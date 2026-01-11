我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗是替死鬼？爆料美軍獻計 轉移川普併吞格陵蘭野心

美軍不明武器疑曝光 傳委內瑞拉士兵集體吐血 守衛憶「腦袋像爆炸」

周日動動腦／世界最大的白銀王國是哪個國家?

吳菲
聽新聞
test
0:00 /0:00

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.瑞典的Alfred B. Nobel創立諾貝爾獎，其財富主要來自他發明的炸藥，還有在俄國高加索地區的什麼生意？

2.美國料理界女神茱莉亞．柴爾德(Julia Child)大學畢業原想從事寫作，後因二戰從軍，曾被派駐中國哪個城市？

3.基督教以什麼花象徵純潔無暇和神聖的聖母瑪利亞，在宗教畫作和雕塑中常見？

4.新開張的埃及大博物館入口處，高懸一個什麼物件，是全球僅見的展示法？

5.米老鼠被《富比士》雜誌評為世上最具價值的兒童角色，而排名第二的是什麼？

6.佛教天台宗祖庭國清寺位於浙江天台山，地理上此山的餘脈沒入東海，形成什麼群島？

7.世界最大的白銀王國是哪個國家，其產量幾乎是中國的兩倍?

8.日本二戰時共有24艘戰艦服役，戰敗前最後一艘被擊沉的是大和艦，它當時正往何處進行自殺式攻擊？

9.中國書法史上現存年代最早的作品「平復帖」，乃西晉的哪位文學家寫給朋友的信？

10.美國過去哪一位總統以吃負鼠(possum)聞名，玩具公司一度還推出「比利負鼠」(Billy Possum)的絨毛玩具？

答案：1.石油 2.昆明 3.白百合 4.方尖碑 5.小熊維尼 6.舟山群島 7.墨西哥 8.沖繩 9.陸機 10.塔夫脫

諾貝爾獎 石油 瑞典

上一則

談藝／告別地鐵卡 紐約客舉行葬禮

下一則

人物／敬悼「現代民歌之父」楊弦

延伸閱讀

「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈

「開放要裝好紗窗」中比照稀土管制白銀 恐衝擊美供應鏈
2025最後一天貴金屬重挫 全年漲勢仍可觀

2025最後一天貴金屬重挫 全年漲勢仍可觀
交易獲利了結 銀價大震盪 暴漲又暴跌

交易獲利了結 銀價大震盪 暴漲又暴跌
白銀急殺嚇退多頭 今年驚人漲勢是否開始失速？

白銀急殺嚇退多頭 今年驚人漲勢是否開始失速？

熱門新聞

根據投資公司最新研究，等到70歲再申請社安金能確保更高的月領金，但多數人選擇提早領取。圖為社會安全卡。(美聯社)

理財百科／70歲才領社安金？ 9成不願等

2026-01-04 01:15
遊客在大堤頓國家公園拍照。(美聯社)

封面故事／絕景篇／走遍國家公園 推薦10勝地

2026-01-04 01:28
南極的亞洛爾群島，企鵝站在漂浮的冰上。(美聯社)

封面故事／讀之旅／跟著書本旅行 走進閱讀場景

2026-01-04 01:30
高高豎立的巨型烤肉架。(圖╱作者提供)

旅遊／阿根廷烤肉 火焰中的靈魂

2026-01-04 15:00
波士頓Isabella Stewart Gardner美術館的藝術殿堂。(路透)

封面故事／冬之旅／超值冬日度假 10城市出線

2026-01-04 01:29
伊朗片「純屬意外」贏得2025年坎城影展「金棕櫚獎」，也入圍2026年奧斯卡國際影片15強。(美聯社)

電影世界／要報仇嗎？ 伊朗名導的「純屬意外」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法

偵查不到殲-20飛恒春上空？中軍事評論員透露殲-20隱身方法
川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空

整理遺物發現亡夫轉情人1900萬 妻子一招讓小三人財兩空
川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈

川普宣布信用卡利率上限10% 20日生效 銀行業強烈反彈
南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家

南加2女 用假鈔去10餐廳消費為找零 且專盯這家