管多數人認為在62歲(法定最低申領年齡)領取社安金是延長資金使用期限的最佳方式，實際效果卻剛好相反。若延後至70歲(法定最高申領年齡)申領，金額將顯著增加。

當然，無人能預知壽命長短，因此申領策略多少帶有賭博性質；但若能活到80多歲甚至更長壽，並已鎖定較高給付率，一定會慶幸當初的決定。

5.出租閒置空間

若擁有較大住宅卻不願放棄，不妨考慮出租部分空房。按天數收費能帶來可觀收入，也可選擇長期租賃，雖單日收益較低，但長期總收入可能更高且壓力較小。無論選擇何種方式，每年都能輕鬆賺取可觀收入，且無需付出太多勞力。

6.善用優惠與折扣

身為年長者，只要開口詢問就能獲得諸多折扣，例如當地劇院或餐廳可能提供長者優惠價，讓夜晚外出消費變得更實惠；加入樂齡會(AARP)等低成本退休人士組織，同樣能獲取各種優惠與折扣。

此外，別為顧及顏面不好意思使用折扣券，可下載喜愛的商店或品牌應用程式，這些平台常為顧客提供免費優惠。

7.制定預算

編列預算雖未必有趣，卻是能追蹤支出的路線圖，有效避免資金耗盡的風險。若毫無規畫地隨興消費，超支的可能性將大幅提高。

退休後便難以補平過度消費的財務坑洞，最好制定預算，在享受退休生活與確保資金不致枯竭之間取得平衡。