封面故事 理性與感性／7個好習慣 退休生活必富足

有正向思考的習慣，和有規畫的理財方式，決定你能否過著富足的退休生活。(圖／123RF)

人們很容易認為，唯有理性思考以及擁有現金，才是享受富裕退休 生活的關鍵；雖然制定兼顧常識與金錢的規畫十分重要，但專家指出，成功的退休生活需兼顧心理情感與理性思考。

專家指出，培養關鍵的心理與情感習慣能為退休生活創造出豐厚回饋。這些習慣包括從長遠規畫到順應時代變遷的適應力等各個層面。為探討如何培養這些正向習慣，理財網站GO Banking Rates邀請數位專家分享他們的見解。

1.投資者應展現耐心

還記得「龜兔賽跑」的故事嗎？即使細節已淡忘，其「穩紮穩打方能致勝」的寓意想必深印每個人心中。對理財規畫師史蒂芬·希普(Stephan Shipe)而言，這同樣適用於退休投資策略。

他指出，退休時積累較多資產的人，通常將投資視為歷時數十年的長期工程，而非數月短期操作；他們不會每日盯著大盤思考進退場時機，而是專注於長期規畫，不讓新聞標題擾亂投資方向。

希普建議，採取「set it and forget it」的懶人儲蓄投資法，透過自動化供款，無需憑意志力來啟動投資行為。他說，最終累積豐厚退休帳戶的家庭，幾乎都是那些及早投入並在市場起伏中堅持到底的人。

2.奉行「延遲滿足」

雖然即時見效令人欣喜，但希普指出，懂得「延遲滿足」(delayed gratification)者將在退休時得到回報。他表示，複利的魔力在於：當下的微小犧牲將滾成未來的巨大財富自由；他見過學會延遲滿足的客戶，將獎金存起來而非花掉，10年或20年後，這個決定徹底改變了他們的退休生活。

他說，真正能在退休後活得精采的人，是將退休規畫視為契機，既為自己築起安全網，也為家族傳承奠基。

3.培養適應力

投資網站Plynk金融科技產品經理傑瑞德·賀伯特(Jared Hubbard)認為，在引領人們邁向更富足退休生活的心態中，適應力始終位居首位；亦即當市場與經濟波動時，必須具備隨勢而變的靈活度。

他表示，必要時應重新評估投資風險承受度，在邁向退休目標的過程中，平衡型投資組合是值得考量的策略。

4.有條理地追蹤財務狀況

身為企業執行長、同時具備會計師資格的凱瑟琳·哈爾平(Katharine Halpin)多年來見證了許多優良財務習慣。其中最重要的習慣源自她自身實踐：從初入職場起便貫徹追蹤財務的原則，並持續執行。為釐清家庭財務狀況，她定期盤點支出模式。

她表示，身為創業家及公司經營者30年，她始終堅持立足現實，幾乎每月都會花時間編製淨資產報表，詳列家庭資產、負債與淨值，「事實不會說謊」。

5.持續儲蓄

理財顧問德里克·格林(Deryck Gryne)表示，當消費誘惑無處不在時，以儲蓄為優先並非易事。

他指出，採取「先支付自己」(pay yourself first)策略，在支付生活開銷前、優先將收入的一部分透過自動轉帳至儲蓄與退休帳戶的人，正為富裕退休生活鋪設正確道路；這一習慣有助於持續儲蓄，避免在市場低迷或個人財務困境時遭誘惑而放棄。

6.掌握理財知識

在個人理財領域，知識即力量，至少能賦予個人掌控權。格林建議，將進修理財知識培養成固定習慣。

他指出，持續學習能幫助各層級的投資者，花時間學習個人理財、投資策略與市場趨勢的人，更能做出符合長期目標的明智決策。

7.保持積極態度

建立儲蓄、明智投資與有系統地追蹤財務的習慣，對打造財務穩健的退休生活十分重要，但格林表示，還有一個絕不能忽視的習慣：保持正向積極心態。

他說，能以樂觀自信態度面對退休規畫的人，更可能持續投入並堅持目標；適時慶祝達成某個里程碑也很重要，這既是對辛勤付出的獎勵，也能維持動力。