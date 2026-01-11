周日動動腦／世界最大的白銀王國是哪個國家?

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.瑞典 的Alfred B. Nobel創立諾貝爾獎 ，其財富主要來自他發明的炸藥，還有在俄國高加索地區的什麼生意？

2.美國料理界女神茱莉亞．柴爾德(Julia Child)大學畢業原想從事寫作，後因二戰從軍，曾被派駐中國哪個城市？

3.基督教以什麼花象徵純潔無暇和神聖的聖母瑪利亞，在宗教畫作和雕塑中常見？

4.新開張的埃及大博物館入口處，高懸一個什麼物件，是全球僅見的展示法？

5.米老鼠被《富比士》雜誌評為世上最具價值的兒童角色，而排名第二的是什麼？

6.佛教天台宗祖庭國清寺位於浙江天台山，地理上此山的餘脈沒入東海，形成什麼群島？

7.世界最大的白銀王國是哪個國家，其產量幾乎是中國的兩倍?

8.日本二戰時共有24艘戰艦服役，戰敗前最後一艘被擊沉的是大和艦，它當時正往何處進行自殺式攻擊？

9.中國書法史上現存年代最早的作品「平復帖」，乃西晉的哪位文學家寫給朋友的信？

10.美國過去哪一位總統以吃負鼠(possum)聞名，玩具公司一度還推出「比利負鼠」(Billy Possum)的絨毛玩具？

答案：1.石油 2.昆明 3.白百合 4.方尖碑 5.小熊維尼 6.舟山群島 7.墨西哥 8.沖繩 9.陸機 10.塔夫脫